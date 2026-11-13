Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy: ahora se dedicará al Congreso
Publicado el 12/11/2026 a las 20:48
El cantante texano de raíces mexicanas cerró casi tres décadas de trayectoria con un reconocimiento a la música tejana, antes de asumir su escaño en Washington.
El cantante Bobby Pulido anunció este jueves 12 de noviembre su retiro de la música, después de ganar un Latin Grammy al mejor álbum de música tejana. El artista comenzará una nueva etapa como congresista de Estados Unidos.
– Por qué importa: Pulido dejará los escenarios para representar al distrito 15 de Texas, una región de mayoría hispana donde consiguió una victoria electoral el 3 de noviembre.
Bobby Pulido se retira tras ganar un Latin Grammy
UPDATE: Bobby Pulido won the Latin Grammy for best Tejano album
«I’m retiring from music, and I leave filled with gratitute, so much love,» Pulido said in his acceptance speech
«We have to get to work to use our voice for something else,» he added
https://t.co/HcUrLNKoSX
— Oriana González (@ReporterOriana) November 12, 2026
El artista de 53 años confirmó su decisión durante la ceremonia previa a la gala principal de la 27ª edición de los Latin Grammy.
Su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) obtuvo el reconocimiento al mejor álbum de música tejana.
El cantante aprovechó el momento para agradecer al público que lo acompañó durante su trayectoria y expresar su orgullo por representar a Texas.
«Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud», declaró Pulido durante su discurso de aceptación.
– El dato: El reconocimiento llega después de casi tres décadas de carrera musical, durante las cuales Pulido se convirtió en una figura del género tejano.
Bobby Pulido deja los escenarios para trabajar en el Congreso
🎤 El cantante Bobby Pulido anunció su retiro definitivo de los escenarios tras ganar el premio a Mejor Álbum de Música Tejana en la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas.
Con 31 años de trayectoria, el intérprete de Desvelado y Se Murió de Amor cierra su etapa musical para enfocarse en su nueva responsabilidad como representante electo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Texas.
🗳️ Pulido obtuvo su tercer Latin Grammy en esta categoría por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Anteriormente ganó en 2022 y 2025.
Su retiro llega tras ganar las elecciones del 3 de noviembre por el Distrito 15 de Texas, con el 62.3% de los votos (126,204 sufragios), frente al 37.7% de la republicana Monica De La Cruz.
Durante su campaña, centró sus propuestas en el costo de vida, la educación y el acceso a los servicios de salud.
🗣️ “Me retiro de la música y me voy lleno de gratitud”, expresó al recibir el galardón. Su último concierto fue en Edinburg, Texas, el mes anterior.
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📷: Archivo
— fronterainfo (@fronterainfo) November 12, 2026
El intérprete explicó que su despedida está relacionada con las nuevas responsabilidades que asumirá como representante electo en Washington.
«Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa», afirmó.
Pulido también expresó confianza en las nuevas generaciones de artistas que continuarán desarrollando el género musical con el que construyó su carrera.
«La música tejana está en buenas manos, tenemos mucho talento», aseguró durante la ceremonia.
– Lo que cambia: Pulido pasará de una carrera dedicada al entretenimiento a ejercer funciones legislativas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Bobby Pulido ganó las elecciones en el distrito 15 de Texas
El pasado 3 de noviembre, Pulido consiguió un escaño en el Congreso estadounidense al derrotar a la republicana Mónica De La Cruz.
Su triunfo ocurrió durante una jornada electoral en la que los demócratas también obtuvieron otras victorias importantes en Texas.
El distrito 15 comprende comunidades del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur del estado, donde la población hispana tiene un peso considerable.
Según la información electoral proporcionada, aproximadamente el 81% de los habitantes del distrito son hispanos.
– El resultado: Pulido llegará a la Cámara de Representantes como integrante del Partido Demócrata, después de imponerse a la candidata republicana.
Lo que sigue para Bobby Pulido tras su retiro musical
El cantante tiene previsto asumir su escaño en enero de 2027, cuando comenzará oficialmente su nueva etapa como legislador federal.
Su trabajo en Washington implicará participar en debates, votaciones y decisiones sobre asuntos federales que afectan tanto a su distrito como al resto del país.
Pulido no detalló durante su discurso si contempla futuras presentaciones especiales o proyectos musicales después de su retiro.
Por ahora, su mensaje marca el cierre de su trayectoria artística habitual y el comienzo de una carrera política con responsabilidades ante los votantes de Texas.
Fuente: Efe