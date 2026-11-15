Falleció Richard Sterban, la voz de The Oak Ridge Boys, a los 83 años

El cantante de música country murió en Tennessee tras complicaciones respiratorias y una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Richard Sterban, integrante del grupo estadounidense The Oak Ridge Boys, falleció el sábado 14 de noviembre a los 83 años en Hendersonville, Tennessee, según informó Fox News Digital.

– Por qué importa: Sterban fue una de las voces más reconocidas de la música country. Su característico registro bajo convirtió la canción «Elvira» en un éxito internacional.

¿De qué murió Richard Sterban, integrante de The Oak Ridge Boys?

#BREAKING Richard Sterban, the bass vocalist of the Grammy-award winning gospel quartet The Oak Ridge Boys and a country music hall of famer, died Saturday, his family and the band said in a statement. He was 83. https://t.co/pBHuvM8eiI https://t.co/u7VorE4oJX — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 15, 2026

El cantante falleció por complicaciones derivadas de una bronquitis y una neumonía, después de enfrentar durante varios meses un cáncer de páncreas.

La familia y The Oak Ridge Boys confirmaron su muerte mediante un comunicado difundido por Fox News Digital.

«Agradecemos todo su cariño, apoyo y oraciones», expresó la familia, que también pidió acompañamiento durante este momento difícil.

– El diagnóstico: Sterban anunció en septiembre de 2025 que padecía cáncer de páncreas, enfermedad que los médicos habían detectado en marzo de ese año.

A pesar de su estado de salud, el artista mantuvo la esperanza de recuperarse y regresar a los escenarios.

«Con la ayuda de Dios, creo que podré superar esto», declaró cuando hizo público su diagnóstico.