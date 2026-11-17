Tanya Charry sale de Univision y ‘El Gordo y la Flaca’: ¿la despidieron o renunció?
Publicado el 17/11/2026 a las 12:49
- Tanya Charry deja ‘El Gordo y la Flaca’
- Versiones contradicen rumores sobre supuesto despido
- Familia y nuevos proyectos motivarían salida
Tanya Charry sale de Univision. La periodista colombiana Tanya Charry sale de Univision después de más de dos décadas vinculada a la cadena y al menos 14 años como parte de ‘El Gordo y la Flaca’, programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.
La noticia provocó versiones encontradas sobre su salida. Mientras Javier Ceriani aseguró que había sido despedida, la periodista Mandy Fridmann reveló en Las Top News que habría sido la propia Charry quien solicitó dejar el programa.
De acuerdo con la investigación publicada el 16 de noviembre, la comunicadora llevaba varios meses considerando su salida y sus superiores habrían intentado convencerla de permanecer en el espacio.
Tanya Charry sale de Univision ¿Tanya Charry fue despedida de Univision?
Según Las Top News, Charry habría formalizado su renuncia aproximadamente dos meses atrás, durante una visita a Miami, ciudad donde se encuentran las oficinas de la cadena.
El medio señaló que la decisión fue personal y que existieron conversaciones con sus jefes para intentar que reconsiderara su salida.
“Su despedida responde, por lo tanto, a una determinación personal que venía madurando”, publicó Las Top News al explicar las circunstancias del cambio profesional.
Otros medios también retomaron estas versiones, aunque hasta la publicación de sus reportes no se conocía una declaración pública de Charry que confirmara directamente los motivos.
¿Por qué dejaría ‘El Gordo y la Flaca’?
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Una de las principales razones sería su deseo de dedicar más tiempo a su hijo Bruno Sebastián, nacido el 3 de marzo de 2023.
El pequeño es fruto de su matrimonio con el productor Sebastián Jiménez, con quien la periodista se casó en Miami el 7 de agosto de 2021.
Según Las Top News, la maternidad habría influido en la decisión de reorganizar sus prioridades personales y profesionales después de años de coberturas y entrevistas.
La periodista reside en Los Ángeles, desde donde continuaba trabajando para el programa de entretenimiento de Univision.
Su última entrevista sería con Raúl de Molina
Se informó que el lunes 16 de noviembre estaba prevista la emisión del último reportaje realizado por Charry para ‘El Gordo y la Flaca’.
Se trataba de una entrevista con Raúl de Molina, grabada en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammy.
La conversación giraba alrededor del lanzamiento del libro del conductor, titulado ‘Raúl de Molina: Una Vida Tras la Cámara’.
¿Trabajará con la productora de su esposo?
Otra posibilidad mencionada por Las Top News es que Charry participe en proyectos de JK Media Group, compañía fundada por Sebastián Jiménez en 2007.
La productora ha desarrollado contenidos como ‘Chiquis Sin Filtro’, ‘Larrymanía’ y ‘Mi vida’, además de explorar nuevos formatos audiovisuales.
En una entrevista publicada por PRODU el 4 de noviembre, Jiménez habló sobre el crecimiento de las series verticales en español y los proyectos de su empresa.
Sin embargo, no existe confirmación de que Tanya participe específicamente en esas producciones.
Tanya Charry sale de Univision ¿Qué pasará con ‘El Gordo y la Flaca’?
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Las Top News también planteó que la salida de Charry podría generar incertidumbre sobre el presupuesto del programa y la posibilidad de contratar un reemplazo.
El medio vinculó esas preocupaciones con los cambios directivos en TelevisaUnivision, aunque no informó de una decisión oficial sobre el futuro de la plaza.
La trayectoria de Charry incluye ‘Escándalo TV’, ‘Tómbola’ y ‘La tijera’, además de entrevistas especiales y su reconocido segmento ‘En Confianza’.
Las Top News aseguró que intentó obtener una reacción de TelevisaUnivision, pero no recibió respuesta antes de publicar su información.