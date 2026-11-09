Trump dice en «60 Minutes» que su política de deportaciones quizá fue «demasiado dura»
Publicado el 09/11/2026 a las 13:26
En su primera entrevista de televisión después de perder el Congreso, Trump dijo dos cosas que llamaron la atención. Según EFE, en una conversación con "60 Minutes" de CBS, grabada el viernes 6 de noviembre y emitida el domingo 8, aseguró que no busca escalar la guerra con Irán y que su política de deportaciones quizá fue "demasiado dura". Pero ojo: no anunció ninguna medida, ninguna orden ni ninguna propuesta de ley.
¿Qué dijo Trump sobre las deportaciones?
El corresponsal Ross Douthat le preguntó si la ofensiva migratoria le había hecho daño. Trump respondió, según la transcripción que difundió Mediaite: "Creo que ayudó y perjudicó". Dijo que se merece "una A+" (la nota máxima) por cerrar la frontera y que recibe "muy buenas calificaciones por sacar a los malos". Y añadió: "Pero me perjudica porque también sacamos a gente que tenía buenos trabajos, que cometió una sola infracción, o violación de la ley, que fue entrar al país ilegalmente".
Describió un país dividido: una parte cree que esas personas deben ser expulsadas y otra cree que deberían quedarse "si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, o en un hotel" y, en algunos casos, pagan impuestos. Cuando Douthat le preguntó si la política había ido demasiado lejos, contestó: "Creo que quizá fue demasiado dura, sí, y creo que al final eso me perjudicó" (CBS News).
También dijo que le "encantaría hacer algo sobre inmigración" con los demócratas, que controlarán la Cámara y el Senado desde el próximo año. Sobre un acuerdo, afirmó: "Lo resolveríamos. Y creo que es algo realmente factible". Cuando le preguntaron si eso sería un estatus legal para trabajadores como los jardineros, habló de una mujer que trabaja en un hotel y a la que de repente sacan del país: "Es difícil". No dio detalles: ni requisitos, ni alcance, ni fechas (BBC).
Un dato que ayuda a ponerlo en contexto: hace un año, en otra entrevista con "60 Minutes", Trump había dicho que las redadas "no han ido lo suficientemente lejos" (BBC).
Lo que no cambió
¿Y en la práctica? Por ahora, las señales van en otra dirección. El viernes 6 de noviembre, Trump nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, considerado el artífice de la política de deportaciones, en lugar de Susie Wiles (EFE y NBC).
Tras las elecciones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió que "las deportaciones continuarán" (EFE), un mensaje que ya habíamos recogido en MundoNow. El domingo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la BBC: "ICE NO se está echando atrás ni frenando". Y fuentes de ICE dijeron a CBS que en las últimas semanas se les pidió apuntar a unos 2,700 arrestos diarios, frente a una meta anterior de 2,000 (BBC).
¿Qué dijo de Irán y de la gasolina?
Sobre la guerra, Trump fue directo: "No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón". Reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" ni "el hecho de que la gasolina subió" (EFE). Dijo que "no está en desacuerdo" con el vicepresidente JD Vance, quien escribió en redes sociales que "la razón" de la derrota republicana "es la guerra".
Aun así, lo haría de nuevo: "Mi respuesta es un enfático sí, porque no puedes permitir que Irán tenga un arma nuclear". Y admitió: "¿Es una buena decisión para ahora y mañana? Probablemente no" (CBS, EFE).
Horas antes, por teléfono con CNN, había dicho que es "muy improbable" que reanude ataques a gran escala si hay avances en las negociaciones, "dependiendo de si firman o no un acuerdo muy sólido". El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que las conversaciones "no han sido productivas" porque Irán tiene demandas "inaceptables" (EFE). Ocho meses después de iniciada la ofensiva, la guerra está en un punto muerto, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz. El lunes 9 de noviembre, Trump recibe en el Despacho Oval al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre ambos países (agenda de la Casa Blanca, vía EFE).
¿Y esto en qué me afecta? Lo que ganan y pierden unos y otros
Las elecciones del martes 3 de noviembre dejaron el telón de fondo: los demócratas ganaron las dos cámaras, el rechazo a las redadas de ICE movilizó a votantes, en especial latinos, y el apoyo republicano cayó en el sur de Texas y otras zonas muy latinas (CBS y EFE). Según las encuestas del día de la elección, la inmigración fue el tercer tema más importante, después de la economía y el estado de la democracia (BBC).
- Trabajadores sin papeles y sus empleadores: a favor, que el propio presidente hable de hoteles y jardinería y diga que un acuerdo es "factible". En contra, que no hay requisitos, fechas ni medidas, y que ICE mantiene su ritmo de arrestos.
- Republicanos de mano dura: Trump dijo que hay un grupo "en la extrema derecha" que quiere sacar a todos y que algunos trabajan en su gobierno. Con Miller al frente del gabinete, ese sector conserva peso.
- Demócratas: controlarán el Congreso y, por tanto, serán la contraparte de cualquier negociación. Trump dijo que le gustaría pactar con ellos.
- Conductores: Trump reconoció que la subida de la gasolina disgustó a los votantes. Mientras el estrecho de Ormuz siga en riesgo, no hay garantía de alivio.
Qué puedes hacer
Hoy no existe ningún programa nuevo ni ningún cambio legal. Si alguien te cobra por "inscribirte" en un supuesto acuerdo migratorio, desconfía: ese acuerdo no existe. Para dudas sobre tu caso, acude a un abogado de inmigración o a una organización de confianza de tu comunidad.
Y si quieres seguir el hilo, mira qué hacen los demócratas ahora que tienen el Congreso: preparan investigaciones sobre ICE. Sobre Irán, aquí está lo que pasó cuando EE.UU. atacó un buque en el golfo de Omán. Las palabras de un presidente pesan, pero lo que cuenta son las órdenes que se firman. Conviene estar atento a si estas declaraciones se convierten en hechos.
Fuentes: CBS News, 60 Minutes; EFE vía ABC Color; EFE; DW; NBC News; BBC. Datos consultados el 9 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/EPA/Emily Curiel