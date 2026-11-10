Inés Gómez Mont podría regresar a México: FGR prepara su captura tras detención en EEUU
Publicado el 10/11/2026 a las 17:24
- https://www.ice.gov/México gestiona el regreso de Gómez Mont
- Exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión
- Su defensa busca liberarla de ICE
Inés Gómez Mont. La Fiscalía General de la República (FGR) realiza gestiones ante Estados Unidos para lograr el regreso de Inés Gómez Mont a México, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos fiscales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes 10 de noviembre que las autoridades mexicanas trabajan para que la exconductora responda ante la justicia, después de su detención migratoria en Florida.
“El caso lo tiene FGR, sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, declaró el funcionario durante la conferencia presidencial, según informó la agencia EFE.
¿Qué pasará con Inés Gómez Mont si regresa a México?
🚨#URGENTE TEMEN QUE HABLE: SABEN QUE EE. UU. LOS TIENE EN SUS MANOS
La FGR realiza gestiones para trasladar a México a Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos, confirmó Omar García Harfuch.
La situación genera interrogantes sobre la información que podría revelar la conductora y sus posibles implicaciones para figuras del poder en México.
— AMERICA TIME (@AMERICATIMENews) November 10, 2026
La exconductora, quien permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021, fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses el pasado 30 de octubre y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Florida.
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que México solicitó desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición y posteriormente entregó información a las autoridades estadounidenses.
“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria”, precisó la FGR, al señalar que corresponde a Estados Unidos decidir si procede su deportación.
“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, advirtió la institución.
Inés Gómez Mont: Las acusaciones millonarias contra la exconductora
PREOCUPA SU ASPECTO!! Independientemente de que haya sido DETENIDA después de estar prófuga. Algo que ha llamado mucho la atención, es el ASPECTO de INÉS GOMEZ MONT, pues luce muy delgada y además con el rostro completamente intervenido, al parecer se hizo varios arreglitos 😱😱 https://t.co/jPtdC80kVW
— Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 30, 2026
De acuerdo con EFE, Gómez Mont enfrenta una orden de captura por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de otras dos por defraudación fiscal.
Las investigaciones señalan que presuntamente recibió dinero en sus cuentas bancarias procedente de una red de empresas fantasma utilizada para triangular y desviar recursos públicos.
El esquema investigado involucra contratos por aproximadamente 2.450 millones de pesos, equivalentes a unos 130,3 millones de dólares, relacionados con el organismo encargado de los centros penitenciarios federales.
La Fiscalía también sostiene que la expresentadora habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante 2014 y 2016, con lo que presuntamente evadió más de 13 millones de pesos en impuestos.
“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanos”, declaró Godoy.
Inés Gómez Mont busca salir del centro de detención de ICE
Mientras México gestiona su regreso, la defensa de Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus para solicitar su liberación del centro migratorio estadounidense.
Según documentos judiciales citados por EFE, el abogado John Patrick Pratt presentó la solicitud ante el juez federal Jeffrey T. Kuntz, en Florida.
El expediente permanece sellado, por lo que se desconocen los argumentos utilizados para cuestionar su detención.
Inés Gómez Mont ¿Qué ocurre con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga?
El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora, también enfrenta acusaciones en México relacionadas con presuntas operaciones ilícitas.
EFE informó que fue detenido por ICE en septiembre de 2025, aunque posteriormente desapareció de la base pública de detenidos y su paradero era desconocido.
El empresario tiene prevista una audiencia migratoria durante noviembre para revisar su situación en Estados Unidos.
Por ahora, no existe una resolución definitiva sobre la deportación o extradición de Gómez Mont. La FGR reconoce su presunción de inocencia y que corresponde a los tribunales mexicanos determinar cualquier responsabilidad penal.