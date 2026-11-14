Muere Christian Cousins, actor de “Kindergarten Cop”, a los 43 años tras sufrir una enfermedad

El actor infantil que compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger falleció después de enfrentar problemas de salud relacionados con el hígado, según reveló su hermano.

Christian Cousins, recordado por su participación en la película Kindergarten Cop (Un detective en el kínder), protagonizada por Arnold Schwarzenegger, falleció a los 43 años tras enfrentar una enfermedad hepática.

- Por qué importa: La muerte del exactor infantil ha puesto nuevamente la atención sobre su trayectoria cinematográfica y la enfermedad que afectó sus últimos días.

Christian Cousins murió tras enfrentar una enfermedad hepática

"Kindergarten Cop" actor Christian Cousins has died at 43 💔🕊️ https://t.co/2MgTdjYzRK https://t.co/zTSAoQfczl — TMZ (@TMZ) November 13, 2026

La noticia fue dada a conocer por Jonas Roeser, hermano del actor, mediante una publicación en Instagram en la que compartió detalles sobre su estado de salud.

Roeser explicó que Christian atravesaba una situación médica complicada antes de fallecer, aunque no precisó el diagnóstico ni la fecha exacta de su muerte.

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“Había estado muy enfermo, de una enfermedad hepática”, escribió al recordar las dificultades que enfrentó su hermano.

- El dato: Christian Cousins tenía 43 años y su familia confirmó que padecía una enfermedad relacionada con el funcionamiento del hígado.

- Lo que se desconoce: No se ha informado qué enfermedad específica padecía ni si presentó otras complicaciones médicas.