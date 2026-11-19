Christian Nodal enfrenta legalmente a su padre por su nombre artístico y su mamá sorprende con gesto hacia Cazzu
Publicado el 19/11/2026 a las 17:09
- Nodal impugna registro solicitado por su padre
- IMPI analiza disputa por nombre artístico
- Cristy Nodal comparte video de Cazzu
Christian Nodal enfrenta una nueva controversia familiar, esta vez relacionada con los derechos comerciales de su nombre artístico. El cantante presentó una oposición legal contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, para impedir que registre la marca “Christian Nodal” sin su autorización.
Mientras esta disputa avanza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su madre, Cristy Nodal, sorprendió al compartir en Instagram un video de Cazzu, expareja del intérprete y madre de su hija Inti.
Ambos acontecimientos han colocado nuevamente a la familia del cantante bajo los reflectores, aunque corresponden a situaciones distintas y no existe información que establezca una relación entre ellas.
¿Por qué Christian Nodal inició una disputa legal contra su padre?
De acuerdo con información publicada por Uno TV y El Universal, el cantante presentó el pasado 9 de noviembre una oposición formal ante el IMPI, mediante su abogado Ian Sergio Ibarra Hernández.
El recurso busca frenar una solicitud que Jesús Jaime González Terrazas ingresó el 30 de septiembre de 2026 para registrar el nombre artístico de su hijo.
La petición, identificada con el expediente 3714831, corresponde a productos impresos, fotografías, publicaciones y artículos de papelería.
“El solicitante, JESUS JAIME GONZALEZ TERRAZAS, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”, señala el documento legal.
¿Quién tiene los derechos del nombre Christian Nodal?
La disputa tiene antecedentes en los primeros años de la carrera del intérprete, cuando su padre participaba en la administración de sus asuntos profesionales.
Según Uno TV, Jesús Jaime González Terrazas aparece como titular de tres marcas relacionadas con el entretenimiento: “CN CHRISTIAN NODAL”, “NODAL” y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”.
Además, padre e hijo comparten otros dos registros comerciales relacionados con bebidas y servicios de restaurantes y bares.
La defensa del cantante sostiene que su nombre artístico ha adquirido reconocimiento público y solicita que el IMPI lo considere una marca notoria.
Los abogados argumentan que permitir nuevos registros sin su autorización podría provocar confusión entre consumidores sobre los productos respaldados por el artista.
Hasta el momento, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre la solicitud impugnada.
Cristy Nodal sorprende al compartir video de Cazzu
En medio de esta controversia, Cristy Nodal llamó la atención al republicar en Instagram un video de Cazzu, según informó Milenio este 19 de noviembre.
El material fue compartido originalmente por la cantante argentina para agradecer el recibimiento durante sus presentaciones en Guatemala y Costa Rica.
“Latinaje en vivo. Gracias Guatemala y Costa Rica”, escribió Cazzu junto a imágenes de sus conciertos y traslados.
La publicación incluye una reflexión de María Montero sobre la independencia femenina, narrada por la propia artista.
“Una mujer se esparce en el aire. Una mujer nunca está sola”, expresa Cazzu en la grabación.
¿Qué relación mantiene la mamá de Nodal con Cazzu?
Durante la relación de Christian Nodal y Cazzu, Cristy mostró públicamente cercanía con la cantante argentina, especialmente después del anuncio de su embarazo.
En septiembre de 2023 nació Inti, hija de ambos artistas y nieta de Cristy Nodal.
La pareja anunció su separación el 23 de mayo de 2024, pero la reciente republicación volvió a despertar interés sobre la relación entre ambas mujeres.
Sin embargo, ninguna ha explicado públicamente el significado de este gesto, por lo que no existe confirmación de que represente una postura sobre los conflictos familiares del cantante.