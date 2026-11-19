Nodal impugna registro solicitado por su padre

IMPI analiza disputa por nombre artístico

Cristy Nodal comparte video de Cazzu

Christian Nodal enfrenta una nueva controversia familiar, esta vez relacionada con los derechos comerciales de su nombre artístico. El cantante presentó una oposición legal contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, para impedir que registre la marca “Christian Nodal” sin su autorización.

Mientras esta disputa avanza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su madre, Cristy Nodal, sorprendió al compartir en Instagram un video de Cazzu, expareja del intérprete y madre de su hija Inti.

Ambos acontecimientos han colocado nuevamente a la familia del cantante bajo los reflectores, aunque corresponden a situaciones distintas y no existe información que establezca una relación entre ellas.

¿Por qué Christian Nodal inició una disputa legal contra su padre?

De acuerdo con información publicada por Uno TV y El Universal, el cantante presentó el pasado 9 de noviembre una oposición formal ante el IMPI, mediante su abogado Ian Sergio Ibarra Hernández.

El recurso busca frenar una solicitud que Jesús Jaime González Terrazas ingresó el 30 de septiembre de 2026 para registrar el nombre artístico de su hijo.

La petición, identificada con el expediente 3714831, corresponde a productos impresos, fotografías, publicaciones y artículos de papelería.

“El solicitante, JESUS JAIME GONZALEZ TERRAZAS, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”, señala el documento legal.