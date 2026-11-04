Pablo Alborán se reencuentra con su público de Estados Unidos. Al hablar con People en Español sobre su regreso, el cantante prometió una gira que será "pura emoción" y añadió: "quiero devolverles todo lo que me dieron". Su Global Tour KM0 hará ocho paradas en el país entre el 6 y el 21 de febrero de 2027.

Según Billboard Español, el sitio oficial pabloalboran.es y ¡HOLA! USA, habrá conciertos en Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Houston y Dallas.

Los boletos se venden en Ticketmaster desde el viernes 28 de agosto de 2026, salvo los de Dallas, que están en AXS.

Según LOS40, el espectáculo alterna una parte "más agresiva, urbana y bailable" con otra "más íntimo y emocional".

Por qué importa: la gira KM0 ya pasó por parte de América Latina y España, según Billboard Español, y ahora llega a ciudades con una amplia audiencia hispanohablante. Para quienes siguen a Alborán desde hace años, es la ocasión de escuchar en vivo sus canciones de los últimos quince años junto con las de su álbum más reciente.

Fechas del Global Tour KM0 en EE.UU.

Fecha Ciudad Recinto 6 de febrero de 2027 Miami Kaseya Center 7 de febrero de 2027 Orlando KIA Center 9 de febrero de 2027 Atlanta Coca-Cola Roxy 11 de febrero de 2027 Nueva York Radio City Music Hall 14 de febrero de 2027 Washington D.C. DAR Constitution Hall 18 de febrero de 2027 Los Ángeles YouTube Theater 20 de febrero de 2027 Houston 713 Music Hall 21 de febrero de 2027 Dallas Texas Trust CU Theatre

Las fechas provienen de Billboard Español, del sitio oficial del artista y de ¡HOLA! USA. Esta última publicación destaca que la gira llega en febrero, "el mes del amor".

Cómo conseguir boletos

Según las fuentes citadas, las entradas salieron a la venta el viernes 28 de agosto de 2026 en Ticketmaster para siete de las ocho fechas. El concierto de Dallas se vende por separado en AXS. La gira en Estados Unidos la presenta Emporio Group Entertainment, según ¡HOLA! USA.

Para precios y disponibilidad, lo más seguro es revisar directamente la página de cada recinto o el sitio oficial pabloalboran.es, y comprar solo en los canales autorizados.

Qué esperar del show