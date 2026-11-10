Tras derrota de Trump, casi 2.000 migrantes salen en caravana hacia EEUU: ¿podrán cruzar la frontera?
Publicado el 10/11/2026 a las 17:58
- Casi 2.000 migrantes parten hacia Estados Unidos
- Resultados electorales generan esperanza entre migrantes.
- Activistas descartan cambios inmediatos en Washington
Caravana hacia EEUU. Una nueva caravana de migrantes, integrada por cerca de 2.000 personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, salió este martes 10 de noviembre de Tapachula, Chiapas, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos.
El contingente emprendió su recorrido una semana después de las elecciones de medio mandato estadounidenses, cuyos resultados generaron expectativas entre los migrantes sobre posibles cambios en las políticas del presidente Donald Trump.
Según informó la agencia EFE, los participantes esperan encontrar nuevas oportunidades para ingresar a territorio estadounidense, aunque reconocen las dificultades que implica recorrer miles de kilómetros.
Migrantes esperan cambios tras las elecciones en EEUU[caption id="attachment_1700413" align="alignnone" width="1200"] Migrantes hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños buscan nuevas oportunidades tras las elecciones de medio mandato estadounidenses. Foto: EFE.[/caption]
Álvaro José Vanegas Estrada, originario de Nicaragua, decidió abandonar sus actividades agrícolas y dejar temporalmente a su esposa y sus dos hijos para intentar llegar a la frontera norte de México.
El migrante explicó a EFE que emprendió el viaje con apenas 20 dólares y la esperanza de que las necesidades laborales de Estados Unidos abran oportunidades para quienes buscan empleo.
“El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado lo que es la construcción y el hotelería”, afirmó Vanegas, al expresar su expectativa de poder ingresar al país.
Sin embargo, su plan inmediato contempla permanecer durante algún tiempo en el norte de México, donde buscaría trabajo para sostener económicamente a su familia mientras espera posibles cambios migratorios.
Piden a Sheinbaum permitirles avanzar pacíficamente
Bili Noe Martínez Colindres, migrante hondureño, solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que permita al grupo continuar su recorrido sin obstáculos.
“Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala”, declaró Martínez a EFE.
El hondureño también dirigió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar apoyo y autorización para avanzar por territorio mexicano.
La caravana había salido el sábado de San Pedro Sula, Honduras, y comenzó su marcha desde Tapachula durante la tarde del martes.
El recorrido representa un desafío considerable: desde esa ciudad de Chiapas hasta la frontera entre México y Estados Unidos existen aproximadamente 3.000 kilómetros de distancia.
Caravana hacia EEUU ¿Cambiará Trump su política migratoria?
Los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses alimentaron las expectativas de los participantes, quienes consideran que el nuevo escenario político podría limitar algunas medidas migratorias de Trump.
No obstante, Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana A.C., advirtió que las expectativas de los migrantes no necesariamente se traducirán en modificaciones concretas.
“No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte”, explicó el activista a EFE.
Sus declaraciones reflejan la diferencia entre la esperanza de quienes emprendieron el viaje y las posibilidades reales de que Washington modifique sus políticas migratorias.
Caravana hacia EEUU... Nombramiento de Stephen Miller genera incertidumbre
Tras los resultados electorales, Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete, según el despacho de EFE.
Miller es considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria restrictiva impulsada por el mandatario estadounidense.
La designación fue interpretada como una señal de continuidad en la estrategia migratoria presidencial, pese a las expectativas generadas por los resultados electorales.
Mientras tanto, los integrantes de la caravana continúan apostando por llegar al norte de México, sin garantías de que puedan ingresar a Estados Unidos ni de que se produzcan cambios inmediatos en las restricciones migratorias.