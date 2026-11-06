¿Quién es Jon Ossoff, el senador al que comparan con Barack Obama y que gana protagonismo rumbo a 2028?

Jon Ossoff logra contundente reelección en Georgia

Polymarket registra aumento en sus probabilidades

Su trayectoria incluye periodismo y política.

¿Quién es Jon Ossoff? El senador demócrata Jon Ossoff, de 39 años, se ha convertido en uno de los nombres que generan mayor atención de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028, tras conseguir su reelección en Georgia, un estado donde Donald Trump ganó en 2024.

Según The Independent en Español, Ossoff obtuvo más de 2.4 millones de votos, equivalentes al 58.9 % del total, y derrotó al republicano Mike Collins, consolidando su presencia en un territorio electoralmente competitivo.

La plataforma de mercados de predicción Polymarket registró un aumento en las estimaciones vinculadas al senador. Su contrato sobre la nominación demócrata alcanzó el 24 %, nueve puntos más que el día anterior.

En el mercado sobre el ganador presidencial de 2028, la cifra asociada a Ossoff pasó del 10.5 % al 18 %. Estos porcentajes reflejan precios de contratos de predicción, no encuestas electorales ni resultados garantizados.

¿Por qué comparan a Jon Ossoff con Barack Obama?

[caption id="attachment_1699917" align="alignnone" width="1200"]Jon Ossoff comenzó su trayectoria política inspirado por John Lewis y trabajó durante ocho años en el periodismo de investigación. Foto: EFE.[/caption]

Ossoff ha sido comparado con el expresidente Barack Obama por su estilo como orador, su juventud y su capacidad para conectar con sectores progresistas y moderados del electorado.

Durante su discurso de victoria, el senador criticó duramente al presidente Trump y defendió la necesidad de superar las divisiones políticas del país.

"Juntos, hemos reafirmado que nuestra tarea no consiste únicamente en contener la maldad de un presidente, sino también en sanar la herida que hay detrás de ella", declaró, según The Independent en Español.