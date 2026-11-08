Paola Dalay responde a burlas contra César.

Comparan al futbolista con el personaje Maradonio

José Eduardo revela cómo terminó su relación.

César Romo Paola Dalay. Paola Dalay salió en defensa del futbolista César Romo, con quien está saliendo después de su separación de José Eduardo Derbez, luego de que usuarios de redes sociales comenzaran a compararlo con Maradonio, personaje de la serie La familia P. Luche.

La polémica surgió después de que Romo compartiera fotografías de una visita al Senado de la República, donde acudió para promover el deporte. Sin embargo, las imágenes provocaron numerosas burlas sobre su apariencia y comparaciones con el hijo de Excelsa en la comedia creada por Eugenio Derbez.

Ante uno de los mensajes que decía “Es todo Maradonio”, Paola respondió: “Ay Candelario, ¿con qué cara”, según informó El Universal en una nota publicada el 8 de noviembre de 2026.

César Romo recibe burlas tras visitar el Senado

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El futbolista publicó fotografías vestido de traje y acompañó las imágenes con un mensaje sobre la importancia de impulsar las actividades deportivas en México.

“Promover el deporte en México, debería de ser una prioridad!”, escribió en Instagram.

Sin embargo, varios usuarios desviaron la conversación hacia su vida sentimental y comenzaron a compararlo con José Eduardo Derbez, expareja de Paola y padre de su hija Tessa.

“Qué bonito por fin encontramos a Maradonio grande”, “Ni con traje le llega” y “Al final solo cambió un hijo de Derbez por otro”, fueron algunos de los comentarios difundidos en redes sociales.

Otros internautas cuestionaron las críticas. Entre las reacciones también apareció el mensaje: “El hombre está guapísimo, y con clase”, en defensa del deportista.