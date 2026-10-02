Trump quiere acabar con el cambio de hora, pero un republicano le disputa el costo de amanecer a oscuras
Publicado el 02/10/2026 a las 19:14
- Trump exige avanzar al Senado.
- Cotton cuestiona las mañanas oscuras.
- Noviembre mantiene el cambio previsto.
Donald Trump intensificó este 2 de octubre la presión sobre los republicanos del Senado para aprobar el horario de verano permanente y eliminar los ajustes del reloj dos veces al año.
El presidente señaló al senador Tom Cotton, de Arkansas, como responsable del estancamiento. La acusación abre un enfrentamiento dentro del partido sobre cómo organizar los horarios cotidianos de millones de estadounidenses.
La propuesta, denominada Sunshine Protection Act o Ley de Protección de la Luz Solar, fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio, pero todavía necesita superar el Senado.
Para las familias hispanas, el debate tiene consecuencias concretas: modificaría las condiciones de luz durante los viajes escolares, los desplazamientos al trabajo y las actividades al terminar la jornada.
Tom Cotton advierte sobre mañanas oscuras en invierno
🚨 UPDATE: President Trump demands the U.S. Senate GET MOVING in passing the abolishment of seasonal clock changes, making Daylight Saving Time permanent
It passed the House, and now needs the SENATE ☀️
“Republicans in the Senate have to get moving on what I call the “No More… pic.twitter.com/Zr3006oSJp
— Wake Up Patriots 🇺🇸 (@WakeUpPatriotsQ) October 2, 2026
Trump defiende conservar más luz durante la tarde y sostiene que abandonar los cambios estacionales beneficiaría a la economía y reduciría las molestias de adelantar o atrasar los relojes.
Cotton centra su oposición en las mañanas: mantener el reloj adelantado durante el invierno retrasaría el amanecer y obligaría a más estudiantes y trabajadores a salir antes de que aparezca el sol.
En un discurso de octubre de 2025, el senador también citó a organizaciones médicas partidarias del horario estándar permanente, una alternativa distinta de la que impulsa el presidente.
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La diferencia es esencial: eliminar los ajustes del reloj no determina qué horario conservar. El horario de verano desplaza una hora la luz hacia la tarde; no aumenta la duración del día.
Cambio de hora en Estados Unidos: qué sigue vigente en 2026
La presión presidencial todavía no modifica el calendario. Bajo las reglas actuales, el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la madrugada local.
En las regiones que aplican el cambio, los relojes deberán atrasarse una hora. Las familias deben mantener esa fecha como referencia mientras no se apruebe y entre en vigor una reforma.
Hawái, la mayor parte de Arizona y territorios como Puerto Rico ya mantienen el horario estándar durante todo el año, por lo que sus residentes no realizan estos ajustes estacionales.
El punto pendiente está en Washington: el Senado debe resolver si avanza la propuesta. Hasta entonces, el respaldo de Trump representa presión política, sin sustituir la aprobación legislativa necesaria.
FUENTE: USATODAY , MIAMIHERALD