California rechaza nuevas exigencias electorales.

Continúa la verificación mediante firmas.

Resultados pendientes de certificación oficial.

California rechazó la Proposición 39, que pretendía exigir una identificación gubernamental para votar presencialmente y añadir requisitos a las boletas enviadas por correo.

La proyección de Associated Press confirmó la derrota de la iniciativa presentada en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Con aproximadamente el 59% del voto contabilizado, el rechazo rondaba el 58.5%, según los resultados preliminares publicados por KQED con datos de AP.

Esas cifras todavía pueden variar durante el escrutinio. La proyección del resultado anticipa el desenlace, pero no sustituye la certificación oficial.

Qué exigía la Proposición 39 para votar en California

#Destino2026 | California rechazó los requisitos de identificación de votantes.

https://t.co/JnywgNELAA — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 4, 2026



La propuesta buscaba modificar la Constitución estatal para obligar a los electores a presentar una identificación emitida por el Gobierno al votar presencialmente.

Para sufragar por correo, cada votante debía seleccionar previamente un número de identificación gubernamental dentro de su registro electoral.

Después tendría que escribir los últimos cuatro dígitos de ese mismo número en el sobre de devolución de su boleta.

La medida contemplaba invalidar los votos postales cuando esos datos no coincidieran, incluso si pertenecían a otro documento del mismo elector.