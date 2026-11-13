Daddy Yankee, Persona del Año de los Latin Grammy: «el logro de toda una cultura»
Publicado el 13/11/2026 a las 15:47
Daddy Yankee ya tiene un lugar propio en la historia de los Latin Grammy. El miércoles 11 de noviembre recibió en Las Vegas el homenaje Persona del Año y, según EFE, se convirtió en el primer artista del género urbano reconocido con ese honor por la Academia Latina de la Grabación. Antes lo recibieron figuras como Raphael, Shakira o Rubén Blades. ¿Y lo mejor? La fiesta sigue: este jueves 12 de noviembre se celebra la gala de premios.
Más que un premio: el logro de toda una cultura
En la alfombra roja, el artista puertorriqueño no hablaba solo de sí mismo. Dijo a EFE: «Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90».
Se acordó de los DJ, los bailarines y los seguidores que difundieron el reguetón desde los caseríos de Puerto Rico. Y no se guardó nada: «En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación».
Su mensaje final fue para los que estuvieron desde el principio: «Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron». Por cierto, su madre lo acompañó durante toda la gala. Imagínate esa escena.
Así se vivió la noche del homenaje
Según EFE, la ceremonia repasó más de tres décadas de carrera con versiones muy distintas de sus éxitos: una de «La despedida» en clave reggae, otra más clásica de «Gasolina» y una salsera de «I Like It Like That» y «¿Qué tengo que hacer?».
También hubo sorpresas. Subieron al escenario Sugarhill Gang, con «Rapper’s Delight», y el salsero Óscar de León, que cantó «Despacito» junto a Nathy Peluso. Estuvieron presentes además Jowell y Randy.
Y los colegas se soltaron con los elogios:
- Alexander Delgado, de Gente de Zona, dijo a EFE que Daddy Yankee representa «constancia, ejemplo y disciplina».
- Pedro Capó lo describió como «un tipo limpio, genuino y auténtico».
- Lenny Tavárez comentó a EFE: «Aquí se están cayendo barreras, barreras que yo creo que no se está entendiendo lo duro que se están cayendo».
- Pablo Alborán contó que «Ella me levantó» fue el primer reguetón que escuchó.
- Natalia Jiménez dijo: «Él es una gran persona, se merece todo lo que tiene».
El director musical, Jean Rodríguez, lo resumió con orgullo boricua: «Llegó a todo el mundo y puso a nuestra islita en el mapa y eso es un orgullo inmenso para nosotros».
¿Y ahora qué? Daddy Yankee ya está en otra etapa, con su álbum «La Postal» y como uno de los cabezas de cartel de Coachella. Según dijo a EFE: «Estar en Coachella, traer las raíces del reguetón… La gente va a esperar un gran espectáculo. Vamos a tener una buena vibra».
Lo que viene: la gala de los Latin Grammy
Si te quedaste con ganas de más, aquí va lo que sigue. La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Será en vivo desde las 5:00 p. m. hora local, que son las 8:00 p. m. hora del Este.
Según EFE, Rosalía, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso y Jorge Drexler aspiran a siete premios cada uno. El productor mexicano Edgar Barrera lidera con diez candidaturas. Barrera y Residente, además, son los más premiados de la historia, con 29 gramófonos cada uno. Entre las nominadas a Mejor Nuevo Artista está Sofia Monroy, de quien ya te hablamos en MundoNow.
La presentadora será Roselyn Sánchez. Entre quienes actuarán están Rosalía, Karol G, Anitta, Drexler, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, Mon Laferte, Carín León, Rawayana, Milo J y Silvana Estrada, entre otros. También habrá un homenaje a la leyenda de la salsa Willie Colón, fallecido el 21 de febrero, y se celebrará el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez.
Los resultados se sabrán durante la gala, así que por ahora solo queda esperar. Si quieres recordar cómo terminó la edición anterior, repasa cuando Bad Bunny celebró su Latin Grammy con un mensaje a latinos.
Del caserío al gran escenario: ¿qué te dice esta historia?
Piénsalo un momento. Un género que nació en los barrios de Puerto Rico, que según su propio protagonista fue visto con sospecha, hoy tiene a uno de sus pioneros como Persona del Año. ¿Cuántas veces algo que empieza en la calle termina en el escenario más grande?
Quizás tú tengas tu propia canción, tu propio recuerdo del reguetón de los 90 o de «Gasolina» sonando en una fiesta familiar. Esta noche es buen momento para ponerla, preguntarle a tus papás o a tus abuelos qué pensaban de esa música cuando salió, y comparar. Y si quieres seguir la pista a quienes vienen detrás, mira quiénes compiten esta noche por ser la próxima gran voz latina.
Fuentes: EFE, Las Vegas, 11 y 12 de noviembre de 2026. Datos consultados el 12 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/Octavio Guzmán