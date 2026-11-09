En su primera entrevista de televisión después de perder el Congreso, Trump dijo dos cosas que llamaron la atención. Según EFE, en una conversación con "60 Minutes" de CBS, grabada el viernes 6 de noviembre y emitida el domingo 8, aseguró que no busca escalar la guerra con Irán y que su política de deportaciones quizá fue "demasiado dura". Pero ojo: no anunció ninguna medida, ninguna orden ni ninguna propuesta de ley.

¿Qué dijo Trump sobre las deportaciones?

El corresponsal Ross Douthat le preguntó si la ofensiva migratoria le había hecho daño. Trump respondió, según la transcripción que difundió Mediaite: "Creo que ayudó y perjudicó". Dijo que se merece "una A+" (la nota máxima) por cerrar la frontera y que recibe "muy buenas calificaciones por sacar a los malos". Y añadió: "Pero me perjudica porque también sacamos a gente que tenía buenos trabajos, que cometió una sola infracción, o violación de la ley, que fue entrar al país ilegalmente".

Describió un país dividido: una parte cree que esas personas deben ser expulsadas y otra cree que deberían quedarse "si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, o en un hotel" y, en algunos casos, pagan impuestos. Cuando Douthat le preguntó si la política había ido demasiado lejos, contestó: "Creo que quizá fue demasiado dura, sí, y creo que al final eso me perjudicó" (CBS News).

También dijo que le "encantaría hacer algo sobre inmigración" con los demócratas, que controlarán la Cámara y el Senado desde el próximo año. Sobre un acuerdo, afirmó: "Lo resolveríamos. Y creo que es algo realmente factible". Cuando le preguntaron si eso sería un estatus legal para trabajadores como los jardineros, habló de una mujer que trabaja en un hotel y a la que de repente sacan del país: "Es difícil". No dio detalles: ni requisitos, ni alcance, ni fechas (BBC).

Un dato que ayuda a ponerlo en contexto: hace un año, en otra entrevista con "60 Minutes", Trump había dicho que las redadas "no han ido lo suficientemente lejos" (BBC).

Lo que no cambió

¿Y en la práctica? Por ahora, las señales van en otra dirección. El viernes 6 de noviembre, Trump nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, considerado el artífice de la política de deportaciones, en lugar de Susie Wiles (EFE y NBC).

Tras las elecciones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió que "las deportaciones continuarán" (EFE), un mensaje que ya habíamos recogido en MundoNow. El domingo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la BBC: "ICE NO se está echando atrás ni frenando". Y fuentes de ICE dijeron a CBS que en las últimas semanas se les pidió apuntar a unos 2,700 arrestos diarios, frente a una meta anterior de 2,000 (BBC).

¿Qué dijo de Irán y de la gasolina?