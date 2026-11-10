Trump pierde el control del Congreso, pero Marco Rubio lanza una advertencia sobre lo que viene

Rubio defiende liderazgo internacional de Trump

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Marco Rubio lanza advertencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Donald Trump continuará dirigiendo la política exterior estadounidense pese a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, que dejó el Congreso bajo control demócrata.

Durante una rueda de prensa en París, donde participó en una reunión del G7, Rubio dejó claro que el resultado electoral no modificará el papel central del presidente en las decisiones internacionales.

Según informó la agencia EFE, el funcionario reconoció las facultades del Congreso, pero insistió en que la Casa Blanca seguirá marcando el rumbo diplomático del país.

Marco Rubio lanza advertencia y deja claro quién controlará la política exterior

"El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión", declaró Rubio.

Sin embargo, agregó que "el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente".

El secretario de Estado recordó su experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde intentó influir en las decisiones internacionales durante administraciones demócratas.

Explicó que entonces también le recordaban que la conducción de la política exterior correspondía principalmente al mandatario, argumento que ahora utiliza para defender a Trump.