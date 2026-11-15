Ley contra la DEI alcanza al desfile de San Patricio: Delray Beach retira fondos y DeSantis protesta
Publicado el 14/11/2026 a las 15:19
- Delray Beach retira fondos municipales.
- DeSantis cuestiona la interpretación local.
- Buscan mantener el desfile con privados.
Delray Beach dejará de organizar y financiar su desfile del Día de San Patricio de 2027 tras concluir que la nueva ley de Florida contra la diversidad, equidad e inclusión restringe su participación.
La decisión, anunciada el 10 de noviembre, también afecta al festival del Orgullo LGBTQ. El municipio sostiene que no puede patrocinar ni promocionar ambos eventos bajo su interpretación de la legislación.
Sin embargo, retirar el respaldo municipal no equivale a prohibir las celebraciones. Organizaciones y patrocinadores privados pueden asumir su realización, según explica el aviso publicado en la página del desfile.
Esa diferencia es central en la controversia: mientras circulan versiones sobre una cancelación definitiva, autoridades locales defienden una alternativa privada para conservar la tradición.
Qué establece la ley contra la DEI en Florida
🇺🇸 | En Estados Unidos, Delray Beach en Florida cancela el desfile del Día de San Patricio y el evento Pride del próximo año. https://t.co/ZJ1NFphT7t
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 14, 2026
La legislación SB 1134 entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Prohíbe determinadas acciones oficiales y el financiamiento o promoción municipal de iniciativas comprendidas en su definición de DEI.
El resumen del Senado estatal contempla consecuencias para funcionarios que incumplan las restricciones y permite que residentes presenten acciones judiciales contra gobiernos locales por posibles infracciones.
La ciudad considera que las referencias de la norma a la etnicidad y otras características alcanzan estas celebraciones. DeSantis cuestiona esa interpretación, por lo que existe una disputa sobre su aplicación.
La legislación incluye excepciones para ciertas actuaciones públicas. También permite otorgar permisos con criterios neutrales respecto del contenido y prestar servicios de seguridad en eventos privados.
DeSantis acusa al municipio y funcionarios rechazan sus críticas
El gobernador Ron DeSantis calificó la decisión de “cumplimiento malicioso” en una publicación del 13 de noviembre y sostuvo que la ley no obliga a adoptar esa medida.
Para el mandatario, Delray Beach intenta convertir la controversia en un mensaje político. Funcionarios locales respondieron que actuaron con cautela ante las consecuencias previstas para quienes incumplan la norma.
La comisionada Judy Mollica afirmó que el municipio siguió el asesoramiento de su abogado. El representante demócrata Rob Long también cuestionó que se critique a la ciudad por prevenir sanciones.
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El enfrentamiento abrió otro debate sobre la autonomía municipal: quién determina cómo apoyar celebraciones comunitarias cuando las restricciones estatales modifican las decisiones de los gobiernos locales.
Financiamiento privado: la opción para mantener el desfile
El alcalde republicano Tom Carney ha buscado patrocinadores y organizadores privados para preservar el desfile. Recordó que anteriormente la celebración funcionó bajo un modelo de financiamiento particular.
La comisionada Juli Casale afirmó que ya se identificó una fuente privada de recursos y describió el cambio como una transferencia de responsabilidades, según USA TODAY NETWORK.
Ese señalamiento no detalla un acuerdo operativo definitivo. Carney había explicado que existían conversaciones y solicitudes de interesados en organizar la celebración bajo el nuevo esquema.
Residentes, visitantes y comerciantes pueden consultar los anuncios municipales y la página del desfile para confirmar organizadores, permisos y programación antes de planificar su participación.
FUENTE : usatoday
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