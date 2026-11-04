Bobby Pulido da la sorpresa en Texas: de cantar “Desvelado” a ganar un escaño en el Congreso

Bobby Pulido derrota a Mónica De la Cruz.

Cantante conquista distrito de mayoría hispana.

Demócratas logran histórica victoria en Texas.

Bobby Pulido gana elecciones. El cantante tejano Bobby Pulido, conocido por éxitos como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, ganó las elecciones para representar al distrito 15 de Texas en el Congreso de Estados Unidos, tras derrotar a la republicana Mónica De la Cruz.

Según informó la agencia EFE, el artista obtuvo el 62,3 % de los votos y recuperó para el Partido Demócrata un distrito que los republicanos habían conquistado en 2022.

Su victoria forma parte de una histórica ola demócrata en Texas, donde los votantes hispanos desempeñaron un papel determinante en los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Bobby Pulido gana elecciones: De los escenarios musicales al Congreso estadounidense

Nacido en Edinburg, Texas, Bobby Pulido creció rodeado de música regional gracias a su padre, el reconocido intérprete tejano Roberto Pulido.

Con casi tres décadas de trayectoria, el cantante construyó una carrera marcada por canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, que lo acercaron a distintas generaciones.

El artista, ganador de dos Latin Grammy, decidió trasladar su popularidad al terreno político con una campaña enfocada en las necesidades de las familias trabajadoras.

Durante su candidatura se presentó como un “demócrata conservador” y buscó conectar con ciudadanos que, según afirmó, estaban “cansados” de la política tradicional.