Don Francisco vuelve a Univision: así será el programa que busca revivir la era de Sábado Gigante

Don Francisco regresa a Univision

Habrá entrevistas y reencuentros

Entregarán dinero y automóviles

Don Francisco regresa a Univision y la cadena apuesta por uno de sus rostros más reconocidos para recuperar la conexión con varias generaciones de televidentes hispanos.

El presentador chileno encabezará Gigantes con Don Francisco, una nueva producción que combinará entrevistas, música, sorpresas y recuerdos de figuras que marcaron la televisión latina.

Univision confirmó que el programa se estrenará en octubre, aunque todavía no ha anunciado públicamente la fecha exacta ni el horario de transmisión.

El proyecto representa un regreso especialmente simbólico porque ocurre más de una década después del final de Sábado Gigante, el histórico espacio que terminó sus transmisiones en 2015.

Don Francisco regresa a Univision con un formato diferente

Gigantes con Don Francisco no pretende simplemente reproducir Sábado Gigante, sino recuperar parte de su espíritu mediante una serie de especiales centrados en grandes personalidades latinas.

Cada entrega incluirá conversaciones sobre la vida y trayectoria de los invitados, acompañadas por una banda musical y momentos relacionados con sus carreras.

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También habrá reencuentros con familiares, amigos y colegas, además de sorpresas diseñadas para recuperar historias que el público conoció durante décadas frente a la televisión.

Univision describió el proyecto como un formato que busca unir “nostalgia con un contenido diseñado para las audiencias de hoy”, manteniendo la cercanía característica del conductor.