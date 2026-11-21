Un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Santa Clarita, California, provocó fuertes reclamos después de que los oficiales rompieran la ventana de un vehículo para sacar a un hombre.

La intervención ocurrió en el estacionamiento de una estación del sheriff y quedó registrada en un video difundido por testigos que presenciaron el arresto.

Las imágenes muestran a varios agentes federales con el rostro cubierto, chalecos tácticos y equipo policial mientras intentaban acceder al asiento trasero de un automóvil blanco.

El incidente generó cuestionamientos entre las personas presentes, quienes reclamaron por la fuerza utilizada durante la detención y continuaron grabando el procedimiento.

ICE rompe ventana durante arresto en California

🚨🇺🇸 ¡En el estacionamiento de la comisaría del sheriff! Agentes de ICE rompieron la ventanilla de un auto en Santa Clarita para sacar a un detenido del asiento trasero ante los reclamos de testigos.

#ICE #Internacional #Migración https://t.co/m4AHg4KtkO — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) November 21, 2026

En la grabación se observa a los agentes retirar fragmentos de vidrio después de romper una de las ventanillas traseras del vehículo.

Posteriormente, los oficiales consiguen abrir la puerta y extraen al hombre que permanecía dentro del automóvil, mientras varias personas documentaban la intervención.

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Algunos testigos cuestionaron directamente a los agentes por su actuación y aseguraron que habían conseguido registrar sus rostros pese a las máscaras.

Durante el procedimiento, uno de los oficiales ordenó a quienes grababan que retrocedieran y mantuvieran distancia del área donde se desarrollaba el arresto.