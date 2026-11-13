Daddy Yankee ya tiene un lugar propio en la historia de los Latin Grammy. El miércoles 11 de noviembre recibió en Las Vegas el homenaje Persona del Año y, según EFE, se convirtió en el primer artista del género urbano reconocido con ese honor por la Academia Latina de la Grabación. Antes lo recibieron figuras como Raphael, Shakira o Rubén Blades. ¿Y lo mejor? La fiesta sigue: este jueves 12 de noviembre se celebra la gala de premios.

Más que un premio: el logro de toda una cultura

En la alfombra roja, el artista puertorriqueño no hablaba solo de sí mismo. Dijo a EFE: «Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90».

Se acordó de los DJ, los bailarines y los seguidores que difundieron el reguetón desde los caseríos de Puerto Rico. Y no se guardó nada: «En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación».

Su mensaje final fue para los que estuvieron desde el principio: «Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron». Por cierto, su madre lo acompañó durante toda la gala. Imagínate esa escena.

Así se vivió la noche del homenaje

Según EFE, la ceremonia repasó más de tres décadas de carrera con versiones muy distintas de sus éxitos: una de «La despedida» en clave reggae, otra más clásica de «Gasolina» y una salsera de «I Like It Like That» y «¿Qué tengo que hacer?».

También hubo sorpresas. Subieron al escenario Sugarhill Gang, con «Rapper’s Delight», y el salsero Óscar de León, que cantó «Despacito» junto a Nathy Peluso. Estuvieron presentes además Jowell y Randy.

Y los colegas se soltaron con los elogios: