ICE rompe la ventana de un automóvil para detener a un hombre en California: el operativo desata indignación
Publicado el 21/11/2026 a las 15:32
Un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Santa Clarita, California, provocó fuertes reclamos después de que los oficiales rompieran la ventana de un vehículo para sacar a un hombre.
La intervención ocurrió en el estacionamiento de una estación del sheriff y quedó registrada en un video difundido por testigos que presenciaron el arresto.
Las imágenes muestran a varios agentes federales con el rostro cubierto, chalecos tácticos y equipo policial mientras intentaban acceder al asiento trasero de un automóvil blanco.
El incidente generó cuestionamientos entre las personas presentes, quienes reclamaron por la fuerza utilizada durante la detención y continuaron grabando el procedimiento.
ICE rompe ventana durante arresto en California
🚨🇺🇸 ¡En el estacionamiento de la comisaría del sheriff! Agentes de ICE rompieron la ventanilla de un auto en Santa Clarita para sacar a un detenido del asiento trasero ante los reclamos de testigos.
#ICE #Internacional #Migración https://t.co/m4AHg4KtkO
— Grupo Marmor (@Marmor_Informa) November 21, 2026
En la grabación se observa a los agentes retirar fragmentos de vidrio después de romper una de las ventanillas traseras del vehículo.
Posteriormente, los oficiales consiguen abrir la puerta y extraen al hombre que permanecía dentro del automóvil, mientras varias personas documentaban la intervención.
TE PUEDE INTERESAR: California pierde batalla judicial contra ICE: agentes federales podrán usar máscaras en operativos
Algunos testigos cuestionaron directamente a los agentes por su actuación y aseguraron que habían conseguido registrar sus rostros pese a las máscaras.
Durante el procedimiento, uno de los oficiales ordenó a quienes grababan que retrocedieran y mantuvieran distancia del área donde se desarrollaba el arresto.
¿Por qué el operativo de ICE en California provocó reclamos?
La presencia de agentes encapuchados y la ruptura del cristal concentraron las críticas de los ciudadanos que observaron la detención en Santa Clarita.
Entre las personas presentes también había individuos que se identificaron como integrantes de la prensa y defendieron su derecho a documentar el operativo.
En las imágenes aparece una persona sosteniendo un cartel que exige libertad de prensa, en medio de los reclamos dirigidos a los oficiales federales.
Sin embargo, el material disponible no permite determinar qué ocurrió antes de la intervención ni establecer si existía alguna amenaza que justificara romper la ventanilla.
¿Qué se sabe del arresto de ICE en Santa Clarita?
Hasta el momento, la información proporcionada no identifica al detenido, su nacionalidad, su situación migratoria ni los motivos específicos del arresto.
Tampoco incluye una explicación oficial de ICE sobre las circunstancias que llevaron a los agentes a utilizar ese procedimiento para sacar al hombre del automóvil.
El video permite observar parte de la actuación policial, pero no constituye por sí solo una prueba suficiente para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.
La difusión del incidente vuelve a colocar bajo atención pública los procedimientos de detención migratoria y la importancia de conocer las circunstancias completas de cada operativo.
Lo que sigue: las preguntas pendientes sobre el operativo de ICE
Por qué importa: El video plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza y la transparencia durante las detenciones migratorias.
El dato: Los agentes rompieron una ventanilla trasera antes de extraer al detenido.
El proceso: Falta conocer la justificación oficial del procedimiento y las circunstancias previas al arresto.
Qué pueden hacer: Los testigos pueden conservar las grabaciones originales y solicitar información a las autoridades correspondientes.
La principal interrogante es por qué los agentes consideraron necesario romper el cristal para efectuar la detención.
Una explicación oficial permitiría aclarar las circunstancias del arresto y evaluar el procedimiento con información adicional a las imágenes difundidas.
Fuente: Univision