Bobby Pulido da la sorpresa en Texas: de cantar “Desvelado” a ganar un escaño en el Congreso
Publicado el 04/11/2026 a las 15:00
- Bobby Pulido derrota a Mónica De la Cruz.
- Cantante conquista distrito de mayoría hispana.
- Demócratas logran histórica victoria en Texas.
Bobby Pulido gana elecciones. El cantante tejano Bobby Pulido, conocido por éxitos como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, ganó las elecciones para representar al distrito 15 de Texas en el Congreso de Estados Unidos, tras derrotar a la republicana Mónica De la Cruz.
Según informó la agencia EFE, el artista obtuvo el 62,3 % de los votos y recuperó para el Partido Demócrata un distrito que los republicanos habían conquistado en 2022.
Su victoria forma parte de una histórica ola demócrata en Texas, donde los votantes hispanos desempeñaron un papel determinante en los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Bobby Pulido gana elecciones: De los escenarios musicales al Congreso estadounidense
Nacido en Edinburg, Texas, Bobby Pulido creció rodeado de música regional gracias a su padre, el reconocido intérprete tejano Roberto Pulido.
Con casi tres décadas de trayectoria, el cantante construyó una carrera marcada por canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, que lo acercaron a distintas generaciones.
El artista, ganador de dos Latin Grammy, decidió trasladar su popularidad al terreno político con una campaña enfocada en las necesidades de las familias trabajadoras.
Durante su candidatura se presentó como un “demócrata conservador” y buscó conectar con ciudadanos que, según afirmó, estaban “cansados” de la política tradicional.
Bobby Pulido gana elecciones ¿Cómo consiguió Bobby Pulido ganar en Texas?
El distrito 15 abarca parte del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur de Texas, con una población aproximadamente 81 % hispana.
Su triunfo resulta especialmente significativo porque Donald Trump había ganado esa demarcación por una diferencia de 18 puntos durante las elecciones presidenciales de 2024.
Pulido centró su campaña en combatir el aumento del costo de vida y mejorar el acceso a servicios de salud y educación.
Desde septiembre de 2025 organizó encuentros públicos denominados “Ranch Hall”, donde combinó propuestas políticas, música y elementos de la identidad cultural tejana.
Los votantes latinos impulsan una victoria histórica
El triunfo de Pulido coincidió con importantes victorias demócratas en Texas, un estado dominado políticamente por los republicanos durante décadas.
James Talarico fue elegido senador, convirtiéndose en el primer demócrata en conseguir ese cargo por Texas desde 1988, mientras Gina Hinojosa se convirtió en la primera gobernadora latina del estado.
Los demócratas también ganaron las cinco contiendas más disputadas por escaños de la Cámara de Representantes, todas ubicadas en el sur de Texas.
“Nunca pensé que esto fuera a suceder”, declaró a EFE Darren Tee, un estudiante de 21 años que celebraba los resultados en Austin.
¿Por qué los republicanos perdieron apoyo en Texas?
Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rice, atribuyó el cambio electoral a la “extrema impopularidad” de Trump.
El descontento por la guerra contra Irán, el encarecimiento de los combustibles y las políticas migratorias también influyeron en el comportamiento de los votantes.
Una encuesta de ReconMR encontró que el 56 % de los electores texanos consideraba que las tácticas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) “han ido demasiado lejos”.
“El sur de Texas se está alejando de lo que ganamos en 2024 por la forma en que abordamos la inmigración”, reconoció el estratega republicano Artemio Muñiz.
Para Jones, la pérdida republicana de la gobernación y del Senado representa un “terremoto político” que podría transformar el panorama electoral de Texas durante los próximos cuatro años.
Fuentes: Agencia EFE, Austin, 4 de noviembre de 2026. Reportes sobre la victoria de Bobby Pulido y los resultados electorales en Texas, con datos del Texas Tribune, ReconMR y declaraciones de Mark Jones.