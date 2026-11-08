El músico mexicano que murió tras caer de un árbol por ir a recoger nueces
Publicado el 08/11/2026 a las 17:32
- Chuy Rentería murió a los 61 años
- Cayó de un nogal recolectando nueces
- Su muerte conmocionó a músicos locales
Chuy Rentería. El cantante y acordeonista Chuy Rentería murió a los 61 años después de caer de un nogal mientras recolectaba nueces en la comunidad de Santa Cruz de Sauces, perteneciente al municipio de Galeana, Nuevo León.
El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre de 2026. De acuerdo con El Heraldo de San Luis Potosí, el músico cayó de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura y perdió la vida antes de recibir atención médica.
Su fallecimiento provocó conmoción entre familiares, seguidores y compañeros del ambiente musical del sur de Nuevo León en México, donde era conocido por sus presentaciones en celebraciones y fiestas populares.
Chuy Rentería ¿Cómo ocurrió el accidente?
Según información publicada por Infobae México, Protección Civil de Galeana recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona que había caído de un árbol en Santa Cruz de Sauces.
La unidad ECO-14 acudió al sitio para atender al afectado. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, encontraron al hombre con lesiones graves y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El medio El Heraldo de San Luis Potosí precisó que el accidente ocurrió mientras Rentería recolectaba nueces. Los reportes describieron el hecho como un accidente laboral.
Las autoridades mantenían abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. No se difundieron detalles adicionales sobre los momentos previos al incidente.
¿Quién era Chuy Rentería y cuál fue su trayectoria?
Jesús Gaona Rentería, conocido artísticamente como Chuy Rentería, era un cantante y acordeonista dedicado a la música regional mexicana, especialmente reconocido en Galeana y comunidades rurales cercanas.
Durante décadas encabezó la agrupación Chuy Rentería y su Conjunto, con la que amenizaba bodas, bailes, fiestas patronales y distintas celebraciones en el sur de Nuevo León.
Su trayectoria estuvo vinculada con la vida comunitaria de la región, donde se ganó el reconocimiento de habitantes y colegas por sus interpretaciones musicales y su cercanía con el público.
También utilizaba Facebook para compartir videos de sus presentaciones. Según El Heraldo de San Luis Potosí, su página reunía a más de 11 mil seguidores.
Chuy Rentería: Músicos de Galeana lamentan su fallecimiento
La noticia generó numerosos mensajes de condolencias en redes sociales. La comunidad virtual Músicos de Galeana dedicó una publicación al intérprete para reconocer su trayectoria.
“Hoy lamentablemente recibimos una de las peores noticias que nadie quisiéramos escuchar; hoy se apaga un grande en la música regional de nuestro municipio, nuestro compañero Chuy Rentería”, expresó el colectivo.
En su mensaje, también manifestó solidaridad con los familiares del acordeonista y señaló que el ambiente musical de Galeana estaba de luto por su partida.
Su sobrina recordó el último café que compartieron
Uno de los mensajes más emotivos fue publicado por una sobrina del cantante, quien reveló que había convivido con él durante la mañana del accidente.
“Es tan triste tu partida, tío Chuy, te nos fuiste y quién lo iba a decir que en la mañana fuiste a tomar café ahí conmigo y mamá, que esa sería la última vez”, escribió.
La familiar también expresó lo difícil que sería enfrentar su ausencia y le dedicó palabras de cariño en su despedida.
Seguidores, vecinos y compañeros musicales se sumaron a las condolencias dirigidas a sus hijos, hermanos y sobrinos, recordando el legado que dejó en las celebraciones populares de Nuevo León.
Fuentes: Infobae México, Víctor Cisneros, 4 de noviembre de 2026; El Heraldo de San Luis Potosí, 8 de noviembre de 2026; y publicación del 7 de noviembre de 2026 sobre la trayectoria del músico, proporcionada como material de referencia.