Mariana Bo confirma que seguirán saliendo

Reviven video de los celos de Paola.

José Eduardo sorprendió a Mariana con regalos

Nueva pareja José Eduardo . Mariana Bo rompió el silencio sobre su cercanía con José Eduardo Derbez y confirmó que continuarán saliendo, aunque aclaró que actualmente no mantienen una relación formal. Sus declaraciones llegan después de que circularan fotografías de ambos juntos, desatando rumores de romance.

En entrevista con Ventaneando, la DJ mexicana reconoció que disfruta la compañía del hijo de Eugenio Derbez y dejó abierta la posibilidad de que su amistad se convierta en algo más.

"Quién sabe después, pero la estamos pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, conocer gente, pasarla cool. Está loco, pero loco igual que yo", declaró, según publicó Diario de Morelos.

Las especulaciones aumentaron después de que compartieran fotografías abrazados durante distintas salidas, incluida una visita a un campo de tiro. El Diario también reportó que el actor habría sorprendido a Mariana con rosas rojas.

José Eduardo Derbez la sorprendió con una cena y regalos

[caption id="attachment_1701244" align="alignnone" width="864"]Mariana Bo presume el regalo que le dio José Eduardo Derbez (IG)[/caption]

Mariana reveló que el actor tuvo varios detalles con ella durante su cumpleaños, incluida una cena especial y un obsequio que describió como muy atento.

"Fue mi cumpleaños, hizo una cena. Fue lindo, me regaló un detalle top. Pasaron unos días y me dijo 'Vamos a tirar'. Nunca había hecho esa práctica y fue una experiencia muy cool, es muy lindo", contó a Ventaneando.

La artista también confirmó que invitó a José Eduardo al festival de música electrónica Tomorrowland, dejando claro que tienen planes de continuar compartiendo experiencias.