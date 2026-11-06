El presidente Donald Trump respaldó al secretario de Guerra Pete Hegseth mientras el representante republicano saliente Thomas Massie, de Kentucky, planea forzar una votación sobre su acusación política cuando el Congreso vuelva a reunirse la semana del 9 de noviembre, según The Center Square.

Massie anunció su intención de forzar una votación; esa iniciativa no equivale a una destitución.

Trump defendió a Hegseth el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, y Hegseth calificó la iniciativa de "farsa" y "teatro político".

Hegseth pidió al Congreso un proyecto de reconciliación presupuestaria con al menos $350,000 millones; es una solicitud, no fondos aprobados.

Por qué importa: el caso enfrenta a un legislador republicano con el presidente de su mismo partido y con el jefe del Pentágono, antes de que el Congreso saliente retome sus sesiones. Aun así, presentar artículos de acusación o pedir una votación no equivale a una destitución ni a una condena.

Trump cierra filas con su secretario de Guerra

Según The Center Square, Trump defendió a Hegseth el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, y lo llamó "guerrero" y "patriota". El jueves, en el Despacho Oval, afirmó: "Pete Hegseth ha hecho un trabajo fantástico".

Un alto funcionario, cuyo nombre no se divulgó, dijo al medio que la Casa Blanca mantiene su respaldo y negó que Hegseth esté buscando una salida del cargo.

Las acusaciones de Massie y la respuesta de Hegseth

Massie, quien según The Center Square perdió en las primarias, presentó en septiembre los artículos de acusación política contra Hegseth. Alega que el secretario intervino en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso. También lo acusa de abuso de poder y de secuestro de líderes extranjeros, y cuestiona los ataques contra presuntos narcotraficantes. Se trata de acusaciones de Massie, no de hechos probados judicialmente.

Hegseth respondió en un video difundido el jueves 5 de noviembre. Calificó la iniciativa de "farsa" y "teatro político" y, sin nombrar a Massie, lo describió como un congresista derrotado y descontento. "Todo se reduce a la política de la destrucción personal. No funcionó contra el presidente Trump y no funcionará conmigo", dijo.

La petición de $350,000 millones