¿DeSantis prepara otra candidatura presidencial? esto se sabe
Publicado el 06/11/2026 a las 19:52
El gobernador de Florida aparece como posible aspirante republicano para 2028 tras los resultados electorales de su estado. Sin embargo, rechaza haber iniciado preparativos para competir.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaría preparando una nueva candidatura presidencial para 2028, según informó este viernes The Washington Post. El republicano negó el reporte.
- Por qué importa: Florida conservó importantes cargos republicanos mientras los demócratas lograron avances en otros estados.
Ese contraste reabre el debate sobre el futuro del partido después de Trump.
El Washington Post revela supuestos planes de Ron DeSantis para 2028
DeSantis buscará la presidencia de EE.UU. tras triunfo republicano en Florida, según el Post https://t.co/wP2gMRa0e2
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 6, 2026
El periódico citó a tres fuentes anónimas familiarizadas con los supuestos preparativos del gobernador, quien ya intentó conseguir la nominación republicana en 2024.
Según el reporte, DeSantis considera que los resultados de las elecciones legislativas abrieron una oportunidad para presentar una alternativa dentro del Partido Republicano.
El diario también aseguró que el gobernador habría buscado un consultor político para organizar una eventual campaña presidencial.
- El dato: Un comité de acción política (PAC) vinculado con DeSantis envió esta semana mensajes para recaudar fondos, según el periódico.
Un PAC es una organización que reúne recursos para participar en actividades políticas y electorales. Su actividad no confirma, por sí sola, una candidatura.
DeSantis niega el reporte y acusa al periódico de inventarlo
🗳️🇺🇸 El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está preparando una candidatura a la presidencia para 2028, según fuentes de The Washington Post. https://t.co/z2ilbXtVAH
— Mario Castroviejo (@mariocstrv) November 6, 2026
El gobernador respondió públicamente a la información y aseguró que no ha contactado a ninguna persona para preparar una candidatura.
DeSantis acusó al periódico de fabricar la historia y calificó la publicación como otro intento de conseguir clics.
- La diferencia: El Washington Post atribuye los preparativos a fuentes anónimas, mientras DeSantis niega haber iniciado contactos para competir.
Por ahora, el gobernador no ha anunciado oficialmente una campaña para 2028 ni ha confirmado que buscará nuevamente la nominación republicana.
Su respuesta deja dos versiones enfrentadas: la investigación periodística sobre sus posibles movimientos políticos y su negativa pública.
Florida resiste mientras los republicanos sufren derrotas
El reporte aparece después de unas elecciones de mitad de mandato que dejaron resultados adversos para los republicanos en varios estados.
Florida, en cambio, mantuvo bajo control republicano la gobernación, su escaño senatorial en disputa y la fiscalía general estatal.
DeSantis describió la derrota nacional de su partido como un acontecimiento cercano a la extinción y comparó su impacto con un meteorito.
- El contraste: El gobernador atribuyó los resultados nacionales a un rechazo hacia los republicanos de Washington y destacó la resistencia electoral de Florida.
El mandatario también sostuvo que su estado había demostrado una capacidad de resistencia que, según su interpretación, otros territorios republicanos no consiguieron mantener.
DeSantis dejará la gobernación antes de las elecciones de 2028
DeSantis concluirá su mandato en enero de 2027 porque las reglas estatales le impiden buscar un tercer período consecutivo.
Su sucesor será el republicano Byron Donalds, quien derrotó al demócrata David Jolly por menos de dos puntos porcentuales, según la información proporcionada.
La salida del Gobierno estatal coincidirá con una nueva etapa política para DeSantis, aunque todavía no existe una candidatura presidencial confirmada.
- Lo que sigue: La incógnita será si DeSantis anuncia una nueva campaña para 2028 o mantiene su negativa sobre los preparativos atribuidos por el periódico.
Fuentes: Efe, Infobae