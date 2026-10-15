Cazzu recuerda su relación con Christian Nodal y revela cómo influyó en su música

Cazzu recuerda los momentos valiosos junto a Nodal.

El cantante la motivó a explorar otros géneros.

La maternidad transformó su vida y carrera artística.

Cazzu recuerda su historia de amor con Christian Nodal. La cantante argentina Cazzu recordó su relación con Christian Nodal y reconoció que aquella etapa dejó enseñanzas importantes en su vida personal y profesional. Durante una entrevista para el canal de YouTube Ruido y Sentimiento, habló sobre los momentos positivos que compartió con el intérprete mexicano, sin entrar en detalles sobre su situación actual.

“Fueron años muy valiosos y amorosos, que me dejaron enseñanzas importantes. Él siempre me decía: ‘Anímate, no pasa nada’, y eso me dio confianza para explorar cosas nuevas”, expresó la artista, según declaraciones recogidas por ¡HOLA! Américas.

Sus palabras se centraron en el recuerdo de una relación significativa y en la influencia que tuvo en su desarrollo artístico. La cantante no anunció una reconciliación ni habló de un posible acercamiento sentimental con su expareja.

¿Cómo influyó Christian Nodal en la música de Cazzu?

En una entrevista en Ruido y Sentimiento, la cantante jujeña Cazzu se refirió a la discriminación y el racismo que sufren los pueblos del norte argentino. “Los pueblos del norte somos pueblos con identidades bastante discriminadas”, expresó. https://t.co/VskWPI0bSu — La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) October 13, 2026



Uno de los aspectos que Cazzu destacó fue la motivación que recibió para experimentar con sonidos diferentes a los que habían caracterizado su carrera. Antes de explorar otras propuestas, su música estaba especialmente vinculada con el trap y el reguetón.

La argentina explicó que Nodal, conocido por su trabajo en la música regional mexicana y sus canciones románticas, la animó a salir de su zona de confort y considerar nuevas posibilidades creativas.

“Supo ser en momentos muy valioso y amoroso y también muy responsable de que yo me haya animado a hacer otro tipo de música”, señaló durante la conversación, de acuerdo con la información publicada por Quién.

La intérprete también recordó una de las frases con las que su entonces compañero la impulsaba a probar algo distinto: “Anímate, no pasa nada”. Ese respaldo, explicó, le permitió acercarse a otras emociones y explorar una faceta más romántica.

Esta evolución musical también se relaciona con Latinaje, álbum con el que Cazzu ha ampliado su propuesta artística. En sus declaraciones, la cantante reconoció que las experiencias personales pueden dejar aprendizajes que permanecen incluso cuando una relación termina.