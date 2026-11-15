Delray Beach retira fondos municipales.

DeSantis cuestiona la interpretación local.

Buscan mantener el desfile con privados.

Delray Beach dejará de organizar y financiar su desfile del Día de San Patricio de 2027 tras concluir que la nueva ley de Florida contra la diversidad, equidad e inclusión restringe su participación.

La decisión, anunciada el 10 de noviembre, también afecta al festival del Orgullo LGBTQ. El municipio sostiene que no puede patrocinar ni promocionar ambos eventos bajo su interpretación de la legislación.

Sin embargo, retirar el respaldo municipal no equivale a prohibir las celebraciones. Organizaciones y patrocinadores privados pueden asumir su realización, según explica el aviso publicado en la página del desfile.

Esa diferencia es central en la controversia: mientras circulan versiones sobre una cancelación definitiva, autoridades locales defienden una alternativa privada para conservar la tradición.

Qué establece la ley contra la DEI en Florida

🇺🇸 | En Estados Unidos, Delray Beach en Florida cancela el desfile del Día de San Patricio y el evento Pride del próximo año. https://t.co/ZJ1NFphT7t — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 14, 2026



La legislación SB 1134 entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Prohíbe determinadas acciones oficiales y el financiamiento o promoción municipal de iniciativas comprendidas en su definición de DEI.

El resumen del Senado estatal contempla consecuencias para funcionarios que incumplan las restricciones y permite que residentes presenten acciones judiciales contra gobiernos locales por posibles infracciones.

La ciudad considera que las referencias de la norma a la etnicidad y otras características alcanzan estas celebraciones. DeSantis cuestiona esa interpretación, por lo que existe una disputa sobre su aplicación.

La legislación incluye excepciones para ciertas actuaciones públicas. También permite otorgar permisos con criterios neutrales respecto del contenido y prestar servicios de seguridad en eventos privados.