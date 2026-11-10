Casi 2.000 migrantes parten hacia Estados Unidos

Resultados electorales generan esperanza entre migrantes.

Activistas descartan cambios inmediatos en Washington

Caravana hacia EEUU. Una nueva caravana de migrantes, integrada por cerca de 2.000 personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, salió este martes 10 de noviembre de Tapachula, Chiapas, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos.

El contingente emprendió su recorrido una semana después de las elecciones de medio mandato estadounidenses, cuyos resultados generaron expectativas entre los migrantes sobre posibles cambios en las políticas del presidente Donald Trump.

Según informó la agencia EFE, los participantes esperan encontrar nuevas oportunidades para ingresar a territorio estadounidense, aunque reconocen las dificultades que implica recorrer miles de kilómetros.

Migrantes esperan cambios tras las elecciones en EEUU

[caption id="attachment_1700413" align="alignnone" width="1200"]Migrantes hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños buscan nuevas oportunidades tras las elecciones de medio mandato estadounidenses. Foto: EFE.[/caption]

Álvaro José Vanegas Estrada, originario de Nicaragua, decidió abandonar sus actividades agrícolas y dejar temporalmente a su esposa y sus dos hijos para intentar llegar a la frontera norte de México.

El migrante explicó a EFE que emprendió el viaje con apenas 20 dólares y la esperanza de que las necesidades laborales de Estados Unidos abran oportunidades para quienes buscan empleo.

“El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado lo que es la construcción y el hotelería”, afirmó Vanegas, al expresar su expectativa de poder ingresar al país.

Sin embargo, su plan inmediato contempla permanecer durante algún tiempo en el norte de México, donde buscaría trabajo para sostener económicamente a su familia mientras espera posibles cambios migratorios.