Flávio Bolsonaro, senador brasileño derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial, reaparece este jueves 5 de noviembre en la gala de la CPAC, la conferencia conservadora que este año se celebra en Mar-a-Lago, la propiedad del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Según Europa Press, será su primera aparición pública presencial desde que salió de Brasil.

La CPAC anunció en redes que Flávio será uno de los ponentes principales de la gala, que va de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., hora del Este.

Su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, que vive en EE.UU., también figura en la lista de oradores, según Exame y Correio Braziliense.

Flávio asegura que sufre persecución política y judicial en Brasil, una acusación que no ha probado.

Por qué importa: el acto lleva a un dirigente de la derecha brasileña a un foro del movimiento conservador estadounidense, mientras en Brasil una investigación judicial lo vincula con la financiación de una película, algo que él rechaza.

Qué se sabe de su participación en la CPAC

La organización confirmó el miércoles su asistencia a este evento privado, que cada año reúne a líderes políticos, cargos electos, activistas y donantes del movimiento conservador, según EFE. No ha detallado su agenda ni si hablará ante el plenario o solo mantendrá reuniones privadas. Tampoco ha informado de los temas de los discursos, y según TMC y Plantão Paulista no se ha publicado el horario de las intervenciones.

Entre los oradores figura también el actor Jim Caviezel, que interpreta a Jair Bolsonaro en la película biográfica "Dark Horse". No hay confirmación de que Trump asista a la gala. Tras la llegada de Flávio, el presidente dijo que no pensaba reunirse con él, pero que podía quedarse en el país "el tiempo que quiera", según Exame y Correio Braziliense.

Cómo llegó Flávio Bolsonaro a EE.UU.

Según EFE, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) llegó a EE.UU. el 28 de octubre, tres días después de perder ante Lula, y desde entonces se ha mantenido alejado del foco público. Viajó con su esposa y sus dos hijas: cruzó la frontera de Brasil con Argentina, embarcó en un avión privado en Puerto Iguazú, hizo escala en Guayaquil (Ecuador) y aterrizó en Miami.

Flávio ha dicho que no se fue por motivos personales, sino "por Brasil", y que en EE.UU. puede expresar sus opiniones sin temor a represalias judiciales. En un comunicado del domingo 1 de noviembre afirmó ser víctima de persecución política y judicial. Según él, unas medidas cautelares en su contra, que incluyeron la retención de sus pasaportes, se dictaron siete minutos después de conocerse el resultado electoral. Además, no ha reconocido la reelección de Lula. Europa Press enmarca su viaje en una estrategia de internacionalizar su discurso.

La investigación por la película "Dark Horse"