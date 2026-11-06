Trump respalda a Hegseth; Massie busca forzar voto de juicio político
Publicado el 06/11/2026 a las 11:55
El presidente Donald Trump respaldó al secretario de Guerra Pete Hegseth mientras el representante republicano saliente Thomas Massie, de Kentucky, planea forzar una votación sobre su acusación política cuando el Congreso vuelva a reunirse la semana del 9 de noviembre, según The Center Square.
- Massie anunció su intención de forzar una votación; esa iniciativa no equivale a una destitución.
- Trump defendió a Hegseth el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, y Hegseth calificó la iniciativa de "farsa" y "teatro político".
- Hegseth pidió al Congreso un proyecto de reconciliación presupuestaria con al menos $350,000 millones; es una solicitud, no fondos aprobados.
Por qué importa: el caso enfrenta a un legislador republicano con el presidente de su mismo partido y con el jefe del Pentágono, antes de que el Congreso saliente retome sus sesiones. Aun así, presentar artículos de acusación o pedir una votación no equivale a una destitución ni a una condena.
Trump cierra filas con su secretario de Guerra
Según The Center Square, Trump defendió a Hegseth el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, y lo llamó "guerrero" y "patriota". El jueves, en el Despacho Oval, afirmó: "Pete Hegseth ha hecho un trabajo fantástico".
Un alto funcionario, cuyo nombre no se divulgó, dijo al medio que la Casa Blanca mantiene su respaldo y negó que Hegseth esté buscando una salida del cargo.
Las acusaciones de Massie y la respuesta de Hegseth
Massie, quien según The Center Square perdió en las primarias, presentó en septiembre los artículos de acusación política contra Hegseth. Alega que el secretario intervino en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso. También lo acusa de abuso de poder y de secuestro de líderes extranjeros, y cuestiona los ataques contra presuntos narcotraficantes. Se trata de acusaciones de Massie, no de hechos probados judicialmente.
Hegseth respondió en un video difundido el jueves 5 de noviembre. Calificó la iniciativa de "farsa" y "teatro político" y, sin nombrar a Massie, lo describió como un congresista derrotado y descontento. "Todo se reduce a la política de la destrucción personal. No funcionó contra el presidente Trump y no funcionará conmigo", dijo.
La petición de $350,000 millones
En el mismo mensaje, Hegseth aseguró que su departamento no retrocederá y pidió el respaldo del Congreso. Solicitó un proyecto de reconciliación presupuestaria con una inversión de al menos $350,000 millones. La cifra corresponde a la solicitud de Hegseth, no a un anuncio de financiación aprobada.
Qué sigue y cómo funciona el proceso
Massie planea forzar la votación cuando el Congreso retome sus actividades la semana del 9 de noviembre. The Center Square no precisa una fecha exacta para esa votación ni un recuento de apoyos.
Según el Senado de EE.UU., el proceso tiene varias etapas:
- La Cámara de Representantes aprueba los artículos de acusación por mayoría simple.
- El Senado celebra un juicio.
- Para condenar se requieren dos tercios de los senadores presentes.
- La condena conlleva la destitución del cargo.
El anuncio de Massie se refiere a su intención de llevar la iniciativa a votación, no a una condena ni a la salida de Hegseth del cargo. Trump, por su parte, mantiene su respaldo público al secretario.
Fuentes: The Center Square; Senado de Estados Unidos. Datos consultados el 6 de noviembre de 2026.