Ángela Aguilar en traje de baño: las fotos que han encendido las redes (FOTOS)

Ángela ha posado desde distintas playas

Sus looks sorprendieron a sus seguidores

Las imágenes pertenecen a distintos momentos.

Ángela Aguilar en bikini. Ángela Aguilar suele aparecer ante el público con elaborados vestidos, atuendos inspirados en la tradición mexicana y looks relacionados con sus presentaciones musicales. Sin embargo, fuera del escenario también ha compartido una faceta mucho más relajada durante sus escapadas al mar.

Aunque las fotografías que reunimos no corresponden todas a una publicación reciente, muestran distintas ocasiones en las que la intérprete se dejó ver en traje de baño y provocó reacciones entre sus seguidores.

Desde fotografías descansando sobre la arena hasta imágenes tomadas desde un yate, Ángela ha cambiado los vestidos de escenario por looks de playa que han llamado la atención en redes sociales.

De la arena a alta mar

Una de esas apariciones fue documentada por Milenio en enero de 2024, cuando la cantante compartió imágenes a través de sus historias de Instagram durante unos días de descanso en la playa.

De acuerdo con el medio, en una de las fotografías aparecía recostada sobre la arena, mientras que en otra lucía un traje de baño de tirantes con figuras y diferentes colores, entre ellos morado, verde y rojo.

La publicación generó atención precisamente por mostrarla con una imagen distinta a la que sus seguidores suelen observar durante sus conciertos y apariciones públicas.

Milenio destacó entonces que la cantante es vista frecuentemente con “vestidos tradicionales mexicanos o pantalones acampanados”, por lo que las fotografías playeras ofrecieron un contraste con su habitual estilo sobre el escenario.