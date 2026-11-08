Chuy Rentería murió a los 61 años

Cayó de un nogal recolectando nueces

Su muerte conmocionó a músicos locales

Chuy Rentería. El cantante y acordeonista Chuy Rentería murió a los 61 años después de caer de un nogal mientras recolectaba nueces en la comunidad de Santa Cruz de Sauces, perteneciente al municipio de Galeana, Nuevo León.

El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre de 2026. De acuerdo con El Heraldo de San Luis Potosí, el músico cayó de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura y perdió la vida antes de recibir atención médica.

Su fallecimiento provocó conmoción entre familiares, seguidores y compañeros del ambiente musical del sur de Nuevo León en México, donde era conocido por sus presentaciones en celebraciones y fiestas populares.

Chuy Rentería ¿Cómo ocurrió el accidente?

Según información publicada por Infobae México, Protección Civil de Galeana recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona que había caído de un árbol en Santa Cruz de Sauces.

La unidad ECO-14 acudió al sitio para atender al afectado. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, encontraron al hombre con lesiones graves y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El medio El Heraldo de San Luis Potosí precisó que el accidente ocurrió mientras Rentería recolectaba nueces. Los reportes describieron el hecho como un accidente laboral.

Las autoridades mantenían abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. No se difundieron detalles adicionales sobre los momentos previos al incidente.