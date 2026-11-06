¿Quién es Jon Ossoff, el senador al que comparan con Barack Obama y que gana protagonismo rumbo a 2028?
Publicado el 06/11/2026 a las 17:28
- Jon Ossoff logra contundente reelección en Georgia
- Polymarket registra aumento en sus probabilidades
- Su trayectoria incluye periodismo y política.
¿Quién es Jon Ossoff? El senador demócrata Jon Ossoff, de 39 años, se ha convertido en uno de los nombres que generan mayor atención de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028, tras conseguir su reelección en Georgia, un estado donde Donald Trump ganó en 2024.
Según The Independent en Español, Ossoff obtuvo más de 2.4 millones de votos, equivalentes al 58.9 % del total, y derrotó al republicano Mike Collins, consolidando su presencia en un territorio electoralmente competitivo.
La plataforma de mercados de predicción Polymarket registró un aumento en las estimaciones vinculadas al senador. Su contrato sobre la nominación demócrata alcanzó el 24 %, nueve puntos más que el día anterior.
En el mercado sobre el ganador presidencial de 2028, la cifra asociada a Ossoff pasó del 10.5 % al 18 %. Estos porcentajes reflejan precios de contratos de predicción, no encuestas electorales ni resultados garantizados.
¿Por qué comparan a Jon Ossoff con Barack Obama?[caption id="attachment_1699917" align="alignnone" width="1200"] Jon Ossoff comenzó su trayectoria política inspirado por John Lewis y trabajó durante ocho años en el periodismo de investigación. Foto: EFE.[/caption]
Ossoff ha sido comparado con el expresidente Barack Obama por su estilo como orador, su juventud y su capacidad para conectar con sectores progresistas y moderados del electorado.
Durante su discurso de victoria, el senador criticó duramente al presidente Trump y defendió la necesidad de superar las divisiones políticas del país.
"Juntos, hemos reafirmado que nuestra tarea no consiste únicamente en contener la maldad de un presidente, sino también en sanar la herida que hay detrás de ella", declaró, según The Independent en Español.
¿Quién es Jon Ossoff?: De periodista de investigación a senador por Georgia
Nacido en Atlanta en 1987, Jonathan Thomas Ossoff comenzó su acercamiento a la política a los 17 años, inspirado por el congresista y defensor de los derechos civiles John Lewis.
De acuerdo con la agencia EFE, trabajó como becario de Lewis entre 2004 y 2006 y posteriormente colaboró con el equipo legislativo del congresista Hank Johnson.
Estudió Cultura y Política en la Universidad de Georgetown y completó una maestría en Economía Política Internacional en la London School of Economics.
Antes de llegar al Senado, dedicó ocho años al periodismo de investigación y a producir documentales sobre corrupción, trata de personas, crimen organizado y crímenes de guerra.
En 2017 perdió una elección para la Cámara de Representantes, pero regresó a la contienda política y ganó un escaño en el Senado en enero de 2021.
¿Qué propone Jon Ossoff sobre inmigración y economía?
Como senador, Ossoff ha investigado presuntos abusos en centros de detención migratoria y ha promovido iniciativas relacionadas con seguridad pública, protección de menores y atención médica.
Según EFE, entre sus prioridades figuran reducir los costos de salud, reforzar la supervisión migratoria y revertir aranceles que, a su juicio, encarecen los alimentos.
También respalda una vía hacia la legalización para inmigrantes indocumentados que respetan las leyes y llevan años establecidos en Estados Unidos.
¿Quiénes más figuran en el panorama presidencial de 2028?
La carrera presidencial todavía se encuentra en una etapa preliminar y no se han definido las candidaturas de los principales partidos.
EFE identifica entre los posibles aspirantes demócratas a Kamala Harris, Gavin Newsom y Alexandria Ocasio-Cortez, además de Ossoff.
Del lado republicano, destacan el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, mencionados como posibles sucesores de Trump.
Fuentes: The Independent en Español, 6 de noviembre de 2026; agencia EFE, despachos de Atlanta del 3 de noviembre y Washington del 4 de noviembre de 2026.