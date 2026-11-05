Bobby Pulido recibe felicitación de Los Tigres del Norte tras ganar elecciones en Texas
Publicado el 05/11/2026 a las 17:11
- Los Tigres del Norte felicitan al cantante
- Samuel García celebra su triunfo electoral.
- Bobby Pulido impulsará una reforma migratoria.
Los Tigres del Norte felicitan a Bobby Pulido por su triunfo. Bobby Pulido continúa recibiendo felicitaciones después de ganar las elecciones del 3 de noviembre en Texas, donde consiguió representar al Distrito 15 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre los mensajes más destacados figura el de Los Tigres del Norte.
La agrupación de música regional mexicana utilizó su cuenta de Instagram para reconocer el triunfo del intérprete de «Desvelado», así como las victorias de Gina Hinojosa y James Talarico, quienes también participaron en la jornada electoral.
«¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas!», expresaron los llamados Jefes de Jefes, según información difundida por la agencia Mezcalent.
Los músicos destacaron que los resultados representan un momento histórico para Texas y subrayaron la importancia de la participación ciudadana, particularmente entre los votantes latinos.
Los Tigres del Norte acompañaron su campaña
La felicitación tiene un antecedente especial. Una semana antes de las elecciones, Los Tigres del Norte acompañaron a Bobby Pulido durante un evento celebrado en Weslaco, Texas.
El encuentro tuvo como objetivo promover la participación electoral de la comunidad latina, en una campaña que terminó con la victoria del cantante frente a la republicana Mónica De La Cruz.
De acuerdo con Mezcalent, la agrupación reconoció que estos resultados reflejan la importancia del voto latino en la construcción del futuro político del estado.
Samuel García celebra: «Mi compadre, Bobby Pulido ganó»
😂🍻 ¡SAMUEL GARCÍA ANDABA PEDÍSIMO FESTEJANDO A BOBBY PULIDO! ¡HASTA SU ESPOSA LO TUVO QUE CORREGIR!
¡Vaya festejo del gobernador de Nuevo León!
Samuel García apareció celebrando el triunfo de Bobby Pulido, pero lo que llamó la atención fue su comportamiento. ¡Parecía que las copas ya estaban haciendo de las suyas! 😂
Y para rematar, hasta su esposa, Mariana Rodríguez, tuvo que corregirlo. ¡Samuel, tranquilo, que el que ganó fue Bobby Pulido, no tú! 🤣
Entre festejos, confusiones y una corrección matrimonial, el gobernador terminó dando de qué hablar.🍻
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— Evodio Camarena:. (@evodio33) November 5, 2026
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también reaccionó al resultado mediante un video publicado en Instagram, en el que expresó su entusiasmo por la victoria del artista texano.
«Mi compadre, Bobby Pulido ganó, estoy muy emocionado», declaró el mandatario, de acuerdo con información de San Diego Red difundida por Yahoo Noticias.
García aseguró que es admirador de la trayectoria musical del cantante y sorprendió al interpretar fragmentos de dos de sus canciones más conocidas: «Desvelado» y «Zona de Peligro».
Según los resultados citados por ese medio, Pulido obtuvo el 62.32 % de los votos, frente al 37.68 % conseguido por su contrincante republicana.
Bobby Pulido anuncia que buscará una reforma migratoria
Tras su victoria, el cantante adelantó que una de sus principales prioridades legislativas será impulsar cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.
«Urge una reforma migratoria», afirmó Pulido durante una entrevista con N+Univision, en la que habló sobre las dificultades que enfrentan las comunidades migrantes del valle de Texas.
El congresista electo señaló que existen personas que llevan dos décadas viviendo en Estados Unidos y todavía enfrentan incertidumbre por su situación migratoria.
También consideró que el temor entre los migrantes afecta la actividad económica de la región, por lo que buscará abordar esta problemática desde el Congreso.
De los escenarios musicales al Congreso de Estados Unidos
Bobby Pulido tiene previsto asumir su cargo el 3 de enero de 2027, cuando comenzará oficialmente su nueva etapa como representante federal.
Antes de esa fecha, adelantó que viajaría a Washington para organizar su oficina y contratar al personal que lo acompañará durante su gestión legislativa.
El cantante también enfrenta el desafío de combinar sus nuevas responsabilidades políticas con sus compromisos artísticos, mientras figura entre los nominados a los Latin Grammy.
Pulido describió su victoria como el comienzo de una responsabilidad, en una transición profesional que ha generado reacciones tanto en el ámbito musical como en el político.