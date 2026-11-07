Miller sustituye a Susie Wiles.

Trump refuerza su línea dura.

Demócratas preparan investigaciones al Gobierno.

Donald Trump eligió a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete después de la derrota republicana en las elecciones legislativas, reforzando a un defensor de su agenda migratoria.

Miller sustituirá a Susie Wiles y asumirá el lunes 9 de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como subjefe de gabinete.

La decisión llega mientras Washington se prepara para un Congreso controlado por los demócratas, cuyas nuevas mayorías asumirán en enero de 2027.

Aunque Trump negó que el cambio respondiera al resultado electoral, elevar a Miller sugiere continuidad en sus políticas más controvertidas.

La salida de Susie Wiles cambia el equipo presidencial

Trump huye hacia adelante y radicaliza el Gobierno tras el batacazo electoral https://t.co/CJMkDP5qzN — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) November 7, 2026



Wiles, primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete, dejará la coordinación de la Casa Blanca para incorporarse a la operación política presidencial.

Su salida modifica un puesto decisivo: quien lo ocupa organiza prioridades, coordina al equipo y administra el acceso al mandatario.

Trump elogió públicamente su desempeño. Su traslado, por tanto, no representa un abandono completo del entorno presidencial.

El contraste está en el relevo: Miller llega identificado con las medidas migratorias restrictivas que han definido las administraciones de Trump.