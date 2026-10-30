Detienen a Inés Gómez Mont en Florida: de qué acusan a la conductora y qué pasará con su caso en México
Publicado el 30/10/2026 a las 17:57
- Reportan detención de Inés Gómez Mont en Florida.
- Conductora enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros.
- Extradición a México todavía no está confirmada.
Detención Inés Gómez Mont en Florida. La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, según reportaron los medios mexicanos El Financiero y SinEmbargo, después de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.
La expresentadora de Ventaneando enfrenta acusaciones en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con una investigación sobre contratos federales.
Sin embargo, hasta la publicación de ambos reportes no se habían dado a conocer las circunstancias de su detención ni existía confirmación oficial sobre un posible proceso de extradición.
El Financiero también señaló que la conductora no aparecía en el registro público de personas detenidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta relación con una red de desvío de recursos públicos.
De acuerdo con El Financiero, las investigaciones están vinculadas con empresas que obtuvieron contratos federales para proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades mexicanas sostienen que parte de los recursos habría sido desviada mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen y destino.
Además de las acusaciones por delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, la conductora también enfrenta investigaciones por presunta defraudación fiscal.
Los millones de pesos que aparecen en la investigación
Según El Financiero, la investigación comprende contratos por aproximadamente 2.950 millones de pesos, una cifra que no representa el dinero presuntamente recibido de manera personal por Gómez Mont.
El medio señaló que, de acuerdo con documentos judiciales publicados, la FGR atribuyó a la presentadora depósitos por 14.843.816 pesos.
Los recursos estarían relacionados con dos compañías mencionadas en la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.
Estas cantidades forman parte de los señalamientos de las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad contra la conductora.
Interpol había retirado la ficha roja contra la conductora
Otro elemento relevante es que el arresto reportado ocurrió aproximadamente un mes después de que Interpol retirara las fichas rojas emitidas contra Gómez Mont y Álvarez Puga.
La alerta internacional contra la presentadora había sido emitida en octubre de 2021 para facilitar su localización, según la información publicada por El Financiero.
En septiembre de 2026, el Gobierno mexicano informó sobre el retiro de la alerta y anunció que impugnaría esa decisión.
En una cobertura anterior, El Financiero recogió una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los investigados: "Son factureros reconocidos".
¿Qué se sabe de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga?
El esposo de Gómez Mont también enfrenta acusaciones en México por su presunta participación en la misma red de operaciones financieras investigadas por la FGR.
Según El Financiero, Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025.
Por ahora, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han precisado públicamente las circunstancias de la detención reportada de Gómez Mont.
Tampoco se ha confirmado si será trasladada a México para enfrentar los procedimientos judiciales pendientes. SinEmbargo señaló que se trata de información en desarrollo.