El desfile de Victoria’s Secret volvió a Los Ángeles el domingo 18 de octubre de 2026, por primera vez en 19 años, según W Magazine. La gran sorpresa de la noche fue Kylie Jenner, quien lució el Fantasy Bra más caro en la historia de la marca, valorado en $50 millones.

Kylie Jenner apareció por sorpresa con un Fantasy Bra de $50 millones y 4,410 piedras, diseñado con el joyero Jacob & Co.

Bella Hadid abrió el desfile y Adriana Lima lo cerró; debutaron Trinity Rodman y Natalia Bryant, y Solange Omon fue presentada como la nueva Angel.

El concepto recorrió las cuatro estaciones del año, con música en vivo de Megan Thee Stallion, Katseye, Megan Moroney y Tate McRae.

Por qué importa: el desfile revivió en 2024 tras seis años de pausa, según USA Today, y esta edición muestra cómo quiere reinventarse la marca: con modelos de distintas generaciones, un casting abierto al público y un regreso simbólico a California tras dos años en Nueva York.

Kylie Jenner y el Fantasy Bra de $50 millones

El Fantasy Bra volvió a la pasarela tras ocho años de ausencia, y lo hizo con un récord. Según USA Today, la pieza supera con creces al anterior más caro: el de $15 millones que lució Gisele Bündchen en 2000. Jenner apareció sin previo aviso, con una joya de 4,410 piedras creada junto a Jacob & Co.

En primera fila la acompañaron su pareja, Timothée Chalamet, su madre, Kris Jenner, y Corey Gamble. También estuvieron en el público Nicole Kidman y Tinashe.

Veteranas, debuts y una nueva Angel

Según USA Today, Bella Hadid abrió la pasarela y Adriana Lima, con sus alas características, la cerró. También desfilaron Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Alex Consani y Liu Wen. Hubo regresos muy comentados: Rosie Huntington-Whiteley, por primera vez en 16 años, y Elsa Hosk, tras casi una década. Barbara Palvin caminó seis semanas después de dar a luz a su primera hija con Dylan Sprouse.

Entre las caras nuevas debutaron la futbolista Trinity Rodman y Natalia Bryant, hija del fallecido Kobe Bryant. Según W Magazine, la nueva Angel es Solange Omon, ganadora de la serie de YouTube «Angels Among Us», un casting nacional en el que compitieron 1,200 mujeres por un lugar en el desfile y un contrato con IMG Models. Si quieres repasar la edición anterior, puedes leer nuestra nota sobre las modelos del desfile de 2025.

Un año en estaciones, con música en vivo