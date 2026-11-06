Donald Trump aseguró que habrá un acuerdo sobre Ucrania, pero no explicó su contenido, y el Kremlin respondió el viernes 6 de noviembre que no tiene detalles. El presidente no presentó un texto del acuerdo ni explicó sus condiciones.

Trump dijo el jueves 5 de noviembre, tras reunirse con el enviado ruso Kirill Dmitriev, que "va a haber un acuerdo", sin precisar condiciones.

Dmitri Peskov respondió que "no hay detalles", según The New Voice of Ukraine, que cita medios estatales rusos.

Peskov admitió que será necesario dialogar con Europa sobre garantías de seguridad y la futura arquitectura de seguridad europea.

Por qué importa: Trump sugirió un pacto de alcance continental, pero ni él ni Moscú han mostrado su contenido. Mientras no haya texto ni condiciones conocidas, conviene distinguir entre una promesa política y un acuerdo cerrado.

Una promesa sin condiciones públicas

Según RTVE, Trump habló tras reunirse en Washington con Dmitriev. "No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo", afirmó. Añadió: "Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania". También dijo que "podría abarcar a toda Europa".

El presidente no dio detalles sobre las condiciones. Dmitriev estuvo en la Casa Blanca en un acto encabezado por Melania Trump sobre el alto el fuego temporal concretado en Oleshki, en la región de Jersón. La referencia es a un alto el fuego local y temporal.

La respuesta del Kremlin: "no hay detalles"

The New Voice of Ukraine, que cita a medios estatales rusos, informó que Peskov respondió con esa frase cuando le preguntaron por el pacto que Trump dijo que podría abarcar toda Europa. El portavoz no explicó cuáles serían las condiciones del acuerdo anunciado por Trump.

Según esa misma información, Peskov reconoció que habrá que dialogar con Europa sobre garantías de seguridad para Ucrania y Rusia, y sobre la futura arquitectura de seguridad europea. También acusó a dirigentes europeos de indecisión.

Contexto: contactos abiertos y presión sobre la energía