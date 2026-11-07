Stephen Miller gana poder: la apuesta de Trump ante un Congreso demócrata
Publicado el 07/11/2026 a las 14:27
- Miller sustituye a Susie Wiles.
- Trump refuerza su línea dura.
- Demócratas preparan investigaciones al Gobierno.
Donald Trump eligió a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete después de la derrota republicana en las elecciones legislativas, reforzando a un defensor de su agenda migratoria.
Miller sustituirá a Susie Wiles y asumirá el lunes 9 de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como subjefe de gabinete.
La decisión llega mientras Washington se prepara para un Congreso controlado por los demócratas, cuyas nuevas mayorías asumirán en enero de 2027.
Aunque Trump negó que el cambio respondiera al resultado electoral, elevar a Miller sugiere continuidad en sus políticas más controvertidas.
La salida de Susie Wiles cambia el equipo presidencial
Trump huye hacia adelante y radicaliza el Gobierno tras el batacazo electoral https://t.co/CJMkDP5qzN
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) November 7, 2026
Wiles, primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete, dejará la coordinación de la Casa Blanca para incorporarse a la operación política presidencial.
Su salida modifica un puesto decisivo: quien lo ocupa organiza prioridades, coordina al equipo y administra el acceso al mandatario.
Trump elogió públicamente su desempeño. Su traslado, por tanto, no representa un abandono completo del entorno presidencial.
El contraste está en el relevo: Miller llega identificado con las medidas migratorias restrictivas que han definido las administraciones de Trump.
Qué significa el ascenso de Miller para los inmigrantes[caption id="attachment_1700050" align="alignnone" width="1200"] Trump elige a Stephen Miller y refuerza su línea dura tras caer FOTO: EFE[/caption]
El asesor ha sido uno de los principales impulsores de la estrategia de deportaciones y del uso del poder ejecutivo en inmigración.
Su promoción le concede una posición central para coordinar esa agenda cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por sus operativos.
Para las familias hispanas, el nombramiento merece atención por su posible influencia en las prioridades federales. Sin embargo, el anuncio no establece nuevos requisitos migratorios.
Cualquier modificación deberá examinarse mediante órdenes, reglamentos o comunicaciones oficiales. El cambio de funcionario, por sí mismo, no altera permisos ni plazos.
Los demócratas preparan investigaciones contra el Gobierno
La oposición recibió el nombramiento con críticas y lo interpretó como una respuesta de confrontación al mensaje de los votantes.
Chuck Schumer cuestionó que Trump hubiera aprendido de la derrota, mientras Hakeem Jeffries denunció las posiciones y el historial del asesor.
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Con sus nuevas mayorías, los demócratas podrán impulsar investigaciones y exigir explicaciones sobre actuaciones del Ejecutivo, incluidas las relacionadas con inmigración.
Trump ha advertido que utilizará el veto contra la agenda legislativa opositora, anticipando tensiones entre la Casa Blanca y el Capitolio.
Pete Hegseth conserva el respaldo de Trump
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró el ascenso de Miller mientras enfrenta críticas por la guerra de Irán y posibles iniciativas de destitución.
Trump ha defendido su gestión, sin anunciar su sustitución. Su cercanía política con Miller podría favorecer su permanencia, aunque no garantiza su continuidad.
Las propuestas de juicio político tampoco equivalen a una destitución automática: requieren actuaciones y votaciones específicas en el Congreso.
El siguiente indicador será cómo Miller ejerce el cargo: qué prioridades coordina y cómo responde el Gobierno a la fiscalización demócrata.
FUENTE: EFE, EL NUEVO HERALD