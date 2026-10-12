Taina Pimentel acusa a Lupillo Rivera de infidelidad y amenaza con revelar su verdad en Telemundo
Publicado el 12/10/2026 a las 14:44
- Taina acusa públicamente a Lupillo Rivera.
- Cristina Porta cuestionó al cantante sobre su ruptura.
- La modelo promete hablar en Telemundo.
Acusan Lupillo Rivera infidelidad. Taina Pimentel volvió a arremeter contra Lupillo Rivera y lo acusó públicamente de haberle sido infiel durante su relación. La dominicana reaccionó a las recientes declaraciones del cantante en Top Chef VIP, donde habló de su separación y de su nuevo romance.
“Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él”, escribió Taina en Instagram, dejando claro su descontento con la versión que ofreció su exprometido.
Pero la polémica podría continuar. Pimentel también anunció que próximamente aparecerá en Telemundo para contar su versión de lo ocurrido, una advertencia que ha generado expectativa entre los seguidores de ambos.
Taina Pimentel advierte que contará su versión en Telemundo
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Taina reaccionó directamente a un video compartido por la cuenta oficial de Top Chef VIP.
“Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él @cristiporta love you… ¡En unos días nos vemos en Telemundo! Y veremos el mundo arder”, escribió la dominicana.
Aunque sus palabras fueron interpretadas como una acusación de infidelidad, no se ha confirmado públicamente que Lupillo haya engañado a Taina. El cantante ha negado anteriormente esa versión.
Acusan Lupillo Rivera infidelidad: Cristina Porta confronta a Lupillo Rivera por su nueva novia[caption id="attachment_1696482" align="alignnone" width="1067"] Cristina Porta cuestionó a Lupillo Rivera sobre su nueva relación sentimental y el final de su compromiso. Crédito: Mezcalent.[/caption]
La controversia comenzó cuando Cristina Porta, ganadora de la cuarta temporada de Top Chef VIP, regresó como invitada a la competencia culinaria de Telemundo.
Durante su visita, la periodista española se reencontró con Lupillo Rivera, con quien había compartido anteriormente en La casa de los famosos.
Porta le preguntó por qué había comenzado una nueva relación tan pronto después de terminar su compromiso con Taina, quien es amiga de la periodista.
“Pero, a ver, te ibas a casar, yo estaba mirando el vestido, Lupillo. ¿Lo tuviste muy claro?”, cuestionó Cristina durante la conversación.
¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su separación?[caption id="attachment_1696483" align="alignnone" width="1067"] Lupillo Rivera habló de los motivos de su ruptura durante una conversación con Cristina Porta. Crédito: Mezcalent.[/caption]
El hermano de Jenni Rivera explicó que hubo un problema en su relación con Pimentel que lo llevó a tomar la decisión de separarse.
“Yo dije: Yo aquí ya… Yo sé que no voy a pasar este problema que tuvimos”, expresó el cantante, sin revelar cuál había sido el conflicto.
Cristina también consideró “cruel” que Taina se enterara de la nueva relación de Lupillo mediante las redes sociales, en lugar de recibir la noticia directamente.
“Todos sufrimos, el amor tiene que dolor y el amor duele”, respondió el intérprete, según las declaraciones.
Acusan Lupillo Rivera infidelidad: ¿Cuándo terminaron Lupillo Rivera y Taina Pimentel?
Según TVNotas, en una publicación de Alicia Morales del 12 de octubre, la pareja anunció el fin de su compromiso en agosto de 2026, después de ocho meses de relación.
En aquel momento, Taina compartió un comunicado en el que aseguró que atravesaba un proceso difícil, pero que conservaría el cariño por la historia que vivieron juntos.
“Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”, expresó entonces la dominicana.
Tras la separación, Lupillo confirmó que había iniciado otro romance, aunque la identidad de su nueva pareja no se ha dado a conocer oficialmente.
Por ahora, Taina no ha precisado cuándo ni en qué programa de Telemundo hablará. Su anunciada aparición podría aportar nuevos detalles sobre una ruptura que continúa generando controversia.