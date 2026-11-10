Trump pierde el control del Congreso, pero Marco Rubio lanza una advertencia sobre lo que viene
Publicado el 10/11/2026 a las 18:13
- Rubio defiende liderazgo internacional de Trump
- Demócratas arrebatan control legislativo a republicanos
- Machado regresa a Venezuela sin arrestos.
Marco Rubio lanza advertencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Donald Trump continuará dirigiendo la política exterior estadounidense pese a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, que dejó el Congreso bajo control demócrata.
Durante una rueda de prensa en París, donde participó en una reunión del G7, Rubio dejó claro que el resultado electoral no modificará el papel central del presidente en las decisiones internacionales.
Según informó la agencia EFE, el funcionario reconoció las facultades del Congreso, pero insistió en que la Casa Blanca seguirá marcando el rumbo diplomático del país.
Marco Rubio lanza advertencia y deja claro quién controlará la política exterior
"El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión", declaró Rubio.
Sin embargo, agregó que "el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente".
El secretario de Estado recordó su experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde intentó influir en las decisiones internacionales durante administraciones demócratas.
Explicó que entonces también le recordaban que la conducción de la política exterior correspondía principalmente al mandatario, argumento que ahora utiliza para defender a Trump.
Marco Rubio lanza advertencia: Defiende a Pete Hegseth ante intento de juicio político
Rubio también respaldó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, frente a la iniciativa de juicio político promovida por el congresista republicano Thomas Massie.
La propuesta está relacionada con la participación de Hegseth en la impopular guerra de Irán, según el despacho de EFE.
"Creo que es injusto. Creo que Pete ha hecho un buen trabajo, realmente lo creo", afirmó Rubio, quien destacó su experiencia trabajando directamente con el funcionario.
El jefe de la diplomacia estadounidense también lo describió como una persona trabajadora e inteligente, al asegurar que conoce aspectos de su desempeño que no son visibles para legisladores y medios.
¿Qué dijo Marco Rubio sobre María Corina Machado?[caption id="attachment_1700416" align="alignnone" width="1200"] María Corina Machado regresó a Venezuela el 25 de octubre, según EFE. Marco Rubio celebró que la dirigente opositora permanezca en el país sin haber sido arrestada. Foto: EFE.[/caption]
En otra declaración recogida por EFE, Rubio abordó la situación política de Venezuela y celebró que la líder opositora María Corina Machado permanezca en el país sin haber sido arrestada.
"Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas", expresó.
El funcionario destacó que los opositores han podido ofrecer conferencias de prensa y utilizar internet desde el regreso de Machado a Venezuela, ocurrido el 25 de octubre.
Venezuela prepara nuevas instituciones electorales
Rubio recordó que la hoja de ruta acordada entre Washington, el chavismo y sectores opositores contempla establecer una renovada Corte Suprema a mediados de diciembre.
Posteriormente, se prevé la creación de un nuevo consejo electoral. Una vez que ambas instituciones funcionen, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia.
Ese procedimiento abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones, de acuerdo con el esquema explicado por el secretario de Estado.
Millones de venezolanos en el exterior, otro desafío
Rubio advirtió que todavía deben resolverse asuntos fundamentales para garantizar la participación electoral de los más de siete millones de venezolanos que viven fuera de su país.
Entre los obstáculos mencionó la ausencia de consulados venezolanos abiertos en Estados Unidos, necesarios para facilitar el voto de los residentes en territorio estadounidense.
"Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar", afirmó.
Mientras Washington impulsa las negociaciones sobre Venezuela, Rubio insiste en que Trump mantendrá el liderazgo de la política exterior estadounidense, independientemente de la nueva composición del Congreso.