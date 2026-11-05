Mamdani exige resultados económicos a demócratas

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Tribunal permite avanzar impuesto a viviendas.

Mamdani exige a demócratas. Mamdani advierte que ganar elecciones no es suficiente. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó una advertencia al Partido Demócrata después de su amplia victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos: ganar el poder no será suficiente si las familias no perciben mejoras económicas.

"No basta con que nosotros, como demócratas, lleguemos al poder; tenemos que utilizar ese poder para lograr un cambio que los estadounidenses puedan notar en sus bolsillos", declaró durante una rueda de prensa, según la agencia EFE.

Los demócratas consiguieron arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Mamdani celebró los resultados, pero insistió en que los nuevos legisladores deberán concentrarse en reducir el costo de vida.

Mamdani exige a demócratas: Alquileres, guarderías y supermercados: las prioridades

El alcalde pidió actuar con rapidez ante las dificultades económicas que enfrentan millones de estadounidenses, particularmente en gastos cotidianos como vivienda, cuidado infantil y alimentación.

"Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más cuando tienen que pagar el alquiler el primer día del mes, pagar la guardería de sus hijos o ir hoy mismo al supermercado", afirmó, en respuesta a declaraciones del vicepresidente JD Vance.

Mamdani también reclamó a los demócratas comprender "la urgencia de cumplir" con el mandato recibido en las urnas, antes de que los nuevos legisladores asuman sus cargos en enero.

Consultado sobre cómo equilibrar la supervisión de la administración de Donald Trump con la agenda legislativa, sostuvo que tanto la corrupción en Washington como el encarecimiento de la vida afectan a los trabajadores.

"Es posible y necesario actuar en todos esos frentes", aseguró.