Chiquis Rivera: las fotos en bikini que encendieron las redes

Chiquis presume sus bikinis

Sus fotos generan reacciones

Promueve confianza y aceptación

Chiquis Rivera ha convertido sus viajes a destinos de playa en escaparates de moda, donde sus bikinis suelen provocar numerosas reacciones entre sus seguidores.

La cantante estadounidense de raíces mexicanas ha compartido durante años fotografías en traje de baño, desde diseños llamativos hasta opciones clásicas en blanco y negro.

Varias publicaciones trascendieron Instagram y terminaron reseñadas por medios de entretenimiento, especialmente por los mensajes de confianza personal que acompañaron algunas imágenes.

Más allá de las fotografías, la hija de Jenni Rivera ha aprovechado esa exposición para hablar públicamente sobre aceptación corporal y la importancia de sentirse cómoda con su apariencia.

Chiquis Rivera en bikini amarillo que llamó la atención

[caption id="attachment_1695401" align="alignnone" width="1200"]Chiquis Rivera en bikini amarillo que llamó la atención. Foto Instagram Chiquis[/caption]

Entre las imágenes recordadas aparece una fotografía de 2017, cuando Chiquis posó frente al mar utilizando un bikini amarillo durante unas vacaciones.

El color intenso y el escenario tropical hicieron que la publicación destacara rápidamente y fuera recuperada posteriormente por diferentes medios mexicanos.

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Años después, Tulum se convirtió en otro escenario importante para sus fotografías, especialmente durante unas vacaciones que realizó en 2021.

En aquella escapada apareció con un bikini blanco y acompañó parte de su contenido con reflexiones relacionadas con aceptar su cuerpo y características naturales.