Rosalía consigue nueve nominaciones históricas al Grammy.

Raye encabeza la competencia con once candidaturas.

Karol G y Shakira también destacan.

Rosalía nueve nominaciones Grammy. Rosalía hizo historia al conseguir nueve nominaciones a los premios Grammy 2027, convirtiéndose en la primera artista española en competir simultáneamente por álbum del año, grabación del año y canción del año.

La cantante catalana logró estas candidaturas gracias a su álbum Lux y al tema Berghain, en colaboración con Björk y Yves Tumor, según informó la agencia EFE.

Su trabajo también figura en dos apartados técnicos, lo que eleva a once las nominaciones vinculadas al proyecto, aunque nueve corresponden directamente a la artista.

Rosalía nueve nominaciones Grammy: ¿En qué categorías está nominada Rosalía?

[caption id="attachment_1701098" align="alignnone" width="1200"]Rosalía consiguió nueve nominaciones a los Grammy 2027 gracias a su álbum Lux y canciones como Berghain, La Perla y Sauvignon Blanc. (FOTO EFE)[/caption]

Rosalía aspira a álbum del año y mejor álbum de música alternativa por Lux, mientras que Berghain compite por grabación del año, canción del año y mejor video musical.

También está nominada a mejor interpretación pop por Sauvignon Blanc, mejor interpretación de música alternativa por Reliquia, mejor interpretación de música global por Porcelana y mejor canción latina por La Perla.

El reconocimiento llega después de que la española conquistara seis premios Latin Grammy con Lux, su cuarto álbum de estudio.

Además, se convirtió en la primera artista en ganar el Latin Grammy a álbum del año con tres producciones de estudio consecutivas: El mal querer, Motomami y Lux.