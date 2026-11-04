California rechaza exigir identificación para votar: qué cambia tras la derrota de la Proposición 39
Publicado el 04/11/2026 a las 18:23
- California rechaza nuevas exigencias electorales.
- Continúa la verificación mediante firmas.
- Resultados pendientes de certificación oficial.
California rechazó la Proposición 39, que pretendía exigir una identificación gubernamental para votar presencialmente y añadir requisitos a las boletas enviadas por correo.
La proyección de Associated Press confirmó la derrota de la iniciativa presentada en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Con aproximadamente el 59% del voto contabilizado, el rechazo rondaba el 58.5%, según los resultados preliminares publicados por KQED con datos de AP.
Esas cifras todavía pueden variar durante el escrutinio. La proyección del resultado anticipa el desenlace, pero no sustituye la certificación oficial.
Qué exigía la Proposición 39 para votar en California
#Destino2026 | California rechazó los requisitos de identificación de votantes.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 4, 2026
La propuesta buscaba modificar la Constitución estatal para obligar a los electores a presentar una identificación emitida por el Gobierno al votar presencialmente.
Para sufragar por correo, cada votante debía seleccionar previamente un número de identificación gubernamental dentro de su registro electoral.
Después tendría que escribir los últimos cuatro dígitos de ese mismo número en el sobre de devolución de su boleta.
La medida contemplaba invalidar los votos postales cuando esos datos no coincidieran, incluso si pertenecían a otro documento del mismo elector.
Cómo se verifica actualmente la identidad de los votantes
El rechazo mantiene el sistema vigente: la identidad se establece durante la inscripción mediante información como licencia de conducir, identificación estatal o Seguro Social.
Para participar en elecciones estatales y federales, los ciudadanos deben cumplir los requisitos de residencia, edad y elegibilidad establecidos por California.
En las votaciones presenciales, generalmente se identifican firmando el registro. En el voto por correo, los funcionarios verifican la firma del sobre.
Existen excepciones: algunos electores que votan por primera vez y no proporcionaron información identificativa al registrarse pueden tener que presentar identificación.
El debate político detrás de la identificación para votar
La iniciativa fue promovida por el asambleísta republicano Carl DeMaio y presentada por sus defensores como una herramienta para fortalecer la confianza electoral.
Sus opositores advirtieron que añadir documentos y verificaciones podía dificultar la participación de personas que sí tienen derecho al voto.
Ben Monterroso, fundador de Mi Familia Vota y asesor de Poder Latinx, sostuvo ante EFE que la propuesta introducía barreras innecesarias.
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La controversia tiene especial relevancia para las organizaciones latinas dedicadas a informar y movilizar a ciudadanos elegibles en un estado con amplia diversidad.
Qué significa el resultado para los electores de California
La derrota impide que entren en vigor los nuevos requisitos incluidos en esta propuesta y conserva los mecanismos actuales de identificación electoral.
También evita los gastos adicionales previstos para implementarla: desde decenas de millones hasta algunos cientos de millones de dólares anuales.
Para los votantes, el siguiente paso es consultar el seguimiento de su boleta y atender cualquier notificación de las autoridades electorales.
Los resultados definitivos deberán consultarse en la Secretaría de Estado y las oficinas electorales de cada condado conforme avance la certificación.