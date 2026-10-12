Taina acusa públicamente a Lupillo Rivera.

Cristina Porta cuestionó al cantante sobre su ruptura.

La modelo promete hablar en Telemundo.

Acusan Lupillo Rivera infidelidad. Taina Pimentel volvió a arremeter contra Lupillo Rivera y lo acusó públicamente de haberle sido infiel durante su relación. La dominicana reaccionó a las recientes declaraciones del cantante en Top Chef VIP, donde habló de su separación y de su nuevo romance.

“Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él”, escribió Taina en Instagram, dejando claro su descontento con la versión que ofreció su exprometido.

Pero la polémica podría continuar. Pimentel también anunció que próximamente aparecerá en Telemundo para contar su versión de lo ocurrido, una advertencia que ha generado expectativa entre los seguidores de ambos.

Taina Pimentel advierte que contará su versión en Telemundo

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Taina reaccionó directamente a un video compartido por la cuenta oficial de Top Chef VIP.

“Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él @cristiporta love you… ¡En unos días nos vemos en Telemundo! Y veremos el mundo arder”, escribió la dominicana.

Aunque sus palabras fueron interpretadas como una acusación de infidelidad, no se ha confirmado públicamente que Lupillo haya engañado a Taina. El cantante ha negado anteriormente esa versión.