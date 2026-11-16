Jueza bloquea temporalmente el cierre.

Trump anuncia que buscará apelar.

Acceso no garantiza servicios deportivos.

Una jueza federal bloqueó temporalmente el cierre de East Potomac Park, en Washington D.C., previsto para este domingo 15 de noviembre por el Gobierno de Donald Trump.

Ana Reyes emitió la orden el sábado, antes de que comenzara la clausura anunciada para transformar sus instalaciones de golf en un complejo de campeonato.

La protección permanecerá vigente hasta el 28 de noviembre o hasta una nueva decisión judicial, lo que ocurra primero, mientras continúa la disputa.

El fallo preserva el acceso público, pero no obliga al Gobierno a mantener los servicios de golf ni resuelve definitivamente el futuro del proyecto.

Qué propone Trump para el parque de Washington

A federal judge on Saturday temporarily blocked the Trump administration from closing East Potomac Park and its public golf course, putting plans to redevelop the course on hold while a legal challenge continues.

https://t.co/QEv3xXhC9L — KATV News (@KATVNews) November 15, 2026



El presidente pretende reemplazar los tres campos actuales, que suman 36 hoyos, por un único recorrido de campeonato de 18 hoyos.

Su propuesta contempla instalaciones capaces de recibir competencias internacionales, sin eliminar, según ha asegurado, la posibilidad de que el público utilice el campo.

Trump había anunciado un cierre de 15 meses. La intervención modificaría un espacio utilizado también por ciclistas, corredores, pescadores y familias.

La controversia enfrenta esa transformación con la conservación de un parque histórico y de opciones recreativas accesibles para quienes actualmente lo frecuentan.