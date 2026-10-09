Elecciones en Texas: qué proponen los candidatos para bajar el costo de vida y cuánto podrías ahorrar
Publicado el 09/10/2026 a las 08:09
El costo de vida en Texas se convirtió en el tema central de las elecciones del martes 3 de noviembre. Los candidatos a gobernador, vicegobernador y Senado de EE.UU. prometen desde un cheque de $1,500 por hogar hasta eliminar el impuesto escolar a la vivienda, según una guía publicada el jueves 8 de octubre por The Texas Tribune.
- La votación anticipada en persona va del lunes 19 al viernes 30 de octubre, según VoteTexas.gov.
- Las propuestas tocan impuestos a la propiedad, vivienda, electricidad, gasolina y comida.
- Casi todas necesitan la aprobación de la Legislatura o del Congreso; ninguna es automática.
Por qué importa: los impuestos a la propiedad, la renta y la luz son algunos de los gastos más grandes de un hogar en Texas. Lo que decidan estos cargos puede cambiar cuánto pagas cada mes.
Impuestos a la propiedad
- Greg Abbott (republicano, gobernador): quiere que los votantes decidan, mediante una enmienda constitucional, eliminar el impuesto escolar a la propiedad para quienes viven en su casa. "Lo que pagas al distrito escolar en impuestos a la propiedad debería ser cero dólares", dijo en un evento en Pasadena, según KPRC Click2Houston. Abbott calcula que costaría unos $10,000 millones; expertos citados por ese canal advierten que el dinero tendría que salir de fondos estatales u otros impuestos. También propone límites más estrictos a la subida de los avalúos.
- Gina Hinojosa (demócrata, gobernadora): propone acabar con subsidios estatales a corporaciones y usar ese dinero para bajar los impuestos a la propiedad, con la meta de eliminar algún día el impuesto residencial sin recortar a las escuelas. No ha detallado cómo, según el Tribune.
- Dan Patrick (republicano, vicegobernador): quiere subir la exención de vivienda principal (homestead) para el impuesto escolar de $140,000 a $180,000 y bajar de 65 a 55 años la edad para la exención adicional de mayores.
- Vikki Goodwin (demócrata, vicegobernadora): más fondos estatales para escuelas para bajar el impuesto local, exención homestead automática al comprar casa y límites al aumento del valor de propiedades de alquiler a cambio de rentas más bajas.
Vivienda y renta
- Abbott: facilitar casitas en el patio (ADU), acelerar permisos y un programa de $400 millones para reforzar techos y bajar el costo del seguro de vivienda.
- Hinojosa: impedir que fondos de inversión compren casas unifamiliares y enviar un pago único de $1,500 a cada hogar, que saldría del fondo de reserva del estado (rainy day fund), según The Texas Tribune.
- Ken Paxton (republicano, Senado): deducción de impuestos federales de $50,000 para quien compre su primera casa y prohibir que corporaciones compren casas unifamiliares.
- James Talarico (demócrata, Senado): ampliar el crédito fiscal federal para vivienda de bajos ingresos, ayuda para el pago inicial y prohibir compras de casas por Wall Street.
Según el Tribune, ningún candidato propone ayuda directa a inquilinos ni medidas para evitar desalojos.
Luz, agua y gasolina
- Centros de datos: Abbott, Hinojosa, Goodwin, Paxton y Talarico coinciden en que paguen su propia infraestructura eléctrica y de agua. Patrick va más lejos: pide una pausa a la construcción de nuevos centros.
- Gasolina: Hinojosa pide pausar el impuesto estatal (20 centavos por galón) y el federal (18.4 centavos). Talarico pide pausar el federal y Paxton, eliminarlo para siempre. Abbott dice que no puede suspender el estatal sin la Legislatura.
- Comida: Paxton, Talarico e Hinojosa apuntan a grandes empresas de alimentos. Abbott y Patrick no han presentado un plan específico, según el Tribune.
Qué significa para tu bolsillo
- Si tienes casa: cada $40,000 extra de exención homestead te ahorraría, por ejemplo, unos $400 al año si tu distrito cobra $1 por cada $100 de valor (cálculo ilustrativo; la tasa varía por distrito).
- Si rentas: las rebajas al impuesto a la propiedad no te llegan directamente; Texas no da alivio fiscal a inquilinos, según el Tribune.
- Al llenar el tanque: pausar ambos impuestos a la gasolina equivale a unos $5.75 menos en 15 galones (cálculo ilustrativo), aunque expertos citados por el Tribune advierten que el ahorro suele ser mínimo y puede subir la demanda, y con ella los precios.
- Cheque de $1,500: solo existiría si Hinojosa gana y la Legislatura lo aprueba.
Qué puedes hacer
- Confirma que estás registrado en VoteTexas.gov; el plazo para inscribirse venció el lunes 5 de octubre.
- Si votarás por correo y calificas, tu solicitud debe llegar a más tardar el viernes 23 de octubre.
- Revisa en tu distrito de avalúo (appraisal district) que tengas activa la exención homestead: la actual ya te descuenta $140,000 del valor para el impuesto escolar.
MundoNow no respalda a ningún candidato. Las propuestas se atribuyen a cada campaña y a los medios citados.
Fuentes: The Texas Tribune; The Texas Tribune (cheques de $1,500); KPRC Click2Houston; CBS Texas; Contralor de Texas; VoteTexas.gov. Datos consultados el 8 de octubre de 2026.