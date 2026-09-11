Ángela Aguilar en traje de baño: las fotos que han encendido las redes (FOTOS)
Publicado el11/09/2026 a las 17:14
- Ángela ha posado desde distintas playas
- Sus looks sorprendieron a sus seguidores
- Las imágenes pertenecen a distintos momentos.
Ángela Aguilar en bikini. Ángela Aguilar suele aparecer ante el público con elaborados vestidos, atuendos inspirados en la tradición mexicana y looks relacionados con sus presentaciones musicales. Sin embargo, fuera del escenario también ha compartido una faceta mucho más relajada durante sus escapadas al mar.
Aunque las fotografías que reunimos no corresponden todas a una publicación reciente, muestran distintas ocasiones en las que la intérprete se dejó ver en traje de baño y provocó reacciones entre sus seguidores.
Desde fotografías descansando sobre la arena hasta imágenes tomadas desde un yate, Ángela ha cambiado los vestidos de escenario por looks de playa que han llamado la atención en redes sociales.
De la arena a alta mar
Una de esas apariciones fue documentada por Milenio en enero de 2024, cuando la cantante compartió imágenes a través de sus historias de Instagram durante unos días de descanso en la playa.
De acuerdo con el medio, en una de las fotografías aparecía recostada sobre la arena, mientras que en otra lucía un traje de baño de tirantes con figuras y diferentes colores, entre ellos morado, verde y rojo.
La publicación generó atención precisamente por mostrarla con una imagen distinta a la que sus seguidores suelen observar durante sus conciertos y apariciones públicas.
Milenio destacó entonces que la cantante es vista frecuentemente con “vestidos tradicionales mexicanos o pantalones acampanados”, por lo que las fotografías playeras ofrecieron un contraste con su habitual estilo sobre el escenario.
Ángela Aguilar también posó desde un yate
Meses después hubo otra fotografía que volvió a colocar sus looks de verano bajo los reflectores. People en Español publicó en agosto de 2024 una imagen de Ángela posando en traje de baño desde alta mar.
La fotografía surgió durante la celebración del cumpleaños 56 de Pepe Aguilar, festejo familiar que incluyó un paseo en yate y al que también asistió Christian Nodal, según reportó la revista.
En aquella ocasión fue Aneliz Aguilar quien mostró la imagen de su hermana. Posteriormente, Ángela también se hizo eco de la fotografía en sus propias redes sociales.
People en Español describió aquel momento como un posado en el que la cantante apareció “en alta mar”, en medio de una etapa personal marcada entonces por su reciente matrimonio con Nodal.
Ángela Aguilar en bikini: Sus fotografías también dividen opiniones
Las imágenes de Ángela Aguilar suelen provocar tanto elogios como críticas. En publicaciones recuperadas de sus redes pueden encontrarse seguidores que destacan su apariencia y otros que cuestionan prácticamente cualquier contenido relacionado con ella.
En una publicación de su página verificada de Facebook, por ejemplo, una seguidora escribió: “Hermosa Ángela Aguilar y con mucho talento”, mientras otra persona simplemente comentó: “Muy guapa la chica”.
En TikTok las opiniones son mucho más divididas. Entre los comentarios recopilados aparece quien escribió “hermosa princesa”, mientras otros usuarios cuestionaron el interés generado alrededor de la cantante.
Ángela Aguilar en bikini: Una faceta diferente de la cantante
Más allá de las reacciones, esta recopilación permite ver una imagen menos habitual de Ángela Aguilar: lejos de los escenarios, los vestidos de gala y las presentaciones de música regional mexicana.
Las fotografías pertenecen a diferentes momentos, pero tienen algo en común: cada vez que Ángela cambia sus tradicionales looks por un traje de baño, las imágenes terminan provocando conversación entre quienes la siguen —y también entre quienes la critican— en redes sociales.