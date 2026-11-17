Rosalía hace historia con nueve nominaciones a los Grammy 2027; Raye lidera con once
Publicado el 16/11/2026 a las 13:41
- Rosalía consigue nueve nominaciones históricas al Grammy.
- Raye encabeza la competencia con once candidaturas.
- Karol G y Shakira también destacan.
Rosalía nueve nominaciones Grammy. Rosalía hizo historia al conseguir nueve nominaciones a los premios Grammy 2027, convirtiéndose en la primera artista española en competir simultáneamente por álbum del año, grabación del año y canción del año.
La cantante catalana logró estas candidaturas gracias a su álbum Lux y al tema Berghain, en colaboración con Björk y Yves Tumor, según informó la agencia EFE.
Su trabajo también figura en dos apartados técnicos, lo que eleva a once las nominaciones vinculadas al proyecto, aunque nueve corresponden directamente a la artista.
Rosalía nueve nominaciones Grammy: ¿En qué categorías está nominada Rosalía?[caption id="attachment_1701098" align="alignnone" width="1200"] Rosalía consiguió nueve nominaciones a los Grammy 2027 gracias a su álbum Lux y canciones como Berghain, La Perla y Sauvignon Blanc. (FOTO EFE)[/caption]
Rosalía aspira a álbum del año y mejor álbum de música alternativa por Lux, mientras que Berghain compite por grabación del año, canción del año y mejor video musical.
También está nominada a mejor interpretación pop por Sauvignon Blanc, mejor interpretación de música alternativa por Reliquia, mejor interpretación de música global por Porcelana y mejor canción latina por La Perla.
El reconocimiento llega después de que la española conquistara seis premios Latin Grammy con Lux, su cuarto álbum de estudio.
Además, se convirtió en la primera artista en ganar el Latin Grammy a álbum del año con tres producciones de estudio consecutivas: El mal querer, Motomami y Lux.
Raye supera a Rosalía y encabeza las nominaciones
La británica Raye lidera la edición con once candidaturas por This Music May Contain Hope, incluido álbum del año.
También compite por grabación y canción del año con Where Is My Husband!, según el listado difundido por EFE.
Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert y Phoebe Bridgers obtuvieron siete nominaciones cada una, mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean sumaron seis.
Taylor Swift figura entre las aspirantes a álbum del año por The Life of a Showgirl. Madonna, por su parte, regresó a las nominaciones después de 16 años, con cuatro candidaturas.
Karol G, Shakira y otros latinos buscan el Grammy[caption id="attachment_1701099" align="alignnone" width="1200"] Karol G y Shakira figuran entre los artistas latinos nominados a los Grammy 2027, cuya ceremonia se celebrará el 7 de febrero en Los Ángeles. (FOTO EFE)[/caption]
La colombiana Karol G competirá por mejor álbum de pop latino con No me arrepiento de sentir tanto, mientras que su canción Ahí aspira a mejor canción latina.
En esta última categoría también aparecen Ca7riel & Paco Amoroso junto a Sting por Hasta Jesús tuvo un mal día, además de Rosalía y Jorge Drexler.
Shakira consiguió una nominación a mejor interpretación de música global por Dai Dai, su colaboración con Burna Boy.
Peso Pluma y Tito Double P compiten por mejor álbum de música mexicana con Dinastía (Deluxe). También destacan Rauw Alejandro, Young Miko, Anitta y el compositor mexicano Edgar Barrera.
¿Cuándo serán los Grammy 2027?
La ceremonia de la 69.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, cuando se conocerán los ganadores.
Rosalía buscará ampliar su trayectoria internacional y continuar el reconocimiento de la música en español, después de que Bad Bunny ganara el Grammy a álbum del año en 2026 por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
La española llegará a la ceremonia con nueve oportunidades de obtener un galardón, en una edición que también reúne a algunas de las figuras más importantes del pop internacional.