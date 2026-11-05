Los Tigres del Norte felicitan al cantante

Samuel García celebra su triunfo electoral.

Bobby Pulido impulsará una reforma migratoria.

Los Tigres del Norte felicitan a Bobby Pulido por su triunfo. Bobby Pulido continúa recibiendo felicitaciones después de ganar las elecciones del 3 de noviembre en Texas, donde consiguió representar al Distrito 15 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre los mensajes más destacados figura el de Los Tigres del Norte.

La agrupación de música regional mexicana utilizó su cuenta de Instagram para reconocer el triunfo del intérprete de «Desvelado», así como las victorias de Gina Hinojosa y James Talarico, quienes también participaron en la jornada electoral.

«¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas!», expresaron los llamados Jefes de Jefes, según información difundida por la agencia Mezcalent.

Los músicos destacaron que los resultados representan un momento histórico para Texas y subrayaron la importancia de la participación ciudadana, particularmente entre los votantes latinos.

Los Tigres del Norte acompañaron su campaña

La felicitación tiene un antecedente especial. Una semana antes de las elecciones, Los Tigres del Norte acompañaron a Bobby Pulido durante un evento celebrado en Weslaco, Texas.

El encuentro tuvo como objetivo promover la participación electoral de la comunidad latina, en una campaña que terminó con la victoria del cantante frente a la republicana Mónica De La Cruz.

De acuerdo con Mezcalent, la agrupación reconoció que estos resultados reflejan la importancia del voto latino en la construcción del futuro político del estado.