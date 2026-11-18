¿Nueva novia? Revelan quién sería la nueva pareja de José Eduardo Derbez y revive polémica con Paola Dalay
Publicado el 18/11/2026 a las 14:24
- Mariana Bo confirma que seguirán saliendo
- Reviven video de los celos de Paola.
- José Eduardo sorprendió a Mariana con regalos
Nueva pareja José Eduardo . Mariana Bo rompió el silencio sobre su cercanía con José Eduardo Derbez y confirmó que continuarán saliendo, aunque aclaró que actualmente no mantienen una relación formal. Sus declaraciones llegan después de que circularan fotografías de ambos juntos, desatando rumores de romance.
En entrevista con Ventaneando, la DJ mexicana reconoció que disfruta la compañía del hijo de Eugenio Derbez y dejó abierta la posibilidad de que su amistad se convierta en algo más.
"Quién sabe después, pero la estamos pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, conocer gente, pasarla cool. Está loco, pero loco igual que yo", declaró, según publicó Diario de Morelos.
Las especulaciones aumentaron después de que compartieran fotografías abrazados durante distintas salidas, incluida una visita a un campo de tiro. El Diario también reportó que el actor habría sorprendido a Mariana con rosas rojas.
José Eduardo Derbez la sorprendió con una cena y regalos[caption id="attachment_1701244" align="alignnone" width="864"] Mariana Bo presume el regalo que le dio José Eduardo Derbez (IG)[/caption]
Mariana reveló que el actor tuvo varios detalles con ella durante su cumpleaños, incluida una cena especial y un obsequio que describió como muy atento.
"Fue mi cumpleaños, hizo una cena. Fue lindo, me regaló un detalle top. Pasaron unos días y me dijo 'Vamos a tirar'. Nunca había hecho esa práctica y fue una experiencia muy cool, es muy lindo", contó a Ventaneando.
La artista también confirmó que invitó a José Eduardo al festival de música electrónica Tomorrowland, dejando claro que tienen planes de continuar compartiendo experiencias.
Reviven video de Paola Dalay molesta con José Eduardo
En medio de los rumores, usuarios de redes sociales recuperaron un video de Par de Ideotas, programa de José Eduardo y Vadhir Derbez, donde Mariana Bo participó como invitada.
De acuerdo con Milenio, durante el tercer episodio, José Eduardo expresó su entusiasmo por conocer a la DJ, mientras Paola Dalay, entonces su pareja y embarazada de Tessa, se encontraba presente.
"Dijeron que estaba guapísima y no sé qué", comentó el actor. Paola respondió inmediatamente: "Ah caray, aquí quédate conmigo".
Posteriormente, José Eduardo manifestó su admiración por Mariana: "Soy tu fan". Al notar la presencia de su novia, agregó: "El tuyo también, guapa".
"Ahorita yo te voy a decir de quién soy fan... ¿Desde cuándo te gusta la música electrónica? ¿Desde cuándo? No me cambies el tema", reclamó Paola.
¿Qué dijeron las redes sobre Paola Dalay?
La grabación volvió a circular en noviembre y provocó reacciones entre quienes interpretaron los comentarios de Paola como una señal de incomodidad ante la cercanía del actor con Mariana.
"Ojo de loca no se equivoca", "El clásico: es solo una amiga" y "Ellos son amigos desde hace mucho tiempo", fueron algunos comentarios recogidos por Milenio.
Sin embargo, estas reacciones no constituyen pruebas de una relación sentimental anterior ni de una infidelidad.
¿Qué pasó entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?
Según El Diario, José Eduardo y Paola anunciaron su separación el 1 de noviembre de 2026, después de varios años juntos y tras convertirse en padres de Tessa.
La influencer también ha sido relacionada con el futbolista César Romo, a quien, según el mismo medio, ha señalado que está conociendo.
Por ahora, Mariana Bo insiste en que está soltera y José Eduardo no ha confirmado públicamente un nuevo noviazgo. Mientras tanto, sus encuentros mantienen abiertas las especulaciones sobre una posible relación.