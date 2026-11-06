Trump promete un acuerdo sobre Ucrania; el Kremlin dice que no hay detalles
Publicado el 06/11/2026 a las 11:29
Donald Trump aseguró que habrá un acuerdo sobre Ucrania, pero no explicó su contenido, y el Kremlin respondió el viernes 6 de noviembre que no tiene detalles. El presidente no presentó un texto del acuerdo ni explicó sus condiciones.
- Trump dijo el jueves 5 de noviembre, tras reunirse con el enviado ruso Kirill Dmitriev, que "va a haber un acuerdo", sin precisar condiciones.
- Dmitri Peskov respondió que "no hay detalles", según The New Voice of Ukraine, que cita medios estatales rusos.
- Peskov admitió que será necesario dialogar con Europa sobre garantías de seguridad y la futura arquitectura de seguridad europea.
Por qué importa: Trump sugirió un pacto de alcance continental, pero ni él ni Moscú han mostrado su contenido. Mientras no haya texto ni condiciones conocidas, conviene distinguir entre una promesa política y un acuerdo cerrado.
Una promesa sin condiciones públicas
Según RTVE, Trump habló tras reunirse en Washington con Dmitriev. "No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo", afirmó. Añadió: "Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania". También dijo que "podría abarcar a toda Europa".
El presidente no dio detalles sobre las condiciones. Dmitriev estuvo en la Casa Blanca en un acto encabezado por Melania Trump sobre el alto el fuego temporal concretado en Oleshki, en la región de Jersón. La referencia es a un alto el fuego local y temporal.
La respuesta del Kremlin: "no hay detalles"
The New Voice of Ukraine, que cita a medios estatales rusos, informó que Peskov respondió con esa frase cuando le preguntaron por el pacto que Trump dijo que podría abarcar toda Europa. El portavoz no explicó cuáles serían las condiciones del acuerdo anunciado por Trump.
Según esa misma información, Peskov reconoció que habrá que dialogar con Europa sobre garantías de seguridad para Ucrania y Rusia, y sobre la futura arquitectura de seguridad europea. También acusó a dirigentes europeos de indecisión.
Contexto: contactos abiertos y presión sobre la energía
El anuncio llega mientras avanzan los contactos diplomáticos. Según RTVE, el miércoles 4 de noviembre Volodímir Zelenski habló por teléfono con Steve Witkoff y Jared Kushner para preparar contactos trilaterales y tratar los retrasos en la entrega de misiles interceptores Patriot. Zelenski participó además en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde pidió ayuda cuanto antes para sostener los sistemas energéticos frente a los ataques rusos.
Qué sigue
La próxima cita ya está prevista. RTVE informa de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. Puedes leer el antecedente en nuestra nota sobre las negociaciones en Abu Dabi entre Ucrania y Rusia.
Trump no anunció una fecha de firma ni publicó las condiciones del acuerdo que anticipa. Las conversaciones de Abu Dabi son la siguiente cita diplomática prevista.
Fuentes: RTVE; The New Voice of Ukraine. Datos consultados el 6 de noviembre de 2026.