Los demócratas ganan poder en los estados: qué puede cambiar en escuelas, salud y servicios

Doce cámaras pasan a demócratas.

Treinta gobernaciones siguen siendo proyección.

Texas tendrá un gobierno dividido.

Los demócratas ampliaron su poder en gobernaciones y legislaturas tras las elecciones del 3 de noviembre, con consecuencias que podrían sentirse directamente en los presupuestos familiares.

El nuevo mapa les ofrece mayor capacidad para orientar el financiamiento escolar, la atención médica, las obras públicas y otras decisiones tomadas fuera de Washington.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 12 cámaras legislativas pasaron a manos demócratas, aunque los resultados todavía deben certificarse.

La victoria abre espacio para impulsar su agenda, pero ganar cargos no garantiza cambios inmediatos: cada propuesta deberá superar negociaciones, límites presupuestarios y procedimientos legislativos.

Gobernaciones demócratas: la cifra de 30 sigue pendiente

Democrats grab sweeping power in governor’s offices, state houses https://t.co/wL1c5sIQYc — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 6, 2026



Los republicanos llegaron a las elecciones con 26 gobernaciones, frente a 24 demócratas. El partido opositor logró victorias en territorios donde buscaba romper años de dominio conservador.

Georgia, Iowa, Nevada, Ohio y Texas eligieron gobernadores demócratas, según el balance publicado por la NCSL este 6 de noviembre.

Sin embargo, alcanzar 30 gobernaciones seguía siendo una proyección: el organismo contabilizaba 28 para los demócratas y 20 para los republicanos.

Alaska y Kansas permanecían pendientes de definición, con candidatos demócratas por delante. Esa diferencia obliga a distinguir los triunfos proyectados del resultado nacional completo.