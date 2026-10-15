Cazzu recuerda su relación con Christian Nodal y revela cómo influyó en su música
Publicado el 15/10/2026 a las 19:57
- Cazzu recuerda los momentos valiosos junto a Nodal.
- El cantante la motivó a explorar otros géneros.
- La maternidad transformó su vida y carrera artística.
Cazzu recuerda su historia de amor con Christian Nodal. La cantante argentina Cazzu recordó su relación con Christian Nodal y reconoció que aquella etapa dejó enseñanzas importantes en su vida personal y profesional. Durante una entrevista para el canal de YouTube Ruido y Sentimiento, habló sobre los momentos positivos que compartió con el intérprete mexicano, sin entrar en detalles sobre su situación actual.
“Fueron años muy valiosos y amorosos, que me dejaron enseñanzas importantes. Él siempre me decía: ‘Anímate, no pasa nada’, y eso me dio confianza para explorar cosas nuevas”, expresó la artista, según declaraciones recogidas por ¡HOLA! Américas.
Sus palabras se centraron en el recuerdo de una relación significativa y en la influencia que tuvo en su desarrollo artístico. La cantante no anunció una reconciliación ni habló de un posible acercamiento sentimental con su expareja.
¿Cómo influyó Christian Nodal en la música de Cazzu?
En una entrevista en Ruido y Sentimiento, la cantante jujeña Cazzu se refirió a la discriminación y el racismo que sufren los pueblos del norte argentino. “Los pueblos del norte somos pueblos con identidades bastante discriminadas”, expresó. https://t.co/VskWPI0bSu
— La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) October 13, 2026
Uno de los aspectos que Cazzu destacó fue la motivación que recibió para experimentar con sonidos diferentes a los que habían caracterizado su carrera. Antes de explorar otras propuestas, su música estaba especialmente vinculada con el trap y el reguetón.
La argentina explicó que Nodal, conocido por su trabajo en la música regional mexicana y sus canciones románticas, la animó a salir de su zona de confort y considerar nuevas posibilidades creativas.
“Supo ser en momentos muy valioso y amoroso y también muy responsable de que yo me haya animado a hacer otro tipo de música”, señaló durante la conversación, de acuerdo con la información publicada por Quién.
La intérprete también recordó una de las frases con las que su entonces compañero la impulsaba a probar algo distinto: “Anímate, no pasa nada”. Ese respaldo, explicó, le permitió acercarse a otras emociones y explorar una faceta más romántica.
Esta evolución musical también se relaciona con Latinaje, álbum con el que Cazzu ha ampliado su propuesta artística. En sus declaraciones, la cantante reconoció que las experiencias personales pueden dejar aprendizajes que permanecen incluso cuando una relación termina.
La maternidad cambió la vida de la cantante
[ESPECTÁCULOS] «Los estadios te hacen estar más lejos de la gente»: «Cazzu» afirmó que no puede «interpretar» a quienes la van a ver «como una masa», pero mirar «las caras de todos» en recitales más chicos le da «la brújula» para seguir haciendo música.
📹 Ruido y Sentimiento https://t.co/1DLV6rzGo1
— ElCanciller.com (@elcancillercom) October 13, 2026
Además de recordar su historia con Nodal, Cazzu ha hablado sobre los cambios que experimentó con la llegada de su hija Inti, nacida en septiembre de 2023.
“Cuando yo me convierto en mamá, hay muchas cosas que cambian en mí”, expresó en declaraciones citadas por la publicación que abordó su entrevista. La maternidad, explicó, transformó su manera de entender su trabajo y su vida.
La artista ha continuado desarrollando su carrera mientras comparte con el público distintas reflexiones sobre su crecimiento personal. Sus recuerdos de aquella relación forman parte de una etapa que también influyó en la manera en que se acercó a otros géneros musicales.
¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?
Después de llevar Latinaje a su Jujuy natal, Cazzu habló sobre lo que siente arriba del escenario y la emoción de vivir una de las fechas más importantes de su carrera. 🥹🎤
Entre montañas, perritos y asado, La Jefa compartió una charla íntima sobre su música, sus raíces y el camino que construyó como artista.
¡De Jujuy para el mundo!
¿Qué les pareció este regreso a sus raíces? 👀
#Cazzu #Latinaje #Jujuy #LaJefa #JavierCeriani
— JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 13, 2026
La relación entre Cazzu y Christian Nodal terminó en mayo de 2024, meses después del nacimiento de Inti. Poco tiempo después de hacerse pública la ruptura, el cantante mexicano confirmó su relación con Ángela Aguilar, lo que generó una amplia conversación mediática.
Desde entonces, la historia de los artistas ha estado rodeada de atención pública y controversias. Sin embargo, en esta entrevista Cazzu optó por destacar los recuerdos positivos y las experiencias que contribuyeron a su evolución.
Sus declaraciones no eliminan las dificultades que acompañaron el final de la relación, pero muestran que la cantante distingue entre los conflictos posteriores y los momentos que considera valiosos.
La argentina continúa enfocada en su música y en su crecimiento como artista y madre. Al recordar la influencia de Nodal, dejó claro que aquella etapa también representó una oportunidad para descubrir nuevas posibilidades creativas.