ICE advierte que tener permiso de trabajo no da estatus legal tras detener a trillizos hispanos
Publicado el 19/11/2026 a las 17:31
- ICE mantiene detenidos a tres hermanos colombianos
- Tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030
- Su madre enfrenta un tratamiento contra cáncer
ICE detiene trillizos hispanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que tres hermanos trillizos colombianos de 19 años permanecerán bajo custodia migratoria después de ser detenidos en Alabama cuando se dirigían a trabajar.
Los jóvenes, identificados como Duvan, Esteban y Thomas Manrique Velásquez, tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030, según sus familiares. Sin embargo, las autoridades estadounidenses advirtieron que esos documentos no equivalen a tener estatus migratorio legal.
De acuerdo con El Tiempo, ICE respondió a una consulta de Telemundo señalando que los hermanos permanecerán detenidos mientras avanza su proceso migratorio, con la posibilidad de ser deportados.
ICE detiene trillizos hispanos ¿Qué respondió ICE sobre los trillizos colombianos?
Tres hermanos trillizos colombianos de 19 años permanecen detenidos por el ICE en Estados Unidos, pese a que, según su familia, tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030.
Duván, Esteban y Tomás Manrique Velásquez fueron detenidos el pasado 5 de noviembre durante una parada de tráfico en Alabama.
Posteriormente, fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Luisiana. Los jóvenes habían llegado a Estados Unidos en mayo de 2023 mediante un proceso de solicitud de asilo.
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La agencia migratoria confirmó que los tres hermanos fueron detenidos el 5 de noviembre de 2026, cuando viajaban hacia Bessemer, Alabama, para trabajar en una instalación de Amazon.
En su declaración, ICE sostuvo que “tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo no otorga un estatus legal en los Estados Unidos”.
Según el comunicado difundido por Telemundo y citado por El Tiempo, los hermanos ingresaron sin autorización cerca de Yuma, Arizona, en mayo de 2023.
Como entonces eran menores de edad, fueron remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Las autoridades también indicaron que permanecerán bajo custodia mientras enfrentan el procedimiento correspondiente y que se les garantizará el debido proceso.
¿Dónde están detenidos los tres hermanos?
Trillizos colombianos de 19 años fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos pese a tener permisos de trabajo: sostenían a su madre con cáncer https://t.co/6wzuNfVkyE
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Según Infobae, los trillizos fueron detenidos junto con Michael Angscioso Medina, un venezolano de 19 años que también viajaba hacia su trabajo.
Inicialmente, los cuatro fueron trasladados a la cárcel del condado de Pickens, en Alabama. El 10 de noviembre ingresaron al Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie, en Luisiana.
Sus familiares aseguran que ninguno tiene antecedentes penales y que los tres hermanos mantenían solicitudes de asilo pendientes.
Hasta los reportes publicados el 18 de noviembre, no se había informado una fecha de audiencia ante un juez de inmigración.
Su madre lucha contra el cáncer en Colombia
Tres hermanos colombianos de 19 años permanecen detenidos por ICE en Estados Unidos y podrían ser deportados, pese a que su familia asegura que tienen permisos de trabajo vigentes hasta 2030. Esta es la historia. 👇
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La detención también afectó a Nancy Mirella Velásquez, madre de los trillizos, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer en Colombia.
De acuerdo con Infobae, la mujer fue deportada en julio de 2026 y recibió el diagnóstico dos días después de regresar a su país.
Los jóvenes trabajaban para ayudar a cubrir sus gastos médicos, por lo que su detención interrumpió una importante fuente de ingresos familiares.
“No puedo con el dolor que tengo”, expresó Velásquez en declaraciones recogidas por Univision.
“Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”, agregó.
La madre también declaró a WBRC: “Me duele que mis hijos estén detenidos. Son ellos quienes están cubriendo los gastos de mi enfermedad”.
ICE detiene trillizos hispanos ¿Un permiso de trabajo protege contra la deportación?
💔Agentes de ICE detuvieron a los trillizos colombianos Duvan, Esteban y Thomas Manrique, de 19 años, durante una parada de tráfico en Alabama cuando se dirigían a trabajar.
De acuerdo con sus familiares, los jóvenes llegaron a Estados Unidos solicitando asilo, cuentan con permiso de trabajo y son el principal apoyo de su madre, quien enfrenta cáncer. Nancy Velásquez hizo un emotivo llamado desde el hospital para que las autoridades dejen en libertad a los jóvenes.
Ella también había permanecido bajo custodia del ICE durante cinco meses, antes de ser deportada a Colombia, por lo que cree que en ese centro se le desarrolló el cáncer. #Mundo
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 19, 2026
El caso ha generado dudas sobre el alcance de las autorizaciones laborales para inmigrantes que tienen solicitudes de asilo pendientes.
El Documento de Autorización de Empleo (EAD), identificado como formulario I-766, permite trabajar legalmente durante su vigencia, pero no concede por sí mismo residencia ni estatus migratorio.
Según la información recopilada por El Tiempo y el reporte de Miguel Escudero, ICE también recomendó a quienes carecen de autorización migratoria utilizar la aplicación CBP Home para notificar su intención de abandonar Estados Unidos.
Mientras tanto, los familiares de los trillizos buscan reunir más de 75,000 dólares para cubrir la defensa legal de los cuatro detenidos y afrontar los gastos relacionados con la enfermedad de Velásquez.