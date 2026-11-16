Jueza frena cierre de East Potomac Park: el proyecto de golf de Trump deberá esperar
Publicado el 15/11/2026 a las 13:13
- Jueza bloquea temporalmente el cierre.
- Trump anuncia que buscará apelar.
- Acceso no garantiza servicios deportivos.
Una jueza federal bloqueó temporalmente el cierre de East Potomac Park, en Washington D.C., previsto para este domingo 15 de noviembre por el Gobierno de Donald Trump.
Ana Reyes emitió la orden el sábado, antes de que comenzara la clausura anunciada para transformar sus instalaciones de golf en un complejo de campeonato.
La protección permanecerá vigente hasta el 28 de noviembre o hasta una nueva decisión judicial, lo que ocurra primero, mientras continúa la disputa.
El fallo preserva el acceso público, pero no obliga al Gobierno a mantener los servicios de golf ni resuelve definitivamente el futuro del proyecto.
Qué propone Trump para el parque de Washington
A federal judge on Saturday temporarily blocked the Trump administration from closing East Potomac Park and its public golf course, putting plans to redevelop the course on hold while a legal challenge continues.
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— KATV News (@KATVNews) November 15, 2026
El presidente pretende reemplazar los tres campos actuales, que suman 36 hoyos, por un único recorrido de campeonato de 18 hoyos.
Su propuesta contempla instalaciones capaces de recibir competencias internacionales, sin eliminar, según ha asegurado, la posibilidad de que el público utilice el campo.
Trump había anunciado un cierre de 15 meses. La intervención modificaría un espacio utilizado también por ciclistas, corredores, pescadores y familias.
La controversia enfrenta esa transformación con la conservación de un parque histórico y de opciones recreativas accesibles para quienes actualmente lo frecuentan.
Por qué la jueza frenó el cierre
Reyes cuestionó las justificaciones oficiales para impedir el acceso y consideró probable que el Gobierno hubiera incumplido normas ambientales y administrativas federales.
La Administración argumentó problemas de seguridad y el fin de la gestión del operador del campo, pero la jueza rechazó que justificaran el cierre general.
La decisión distingue entre conservar abierto el terreno y ofrecer actividades deportivas: dejar de operar el golf no permite excluir automáticamente a los visitantes.
El Departamento de Justicia sostuvo que la resolución permite continuar planificando el rediseño y atender riesgos para la seguridad de los usuarios.
Preservacionistas mantienen demanda contra la remodelación
La DC Preservation League y dos golfistas locales presentaron la demanda en febrero, al cuestionar las consecuencias ambientales e históricas de la intervención.
El litigio ya había producido una medida para impedir daños adicionales a árboles y exigir aviso previo antes de modificaciones irreversibles del parque.
En una resolución anterior, Reyes señaló que el Gobierno había retirado cientos de árboles sin una revisión ambiental adecuada del plan completo.
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Los demandantes sostienen que el rediseño podría alterar el carácter del campo público y volverlo menos accesible para jugadores habituales y principiantes.
Trump anuncia apelación y sigue la incertidumbre
Este domingo, Trump anunció que su Administración buscaría apelar la decisión y volvió a defender la necesidad de renovar las instalaciones deportivas.
El presidente criticó el freno judicial y argumentó que retrasar los trabajos tendría consecuencias económicas y laborales para el proyecto.
Para los visitantes, la distinción práctica es importante: la orden protege temporalmente el acceso, pero no garantiza reservaciones, partidas ni otros servicios de golf.
Antes de acudir, conviene consultar los avisos oficiales del parque y confirmar por separado la disponibilidad de las actividades que se deseen realizar.