Retiran canela Lior por niveles elevados de plomo: revisa el UPC y lote afectados
Publicado el01/10/2026 a las 16:21
Galil Importing Corp retiró del mercado un lote de canela molida de la marca Lior debido a la posibilidad de que contenga niveles elevados de plomo, según un anuncio publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
El retiro afecta el producto Lior Cinnamon Ground Seasoning vendido en envases transparentes de plástico de 90 gramos.
Cómo identificar la canela retirada
Los consumidores deben revisar dos datos:
- UPC: 794711005484
- Lote: GAP11304
El código del lote aparece en un costado del envase, debajo de la línea de ingredientes, de acuerdo con el anuncio.
La empresa informó que el producto fue distribuido entre el 18 de noviembre de 2025 y el 7 de septiembre de 2026 a tiendas minoristas, supermercados, tiendas de comestibles y delicatessen en Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania e Illinois.
¿Qué deben hacer los consumidores?
La compañía pidió a los consumidores no consumir la canela afectada. Quienes tengan el producto pueden desecharlo o devolverlo al lugar donde lo compraron para solicitar un reembolso.
Hasta la fecha del anuncio no se habían reportado enfermedades relacionadas con este retiro.
El retiro comenzó después de que una muestra recolectada y analizada por el Departamento de Salud de Maryland detectara niveles elevados de plomo en el producto, según la información publicada por la FDA.
La FDA explica en el anuncio que la exposición al plomo puede afectar distintos sistemas del cuerpo y que el riesgo depende, entre otros factores, de la cantidad y duración de la exposición y de la edad y peso de la persona.
Los consumidores con preguntas sobre el producto pueden comunicarse con Galil Importing Corp al 1-516-496-7400, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET.
Fuente: FDA, anuncio de la empresa Galil Importing Corp (24 de septiembre de 2026).