Don Francisco vuelve a Univision: así será el programa que busca revivir la era de Sábado Gigante
Publicado el05/09/2026 a las 10:35
- Don Francisco regresa a Univision
- Habrá entrevistas y reencuentros
- Entregarán dinero y automóviles
Don Francisco regresa a Univision y la cadena apuesta por uno de sus rostros más reconocidos para recuperar la conexión con varias generaciones de televidentes hispanos.
El presentador chileno encabezará Gigantes con Don Francisco, una nueva producción que combinará entrevistas, música, sorpresas y recuerdos de figuras que marcaron la televisión latina.
Univision confirmó que el programa se estrenará en octubre, aunque todavía no ha anunciado públicamente la fecha exacta ni el horario de transmisión.
El proyecto representa un regreso especialmente simbólico porque ocurre más de una década después del final de Sábado Gigante, el histórico espacio que terminó sus transmisiones en 2015.
Don Francisco regresa a Univision con un formato diferente
Gigantes con Don Francisco no pretende simplemente reproducir Sábado Gigante, sino recuperar parte de su espíritu mediante una serie de especiales centrados en grandes personalidades latinas.
Cada entrega incluirá conversaciones sobre la vida y trayectoria de los invitados, acompañadas por una banda musical y momentos relacionados con sus carreras.
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También habrá reencuentros con familiares, amigos y colegas, además de sorpresas diseñadas para recuperar historias que el público conoció durante décadas frente a la televisión.
Univision describió el proyecto como un formato que busca unir “nostalgia con un contenido diseñado para las audiencias de hoy”, manteniendo la cercanía característica del conductor.
¿Por qué el regreso de Don Francisco es histórico?
Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, construyó buena parte de su legado televisivo alrededor de Sábado Gigante, que permaneció décadas en pantalla.
La cadena destacó que aquel programa se convirtió en un fenómeno cultural tanto en Estados Unidos como en América Latina y ayudó a conectar generaciones de familias hispanas.
“Ahora, Don Francisco regresa a la cadena donde construyó ese legado”, señaló Univision al anunciar el proyecto y presentar el primer avance de la producción.
Ese vínculo explica por qué el estreno tendrá un fuerte componente emocional: la cadena no solamente recupera al conductor, sino también recuerdos asociados con una época de la televisión hispana.
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El comunicador habla sobre su esperado regreso
El propio comunicador reconoció que regresar a Univision despierta emociones ligadas a su extensa historia profesional y al público que siguió sus programas durante años.
Para Don Francisco, volver “significa emoción y evocación”, pero principalmente representa una oportunidad de reencontrarse con la audiencia y con artistas que participaron en su trayectoria.
“Será un encuentro entre lo que vivimos juntos y lo que somos hoy. Estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes”, expresó el presentador.
La frase anticipa precisamente la apuesta del nuevo formato: mirar hacia el pasado sin convertir el programa únicamente en un ejercicio de nostalgia televisiva.
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Gigantes con Don Francisco también entregará premios
Los especiales conservarán además algunos elementos de entretenimiento que durante años estuvieron asociados con los programas conducidos por Don Francisco.
Univision adelantó que los participantes tendrán la posibilidad de ganar premios en efectivo e incluso un automóvil, aunque todavía no reveló cómo funcionarán esas dinámicas.
La producción promete igualmente humor, música y grandes sorpresas alrededor de los invitados, mientras recupera momentos destacados de sus vidas personales y profesionales.
Con el estreno previsto para octubre, la gran prueba será comprobar si Don Francisco puede volver a reunir frente a la pantalla a quienes crecieron con él y a una nueva generación.
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