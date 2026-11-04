Keisha Lance Bottoms hace historia en Georgia: será la primera gobernadora afroamericana de Estados Unidos

Keisha Lance Bottoms hace historia al ganar la gobernación de Georgia y convertirse en la primera gobernadora afroamericana de Estados Unidos

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

Bottoms será primera gobernadora afroamericana del país.

Demócratas recuperan Georgia después de décadas.

Victoria coincide con derrota republicana nacional. Keisha Lance Bottoms hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado de Estados Unidos, tras ganar las elecciones del 3 de noviembre en Georgia y derrotar al republicano Richard Lee Jackson. La demócrata de 56 años, exalcaldesa de Atlanta y antigua asesora del presidente Joe Biden, asumirá el cargo en enero de 2027, cuando suceda al gobernador republicano Brian Kemp, según informó la agencia EFE. Su victoria representa un cambio político importante en Georgia, donde los demócratas no ganaban la gobernación desde 2002 y no ocupaban el cargo desde 2003. El resultado también forma parte de una jornada electoral en la que el Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. ¿Quién es Keisha Lance Bottoms, la nueva gobernadora de Georgia? [caption id="attachment_1699688" align="alignnone" width="1200"] La demócrata Keisha Lance Bottoms derrotó al empresario republicano Richard Lee Jackson en Georgia y devolvió a su partido el control de la gobernación por primera vez desde 2003. Crédito: EFE.[/caption] [caption id="attachment_1699688" align="alignnone" width="1200"]La demócrata Keisha Lance Bottoms derrotó al empresario republicano Richard Lee Jackson en Georgia y devolvió a su partido el control de la gobernación por primera vez desde 2003. Crédito: EFE.[/caption] Nacida en Atlanta, Bottoms es abogada y ha desarrollado una extensa carrera en la política local y nacional, con experiencia en el sistema judicial y en la Administración federal. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Georgia y trabajó como fiscal y jueza a tiempo parcial antes de consolidar su trayectoria política. Posteriormente llegó a la alcaldía de Atlanta, una de las ciudades más importantes del sureste de Estados Unidos, donde adquirió notoriedad nacional durante un periodo de intensas protestas sociales. Su perfil político ha sido identificado con el sector moderado del Partido Demócrata, una característica que la diferencia de otras figuras de la organización. La elección representa el punto más alto de su trayectoria hasta ahora, después de haber ocupado cargos en los ámbitos municipal y federal.

De alcaldesa de Atlanta a figura nacional Bottoms alcanzó una mayor proyección pública durante la primavera de 2020, cuando Estados Unidos vivió una ola de manifestaciones tras la muerte de George Floyd. En ese contexto pronunció un discurso en el que pidió detener los disturbios y reivindicó el legado de protesta pacífica de Martin Luther King Jr. Su intervención recibió atención nacional y la posicionó entre las figuras demócratas que participaron en el debate sobre las protestas y la respuesta de las autoridades. Sin embargo, su etapa al frente de Atlanta también estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con el aumento de la delincuencia y la disminución de su apoyo político. Ante ese escenario, Bottoms decidió no presentarse a la reelección como alcaldesa y posteriormente se incorporó al Gobierno federal.

Su paso por la Casa Blanca con Joe Biden Durante la Administración de Joe Biden, que gobernó Estados Unidos entre 2021 y 2025, Bottoms asumió responsabilidades dentro de la Casa Blanca. Se desempeñó como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Compromiso Público, un organismo dedicado a mantener la comunicación entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad. Su experiencia en Washington amplió su trayectoria más allá de Georgia y le permitió participar en tareas de vinculación entre la Administración y organizaciones civiles. Tras esa etapa, la política regresó a la competencia electoral con el objetivo de conquistar la gobernación de su estado natal. Según EFE, Bottoms inició la recta final de la contienda ligeramente por detrás de su adversario republicano en las encuestas.

¿A quién derrotó Keisha Lance Bottoms en Georgia? La demócrata se impuso a Richard Lee Jackson, empresario multimillonario y fundador de Jackson Healthcare, compañía del sector de servicios sanitarios. Jackson representaba al Partido Republicano en la carrera para suceder a Brian Kemp, quien dejará el cargo después de su etapa al frente del Gobierno estatal. La victoria de Bottoms fue considerada una de las sorpresas de la jornada electoral, debido a que las encuestas previas apuntaban a una competencia favorable, aunque por un margen estrecho, para el candidato conservador. Con este resultado, Georgia vuelve a tener un gobernador demócrata por primera vez desde 2003, año en que terminó el mandato de Roy Barnes. El cambio adquiere especial relevancia en un estado donde los republicanos habían conservado el control de la gobernación durante más de dos décadas.

Un triunfo histórico para las mujeres afroamericanas La elección de Bottoms marca un precedente en la representación política de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Aunque varios políticos afroamericanos habían alcanzado anteriormente gobernaciones estatales, ninguna mujer afroamericana había sido elegida para dirigir un estado, de acuerdo con EFE. Entre los antecedentes figuran Douglas Wilder, gobernador de Virginia entre 1990 y 1994, y Deval Patrick, quien gobernó Massachusetts de 2007 a 2015. También se encuentra Wes Moore, elegido gobernador de Maryland en 2022 y en funciones desde 2023. A esa relación se suma Byron Donalds, quien, según el reporte de EFE, ganó la gobernación de Florida durante la misma jornada electoral. Con Bottoms, la lista de personas afroamericanas elegidas para gobernaciones estatales incorpora por primera vez a una mujer.

Georgia también reelige al senador Jon Ossoff La victoria de Bottoms no fue el único resultado favorable para los demócratas en Georgia durante las elecciones legislativas. El senador Jon Ossoff consiguió renovar su escaño en la Cámara Alta, según informó EFE, en una jornada que también confirmó la continuidad de la representación demócrata del estado en el Senado. Georgia cuenta además con Raphael Warnock, otro senador demócrata, lo que refuerza la importancia del estado dentro del nuevo equilibrio político del Congreso. Los resultados se produjeron mientras el Partido Demócrata registraba victorias en otras regiones que habían sido consideradas territorios favorables a los republicanos.

Una ola demócrata cambia el equilibrio del Congreso De acuerdo con un análisis de Eduard Ribas i Admetlla para EFE, los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Entre los resultados más destacados se encuentran las victorias de James Talarico en Texas y otros candidatos demócratas en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, Gina Hinojosa fue elegida primera gobernadora latina del estado, mientras que en Míchigan Abdul El-Sayed se convirtió en el primer senador musulmán del país. El resultado en la Cámara de Representantes también abre la posibilidad de que Hakeem Jeffries se convierta en el primer afroamericano en presidirla. Para Donald Trump, la pérdida de ambas cámaras supone un cambio importante en sus relaciones con el Poder Legislativo durante los dos años restantes de su mandato.

¿Cómo afectará el nuevo Congreso a Donald Trump? La nueva mayoría demócrata tendrá capacidad para frenar iniciativas legislativas, negociar los presupuestos y promover investigaciones sobre decisiones del Gobierno federal. El presidente conservará, sin embargo, sus facultades constitucionales, incluida la posibilidad de vetar leyes aprobadas por el Congreso. Tras conocerse los resultados, Trump publicó en redes sociales una imagen de su característica gorra roja con la palabra "veto". La publicación fue interpretada en el análisis de EFE como una referencia a la confrontación política que podría producirse entre la Casa Blanca y el nuevo Congreso. El malestar por la inflación, los precios de los combustibles y la guerra contra Irán figuró entre los factores señalados por EFE para explicar la derrota republicana.