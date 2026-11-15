Falleció Richard Sterban, la voz de The Oak Ridge Boys, a los 83 años
Publicado el 15/11/2026 a las 12:55
El cantante de música country murió en Tennessee tras complicaciones respiratorias y una larga lucha contra el cáncer de páncreas.
Richard Sterban, integrante del grupo estadounidense The Oak Ridge Boys, falleció el sábado 14 de noviembre a los 83 años en Hendersonville, Tennessee, según informó Fox News Digital.
– Por qué importa: Sterban fue una de las voces más reconocidas de la música country. Su característico registro bajo convirtió la canción «Elvira» en un éxito internacional.
¿De qué murió Richard Sterban, integrante de The Oak Ridge Boys?
#BREAKING Richard Sterban, the bass vocalist of the Grammy-award winning gospel quartet The Oak Ridge Boys and a country music hall of famer, died Saturday, his family and the band said in a statement. He was 83.
https://t.co/pBHuvM8eiI https://t.co/u7VorE4oJX
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 15, 2026
El cantante falleció por complicaciones derivadas de una bronquitis y una neumonía, después de enfrentar durante varios meses un cáncer de páncreas.
La familia y The Oak Ridge Boys confirmaron su muerte mediante un comunicado difundido por Fox News Digital.
«Agradecemos todo su cariño, apoyo y oraciones», expresó la familia, que también pidió acompañamiento durante este momento difícil.
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– El diagnóstico: Sterban anunció en septiembre de 2025 que padecía cáncer de páncreas, enfermedad que los médicos habían detectado en marzo de ese año.
A pesar de su estado de salud, el artista mantuvo la esperanza de recuperarse y regresar a los escenarios.
«Con la ayuda de Dios, creo que podré superar esto», declaró cuando hizo público su diagnóstico.
Richard Sterban regresó a los escenarios antes de morir
Richard Sterban passed away, the great bass singer in The Oak Ridge Boys. A voice almost everyone knows. He was 83 yrs old. https://t.co/8BJ7rtRZE8
— Rob V (@RobV59) November 15, 2026
Sterban se retiró de las giras en mayo de 2025 debido a sus problemas de salud, aunque todavía tendría una última oportunidad de cantar con sus compañeros.
Los días 30 y 31 de enero de 2026 regresó al escenario del Grand Ole Opry para interpretar «Elvira» junto a The Oak Ridge Boys.
Su aparición provocó una ovación del público, según el comunicado difundido tras su fallecimiento.
– Su última actuación mencionada: El regreso al Grand Ole Opry ocurrió meses después de que anunciara su retiro de las giras.
Duane Allen, compañero del cantante, recordó aquel momento como una experiencia especialmente significativa para el grupo.
«Tener a Richard de nuevo en el escenario con nosotros fue una de las mayores bendiciones de Dios», expresó Allen.
De cantar con Elvis Presley al éxito con The Oak Ridge Boys
We are deeply saddened to learn of the passing of Richard Sterban of The Oak Ridge Boys. Our hearts go out to his family, friends, bandmates, and all who knew and loved him. https://t.co/fXMLmjZIhl
— CMA Country Music (@CountryMusic) November 14, 2026
Richard Sterban nació el 24 de abril de 1943 en Camden, Nueva Jersey, y comenzó a cantar en la escuela dominical cuando tenía seis años.
Durante su adolescencia, su voz cambió de soprano a bajo, característica que terminaría definiendo su carrera musical.
Antes de integrarse a The Oak Ridge Boys, trabajó con Elvis Presley como miembro de JD Sumner and the Stamps Quartet.
– Su trayectoria: Participó en giras y grabaciones con Presley, además de aparecer en la película documental de 1972, Elvis on Tour.
Ese mismo año decidió incorporarse a The Oak Ridge Boys, grupo con el que alcanzaría reconocimiento internacional.
Junto a Duane Allen, William Lee Golden y Joe Bonsall, ayudó a transformar el cuarteto de gospel sureño en una agrupación de country y pop.
«Elvira», la canción que convirtió su voz en un sello musical
Aunque participó en éxitos como «Bobbie Sue», «American Made» y «Y’all Come Back Saloon», su interpretación de «Elvira» marcó su trayectoria.
La canción, publicada en 1981, alcanzó el primer puesto de las listas country y el quinto lugar de las listas pop estadounidenses.
– El reconocimiento: «Elvira» ganó un premio Grammy y se convirtió en una de las canciones más representativas de The Oak Ridge Boys.
Sterban reconoció durante el aniversario número 40 del tema que era la canción que todos esperaban escuchar en sus conciertos.
Su voz profunda, especialmente reconocible en «Elvira», quedó asociada durante décadas con la identidad musical del grupo.