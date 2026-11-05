Mamdani exige a los demócratas resultados económicos tras su victoria electoral
Publicado el 05/11/2026 a las 17:27
- Mamdani exige resultados económicos a demócratas
- Celebra elección histórica de Abdul El-Sayed
- Tribunal permite avanzar impuesto a viviendas.
Mamdani exige a demócratas. Mamdani advierte que ganar elecciones no es suficiente. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó una advertencia al Partido Demócrata después de su amplia victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos: ganar el poder no será suficiente si las familias no perciben mejoras económicas.
"No basta con que nosotros, como demócratas, lleguemos al poder; tenemos que utilizar ese poder para lograr un cambio que los estadounidenses puedan notar en sus bolsillos", declaró durante una rueda de prensa, según la agencia EFE.
Los demócratas consiguieron arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Mamdani celebró los resultados, pero insistió en que los nuevos legisladores deberán concentrarse en reducir el costo de vida.
Mamdani exige a demócratas: Alquileres, guarderías y supermercados: las prioridades
El alcalde pidió actuar con rapidez ante las dificultades económicas que enfrentan millones de estadounidenses, particularmente en gastos cotidianos como vivienda, cuidado infantil y alimentación.
"Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más cuando tienen que pagar el alquiler el primer día del mes, pagar la guardería de sus hijos o ir hoy mismo al supermercado", afirmó, en respuesta a declaraciones del vicepresidente JD Vance.
Mamdani también reclamó a los demócratas comprender "la urgencia de cumplir" con el mandato recibido en las urnas, antes de que los nuevos legisladores asuman sus cargos en enero.
Consultado sobre cómo equilibrar la supervisión de la administración de Donald Trump con la agenda legislativa, sostuvo que tanto la corrupción en Washington como el encarecimiento de la vida afectan a los trabajadores.
"Es posible y necesario actuar en todos esos frentes", aseguró.
Mamdani celebra la elección histórica de Abdul El-Sayed
Durante la misma comparecencia, Mamdani celebró la elección del demócrata Abdul El-Sayed por Míchigan, quien se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos, de acuerdo con EFE.
"Su elección significa muchísimo para mucha gente", expresó el alcalde, quien también hizo historia al convertirse en el primer musulmán elegido para gobernar Nueva York.
Mamdani destacó que El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers pese a enfrentar una campaña adversa que, según denunció, incluyó importantes gastos para impedir su triunfo, además de racismo y ataques personales.
Ambos políticos pertenecen al sector progresista demócrata, aunque El-Sayed ha rechazado identificarse como socialista. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez aportó un millón de dólares a su campaña.
La justicia permite avanzar con su impuesto a viviendas de lujo
En otro frente, un tribunal de apelaciones de Nueva York autorizó a la administración de Mamdani continuar con la implementación de un impuesto a segundas residencias de lujo.
La resolución revocó una decisión judicial de septiembre que había frenado la medida. Los jueces determinaron que los propietarios demandantes no demostraron un perjuicio directo que justificara su reclamación.
El recargo, conocido como pied-à-terre, afecta a determinadas propiedades que no constituyen la residencia principal de sus dueños, incluidos inmuebles de una a tres familias valorados en al menos cinco millones de dólares.
"El recargo por segunda residencia pide a quienes pueden permitirse viviendas de lujo que contribuyan a lograr calles más seguras, parques más limpios y servicios públicos esenciales", señaló Mamdani.
Sin embargo, el impuesto todavía enfrenta otras dos demandas de propietarios que cuestionan su constitucionalidad, por lo que la controversia judicial continúa abierta.