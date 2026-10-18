Pedro Capó, Maluma y Rauw Alejandro sacuden la música latina con estrenos que sorprenden
Publicado el 18/10/2026 a las 12:29
La música latina estrena una nueva colección de canciones y álbumes que reúne a grandes estrellas del reguetón, la bachata, la salsa y el pop.
Pedro Capó, Dei V, Rauw Alejandro, Ozuna, Andrés Cepeda y Maluma protagonizan una semana marcada por colaboraciones inesperadas y nuevas propuestas musicales.
Los lanzamientos también incluyen a Gente de Zona, Elena Rose, Dareyes de la Sierra, Kris R., Pablo Alborán y la agrupación puertorriqueña Chuwi.
Desde homenajes a Puerto Rico hasta versiones renovadas de clásicos románticos, los artistas exploran sonidos que conectan distintas generaciones y tradiciones latinoamericanas.
Estrenos de música latina: Pedro Capó regresa a Puerto Rico con un álbum lleno de identidad
Pedro Capó presentó Fulanito, un proyecto de 12 canciones inspirado en su regreso a Puerto Rico y su conexión con las raíces culturales.
El intérprete de Calma combina ritmos tradicionales como bomba, merengue, bolero y danza con elementos contemporáneos del pop latino.
Entre las colaboraciones destaca La danza del voto, junto a iLe, una propuesta que incorpora nuevas voces a su universo musical.
El concepto del álbum representa a quienes abandonan su lugar de origen, persiguen oportunidades o buscan reconstruir sus vidas lejos de casa.
Dei V reúne a Rauw Alejandro y Ozuna en Flavorz Pack
El reguetonero Dei V lanzó Flavorz Pack, un disco de 17 canciones que divide su propuesta artística en tres estilos musicales.
El álbum alterna melodías románticas, reguetón y hip-hop neoyorquino, con participaciones de Rauw Alejandro, Ozuna, Myke Towers, Nicky Jam y Wisin.
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Por su parte, Gente de Zona y Elena Rose estrenaron Nadie se murió, una colaboración que mezcla sonidos tropicales con pop alternativo.
La canción apuesta por una interpretación emocional acompañada del ritmo característico del dúo cubano, ampliando su repertorio de colaboraciones internacionales.
Maluma y Andrés Cepeda convierten un clásico en bachata
Andrés Cepeda y Maluma sorprendieron con Tengo ganas 2.0, una reinterpretación en bachata de una canción publicada originalmente en 2001.
La colaboración nació después de una presentación compartida en Bogotá durante 2025, cuando ambos artistas interpretaron el tema ante miles de seguidores.
Mientras tanto, Pablo Alborán se unió a Gilberto Santa Rosa para transformar La vida que nos espera en una salsa romántica.
La nueva versión combina la sensibilidad vocal del español con la trayectoria salsera del puertorriqueño, creando un encuentro entre dos generaciones musicales.
Dareyes de la Sierra, Kris R. y Chuwi completan los estrenos
Dareyes De La Sierra está de vuelta con su nuevo proyecto, “SABIA”, ya disponible en todas las plataformas digitales. https://t.co/RyaOrGRl3Z
— CORRIDOS TUMBADO NEWS 🎶 (@CorridosNews1) April 17, 2026
Dareyes de la Sierra amplió su álbum SABIA con diez canciones adicionales y colaboraciones de Manuel Turizo, Tito Double P y Luis R Conriquez.
El colombiano Kris R. presentó ETDK 2, un trabajo de 14 temas que incluye participaciones de De La Ghetto, Cosculluela, Kendo Kaponi y Blessd.
Por otro lado, Chuwi lanzó Libertad, su primer álbum, compuesto por 13 canciones que abordan migración, corrupción e identidad puertorriqueña.
El proyecto completa una trilogía iniciada con Pan y Tierra, mientras consolida la presencia de la banda en la escena alternativa latinoamericana.
Fuente: Efe