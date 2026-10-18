Pedro Capó, Maluma y Rauw Alejandro sacuden la música latina con estrenos que sorprenden

La música latina estrena una nueva colección de canciones y álbumes que reúne a grandes estrellas del reguetón, la bachata, la salsa y el pop.

Pedro Capó, Dei V, Rauw Alejandro, Ozuna, Andrés Cepeda y Maluma protagonizan una semana marcada por colaboraciones inesperadas y nuevas propuestas musicales.

Los lanzamientos también incluyen a Gente de Zona, Elena Rose, Dareyes de la Sierra, Kris R., Pablo Alborán y la agrupación puertorriqueña Chuwi.

Desde homenajes a Puerto Rico hasta versiones renovadas de clásicos románticos, los artistas exploran sonidos que conectan distintas generaciones y tradiciones latinoamericanas.

Estrenos de música latina: Pedro Capó regresa a Puerto Rico con un álbum lleno de identidad

Pedro Capó presentó Fulanito, un proyecto de 12 canciones inspirado en su regreso a Puerto Rico y su conexión con las raíces culturales.

El intérprete de Calma combina ritmos tradicionales como bomba, merengue, bolero y danza con elementos contemporáneos del pop latino.

Entre las colaboraciones destaca La danza del voto, junto a iLe, una propuesta que incorpora nuevas voces a su universo musical.

El concepto del álbum representa a quienes abandonan su lugar de origen, persiguen oportunidades o buscan reconstruir sus vidas lejos de casa.