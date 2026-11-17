Tanya Charry deja ‘El Gordo y la Flaca’

Versiones contradicen rumores sobre supuesto despido

Familia y nuevos proyectos motivarían salida

Tanya Charry sale de Univision. La periodista colombiana Tanya Charry sale de Univision después de más de dos décadas vinculada a la cadena y al menos 14 años como parte de ‘El Gordo y la Flaca’, programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.

La noticia provocó versiones encontradas sobre su salida. Mientras Javier Ceriani aseguró que había sido despedida, la periodista Mandy Fridmann reveló en Las Top News que habría sido la propia Charry quien solicitó dejar el programa.

De acuerdo con la investigación publicada el 16 de noviembre, la comunicadora llevaba varios meses considerando su salida y sus superiores habrían intentado convencerla de permanecer en el espacio.

Tanya Charry sale de Univision ¿Tanya Charry fue despedida de Univision?

Según Las Top News, Charry habría formalizado su renuncia aproximadamente dos meses atrás, durante una visita a Miami, ciudad donde se encuentran las oficinas de la cadena.

El medio señaló que la decisión fue personal y que existieron conversaciones con sus jefes para intentar que reconsiderara su salida.

“Su despedida responde, por lo tanto, a una determinación personal que venía madurando”, publicó Las Top News al explicar las circunstancias del cambio profesional.

Otros medios también retomaron estas versiones, aunque hasta la publicación de sus reportes no se conocía una declaración pública de Charry que confirmara directamente los motivos.