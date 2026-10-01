Retiran canela Lior por niveles elevados de plomo: revisa el UPC y lote afectados

Galil Importing Corp retiró del mercado un lote de canela molida de la marca Lior debido a la posibilidad de que contenga niveles elevados de plomo, según un anuncio publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro afecta el producto Lior Cinnamon Ground Seasoning vendido en envases transparentes de plástico de 90 gramos.

Cómo identificar la canela retirada

Los consumidores deben revisar dos datos:

UPC: 794711005484

794711005484 Lote: GAP11304

El código del lote aparece en un costado del envase, debajo de la línea de ingredientes, de acuerdo con el anuncio.

La empresa informó que el producto fue distribuido entre el 18 de noviembre de 2025 y el 7 de septiembre de 2026 a tiendas minoristas, supermercados, tiendas de comestibles y delicatessen en Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania e Illinois.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La compañía pidió a los consumidores no consumir la canela afectada. Quienes tengan el producto pueden desecharlo o devolverlo al lugar donde lo compraron para solicitar un reembolso.

Hasta la fecha del anuncio no se habían reportado enfermedades relacionadas con este retiro.