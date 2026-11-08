Paola Dalay defiende a César Romo tras burlas por su parecido con Maradonio: ¿qué dijo de José Eduardo Derbez?
Publicado el 08/11/2026 a las 16:49
- Paola Dalay responde a burlas contra César.
- Comparan al futbolista con el personaje Maradonio
- José Eduardo revela cómo terminó su relación.
César Romo Paola Dalay. Paola Dalay salió en defensa del futbolista César Romo, con quien está saliendo después de su separación de José Eduardo Derbez, luego de que usuarios de redes sociales comenzaran a compararlo con Maradonio, personaje de la serie La familia P. Luche.
La polémica surgió después de que Romo compartiera fotografías de una visita al Senado de la República, donde acudió para promover el deporte. Sin embargo, las imágenes provocaron numerosas burlas sobre su apariencia y comparaciones con el hijo de Excelsa en la comedia creada por Eugenio Derbez.
Ante uno de los mensajes que decía “Es todo Maradonio”, Paola respondió: “Ay Candelario, ¿con qué cara”, según informó El Universal en una nota publicada el 8 de noviembre de 2026.
César Romo recibe burlas tras visitar el Senado
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El futbolista publicó fotografías vestido de traje y acompañó las imágenes con un mensaje sobre la importancia de impulsar las actividades deportivas en México.
“Promover el deporte en México, debería de ser una prioridad!”, escribió en Instagram.
Sin embargo, varios usuarios desviaron la conversación hacia su vida sentimental y comenzaron a compararlo con José Eduardo Derbez, expareja de Paola y padre de su hija Tessa.
“Qué bonito por fin encontramos a Maradonio grande”, “Ni con traje le llega” y “Al final solo cambió un hijo de Derbez por otro”, fueron algunos de los comentarios difundidos en redes sociales.
Otros internautas cuestionaron las críticas. Entre las reacciones también apareció el mensaje: “El hombre está guapísimo, y con clase”, en defensa del deportista.
César Romo Paola Dalay: aclara cuándo conoció al futbolista
Tras anunciar públicamente su separación de José Eduardo, Paola confirmó que está conociendo a César Romo, aunque aclaró que todavía no mantienen una relación formal.
En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, retomada por El Sol de México, explicó que conoció al futbolista después de terminar su relación con el actor.
“Estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Aunque no era público, yo seguí con mi vida, así como él lo hizo, y está perfecto”, declaró.
También precisó: “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.
La influencer aseguró que llevaba cinco meses separada cuando hizo pública la ruptura. Además, descartó que el final de su relación estuviera relacionado con infidelidades o violencia.
José Eduardo Derbez habla de su relación con Paola
Mientras continúan las críticas, José Eduardo Derbez aseguró que mantiene una buena relación con la madre de su hija, pese a que terminaron su historia sentimental de siete años.
Durante una entrevista con Mauricio Barrientos, El Diablito, en su canal Diablitohigh, el actor explicó que entre ambos permanece el cariño.
“Realmente esta relación pues terminó muy bien, los dos nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y dentro de todo va a estar en mi vida para siempre, es la mamá de mi hija”, expresó.
También afirmó que no hablará mal de Paola y que agradece los años que compartieron y el nacimiento de Tessa.
La influencer difundió un fragmento de esa entrevista en sus historias de Instagram.
¿Quién es César Romo, el nuevo interés amoroso de Paola?
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De acuerdo con El Sol de México, César Romo tiene 30 años, nació en la Ciudad de México y juega como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas presidido por Alana Flores.
El futbolista comparte en redes contenido relacionado con el deporte, su vida cotidiana y su afición por la Fórmula 1, evento en el que fue visto junto a Paola.
Aunque las comparaciones con Maradonio continúan, ambos han confirmado únicamente que están saliendo y conociéndose.