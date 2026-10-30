Detienen a Inés Gómez Mont en Florida: de qué acusan a la conductora y qué pasará con su caso en México

Reportan detención de Inés Gómez Mont en Florida.

Conductora enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros.

Extradición a México todavía no está confirmada.

Detención Inés Gómez Mont en Florida. La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, según reportaron los medios mexicanos El Financiero y SinEmbargo, después de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

La expresentadora de Ventaneando enfrenta acusaciones en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con una investigación sobre contratos federales.

Sin embargo, hasta la publicación de ambos reportes no se habían dado a conocer las circunstancias de su detención ni existía confirmación oficial sobre un posible proceso de extradición.

El Financiero también señaló que la conductora no aparecía en el registro público de personas detenidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta relación con una red de desvío de recursos públicos.

De acuerdo con El Financiero, las investigaciones están vinculadas con empresas que obtuvieron contratos federales para proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades mexicanas sostienen que parte de los recursos habría sido desviada mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen y destino.