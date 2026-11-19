ICE mantiene detenidos a tres hermanos colombianos

Tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030

Su madre enfrenta un tratamiento contra cáncer

ICE detiene trillizos hispanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que tres hermanos trillizos colombianos de 19 años permanecerán bajo custodia migratoria después de ser detenidos en Alabama cuando se dirigían a trabajar.

Los jóvenes, identificados como Duvan, Esteban y Thomas Manrique Velásquez, tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030, según sus familiares. Sin embargo, las autoridades estadounidenses advirtieron que esos documentos no equivalen a tener estatus migratorio legal.

De acuerdo con El Tiempo, ICE respondió a una consulta de Telemundo señalando que los hermanos permanecerán detenidos mientras avanza su proceso migratorio, con la posibilidad de ser deportados.

ICE detiene trillizos hispanos ¿Qué respondió ICE sobre los trillizos colombianos?

Tres hermanos trillizos colombianos de 19 años permanecen detenidos por el ICE en Estados Unidos, pese a que, según su familia, tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030. Duván, Esteban y Tomás Manrique Velásquez fueron detenidos el pasado 5 de noviembre durante una parada de tráfico en Alabama. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Luisiana. Los jóvenes habían llegado a Estados Unidos en mayo de 2023 mediante un proceso de solicitud de asilo. #ElTiempoLeExplica más detalles de esta noticia en el video 📹 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 18, 2026

La agencia migratoria confirmó que los tres hermanos fueron detenidos el 5 de noviembre de 2026, cuando viajaban hacia Bessemer, Alabama, para trabajar en una instalación de Amazon.

En su declaración, ICE sostuvo que “tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo no otorga un estatus legal en los Estados Unidos”.

Según el comunicado difundido por Telemundo y citado por El Tiempo, los hermanos ingresaron sin autorización cerca de Yuma, Arizona, en mayo de 2023.

Como entonces eran menores de edad, fueron remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Las autoridades también indicaron que permanecerán bajo custodia mientras enfrentan el procedimiento correspondiente y que se les garantizará el debido proceso.