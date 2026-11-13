Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy: ahora se dedicará al Congreso

El cantante texano de raíces mexicanas cerró casi tres décadas de trayectoria con un reconocimiento a la música tejana, antes de asumir su escaño en Washington.

El cantante Bobby Pulido anunció este jueves 12 de noviembre su retiro de la música, después de ganar un Latin Grammy al mejor álbum de música tejana. El artista comenzará una nueva etapa como congresista de Estados Unidos.

– Por qué importa: Pulido dejará los escenarios para representar al distrito 15 de Texas, una región de mayoría hispana donde consiguió una victoria electoral el 3 de noviembre.

Bobby Pulido se retira tras ganar un Latin Grammy

UPDATE: Bobby Pulido won the Latin Grammy for best Tejano album «I’m retiring from music, and I leave filled with gratitute, so much love,» Pulido said in his acceptance speech «We have to get to work to use our voice for something else,» he added

https://t.co/HcUrLNKoSX — Oriana González (@ReporterOriana) November 12, 2026

El artista de 53 años confirmó su decisión durante la ceremonia previa a la gala principal de la 27ª edición de los Latin Grammy.

Su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) obtuvo el reconocimiento al mejor álbum de música tejana.

El cantante aprovechó el momento para agradecer al público que lo acompañó durante su trayectoria y expresar su orgullo por representar a Texas.

«Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud», declaró Pulido durante su discurso de aceptación.

– El dato: El reconocimiento llega después de casi tres décadas de carrera musical, durante las cuales Pulido se convirtió en una figura del género tejano.