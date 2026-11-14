Muere Christian Cousins, actor de “Kindergarten Cop”, a los 43 años tras sufrir una enfermedad
Publicado el 13/11/2026 a las 20:41
El actor infantil que compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger falleció después de enfrentar problemas de salud relacionados con el hígado, según reveló su hermano.
Christian Cousins, recordado por su participación en la película Kindergarten Cop (Un detective en el kínder), protagonizada por Arnold Schwarzenegger, falleció a los 43 años tras enfrentar una enfermedad hepática.
- Por qué importa: La muerte del exactor infantil ha puesto nuevamente la atención sobre su trayectoria cinematográfica y la enfermedad que afectó sus últimos días.
Christian Cousins murió tras enfrentar una enfermedad hepática
"Kindergarten Cop" actor Christian Cousins has died at 43 💔🕊️ https://t.co/2MgTdjYzRK https://t.co/zTSAoQfczl
— TMZ (@TMZ) November 13, 2026
La noticia fue dada a conocer por Jonas Roeser, hermano del actor, mediante una publicación en Instagram en la que compartió detalles sobre su estado de salud.
Roeser explicó que Christian atravesaba una situación médica complicada antes de fallecer, aunque no precisó el diagnóstico ni la fecha exacta de su muerte.
TE PUEDE INTERESAR: Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy: ahora se dedicará al Congreso
“Había estado muy enfermo, de una enfermedad hepática”, escribió al recordar las dificultades que enfrentó su hermano.
- El dato: Christian Cousins tenía 43 años y su familia confirmó que padecía una enfermedad relacionada con el funcionamiento del hígado.
- Lo que se desconoce: No se ha informado qué enfermedad específica padecía ni si presentó otras complicaciones médicas.
El hermano de Christian Cousins comparte un emotivo mensaje
Ver esta publicación en Instagram
Jonas Roeser recordó que creció viendo las actuaciones de Christian, quien alcanzó reconocimiento durante su infancia gracias a sus apariciones en el cine.
Sin embargo, aseguró que su hermano fue mucho más que los personajes que interpretó frente a las cámaras.
“Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, expresó en su publicación.
También compartió un mensaje de despedida: “Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos”.
- Su despedida: Roeser expresó su esperanza de que Christian haya encontrado tranquilidad después del sufrimiento físico que enfrentó durante su enfermedad.
¿De qué murió Christian Cousins, actor de “Kindergarten Cop”?
Aunque su hermano confirmó que padecía una enfermedad hepática, no reveló cuál fue la afección específica que provocó el deterioro de su salud.
De acuerdo con MedlinePlus, las enfermedades hepáticas incluyen diferentes trastornos que afectan la capacidad del hígado para cumplir sus funciones.
Entre estas afecciones se encuentran la hepatitis, la cirrosis y la hemocromatosis, aunque ninguna ha sido identificada como el diagnóstico de Cousins.
Mayo Clinic señala que algunas enfermedades del hígado pueden avanzar sin síntomas evidentes y, en casos graves, provocar complicaciones potencialmente mortales.
- Síntomas posibles: Coloración amarillenta de piel y ojos, dolor abdominal, orina oscura, náuseas y pérdida del apetito.
- La complicación: Algunas enfermedades hepáticas pueden causar insuficiencia hepática, dependiendo de su origen y evolución.
Christian Cousins fue parte del elenco de “Kindergarten Cop”
Ver este video en su propia página →
Christian Cousins formó parte del reparto infantil de Kindergarten Cop, la película de 1990 protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
La cinta, conocida en español como Un detective en el kínder, combinó comedia y acción alrededor de un policía que trabaja encubierto como maestro.
Su participación en esta producción quedó entre los trabajos más reconocidos de su etapa como actor infantil.
En su despedida, Jonas Roeser también expresó que encontraba consuelo al imaginar a Christian reunido con su madre y libre del dolor que había sufrido.
La familia no ha proporcionado más detalles médicos sobre su fallecimiento.
Fuentes: El Financiero, SDP Noticias