Pablo Alborán trae su Global Tour KM0 a EE.UU. en febrero de 2027
Publicado el 04/11/2026 a las 12:09
Pablo Alborán se reencuentra con su público de Estados Unidos. Al hablar con People en Español sobre su regreso, el cantante prometió una gira que será "pura emoción" y añadió: "quiero devolverles todo lo que me dieron". Su Global Tour KM0 hará ocho paradas en el país entre el 6 y el 21 de febrero de 2027.
- Según Billboard Español, el sitio oficial pabloalboran.es y ¡HOLA! USA, habrá conciertos en Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Houston y Dallas.
- Los boletos se venden en Ticketmaster desde el viernes 28 de agosto de 2026, salvo los de Dallas, que están en AXS.
- Según LOS40, el espectáculo alterna una parte "más agresiva, urbana y bailable" con otra "más íntimo y emocional".
Por qué importa: la gira KM0 ya pasó por parte de América Latina y España, según Billboard Español, y ahora llega a ciudades con una amplia audiencia hispanohablante. Para quienes siguen a Alborán desde hace años, es la ocasión de escuchar en vivo sus canciones de los últimos quince años junto con las de su álbum más reciente.
Fechas del Global Tour KM0 en EE.UU.
|Fecha
|Ciudad
|Recinto
|6 de febrero de 2027
|Miami
|Kaseya Center
|7 de febrero de 2027
|Orlando
|KIA Center
|9 de febrero de 2027
|Atlanta
|Coca-Cola Roxy
|11 de febrero de 2027
|Nueva York
|Radio City Music Hall
|14 de febrero de 2027
|Washington D.C.
|DAR Constitution Hall
|18 de febrero de 2027
|Los Ángeles
|YouTube Theater
|20 de febrero de 2027
|Houston
|713 Music Hall
|21 de febrero de 2027
|Dallas
|Texas Trust CU Theatre
Las fechas provienen de Billboard Español, del sitio oficial del artista y de ¡HOLA! USA. Esta última publicación destaca que la gira llega en febrero, "el mes del amor".
Cómo conseguir boletos
Según las fuentes citadas, las entradas salieron a la venta el viernes 28 de agosto de 2026 en Ticketmaster para siete de las ocho fechas. El concierto de Dallas se vende por separado en AXS. La gira en Estados Unidos la presenta Emporio Group Entertainment, según ¡HOLA! USA.
Para precios y disponibilidad, lo más seguro es revisar directamente la página de cada recinto o el sitio oficial pabloalboran.es, y comprar solo en los canales autorizados.
Qué esperar del show
En declaraciones a LOS40, Alborán explicó la idea detrás del montaje: "La idea es que la gente no venga solo a escuchar las canciones que conoce, sino que conozca también el interior del concierto. Por eso la pantalla es transparente".
El cantante añadió que "hay un lenguaje que habla de entrar dentro de lo que pienso, de ir a ese kilómetro cero, de que cante el niño que cantaba sin saber que lo escuchaban". Al arrancar la gira dijo: "Estoy nervioso y un poco emocionado. Por fin llega el momento de presentar las canciones de estos últimos quince años, pero también las de este último disco en un escenario muy trabajado".
KM0, el disco detrás de la gira
Según Billboard Español, la gira presenta KM0, el álbum más reciente de Alborán, que incluye 14 canciones y cuatro temas extra. El disco nació del dolor y la incertidumbre por la enfermedad de un ser querido, y salió en noviembre de 2025. Billboard lo incluyó entre los 25 mejores álbumes de música latina de 2025.
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De la neumonía al escenario
Billboard Español informó de que el anuncio de las fechas llegó mientras Alborán se recuperaba de una "neumonía grave". La enfermedad lo obligó a cancelar su concierto del 21 de agosto de 2026 en Ciudad Real, España.
La misma publicación señala que la gira KM0 ya había recorrido parte de América Latina y España, con entradas agotadas en Barcelona, Madrid y Valencia. Con ese recorrido a cuestas, el artista prepara su regreso a Estados Unidos, donde, según dijo a People en Español, quiere "devolverles todo lo que me dieron".
Fuentes: People en Español; Billboard Español; LOS40; ¡HOLA! USA; Sitio oficial. Datos consultados el 3 de noviembre de 2026.