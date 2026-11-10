Inés Gómez Mont podría regresar a México: FGR prepara su captura tras detención en EEUU

https://www.ice.gov/México gestiona el regreso de Gómez Mont

Exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión

Su defensa busca liberarla de ICE

Inés Gómez Mont. La Fiscalía General de la República (FGR) realiza gestiones ante Estados Unidos para lograr el regreso de Inés Gómez Mont a México, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos fiscales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes 10 de noviembre que las autoridades mexicanas trabajan para que la exconductora responda ante la justicia, después de su detención migratoria en Florida.

“El caso lo tiene FGR, sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, declaró el funcionario durante la conferencia presidencial, según informó la agencia EFE.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont si regresa a México?

🚨#URGENTE TEMEN QUE HABLE: SABEN QUE EE. UU. LOS TIENE EN SUS MANOS La FGR realiza gestiones para trasladar a México a Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos, confirmó Omar García Harfuch. La situación genera interrogantes sobre la información que podría revelar la conductora y sus posibles implicaciones para figuras del poder en México. — AMERICA TIME (@AMERICATIMENews) November 10, 2026

La exconductora, quien permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021, fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses el pasado 30 de octubre y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Florida.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que México solicitó desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición y posteriormente entregó información a las autoridades estadounidenses.

“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria”, precisó la FGR, al señalar que corresponde a Estados Unidos decidir si procede su deportación.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, advirtió la institución.