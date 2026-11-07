¿DeSantis prepara otra candidatura presidencial? esto se sabe

El gobernador de Florida aparece como posible aspirante republicano para 2028 tras los resultados electorales de su estado. Sin embargo, rechaza haber iniciado preparativos para competir.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaría preparando una nueva candidatura presidencial para 2028, según informó este viernes The Washington Post. El republicano negó el reporte.

- Por qué importa: Florida conservó importantes cargos republicanos mientras los demócratas lograron avances en otros estados.

Ese contraste reabre el debate sobre el futuro del partido después de Trump.

El Washington Post revela supuestos planes de Ron DeSantis para 2028

DeSantis buscará la presidencia de EE.UU. tras triunfo republicano en Florida, según el Post https://t.co/wP2gMRa0e2 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 6, 2026

El periódico citó a tres fuentes anónimas familiarizadas con los supuestos preparativos del gobernador, quien ya intentó conseguir la nominación republicana en 2024.

Según el reporte, DeSantis considera que los resultados de las elecciones legislativas abrieron una oportunidad para presentar una alternativa dentro del Partido Republicano.

El diario también aseguró que el gobernador habría buscado un consultor político para organizar una eventual campaña presidencial.

- El dato: Un comité de acción política (PAC) vinculado con DeSantis envió esta semana mensajes para recaudar fondos, según el periódico.

Un PAC es una organización que reúne recursos para participar en actividades políticas y electorales. Su actividad no confirma, por sí sola, una candidatura.