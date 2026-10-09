El costo de vida en Texas se convirtió en el tema central de las elecciones del martes 3 de noviembre. Los candidatos a gobernador, vicegobernador y Senado de EE.UU. prometen desde un cheque de $1,500 por hogar hasta eliminar el impuesto escolar a la vivienda, según una guía publicada el jueves 8 de octubre por The Texas Tribune.

La votación anticipada en persona va del lunes 19 al viernes 30 de octubre , según VoteTexas.gov.

, según VoteTexas.gov. Las propuestas tocan impuestos a la propiedad, vivienda, electricidad, gasolina y comida.

Casi todas necesitan la aprobación de la Legislatura o del Congreso; ninguna es automática.

Por qué importa: los impuestos a la propiedad, la renta y la luz son algunos de los gastos más grandes de un hogar en Texas. Lo que decidan estos cargos puede cambiar cuánto pagas cada mes.

Impuestos a la propiedad

Greg Abbott (republicano, gobernador) : quiere que los votantes decidan, mediante una enmienda constitucional, eliminar el impuesto escolar a la propiedad para quienes viven en su casa. "Lo que pagas al distrito escolar en impuestos a la propiedad debería ser cero dólares", dijo en un evento en Pasadena, según KPRC Click2Houston. Abbott calcula que costaría unos $10,000 millones; expertos citados por ese canal advierten que el dinero tendría que salir de fondos estatales u otros impuestos. También propone límites más estrictos a la subida de los avalúos.

: quiere que los votantes decidan, mediante una enmienda constitucional, para quienes viven en su casa. "Lo que pagas al distrito escolar en impuestos a la propiedad debería ser cero dólares", dijo en un evento en Pasadena, según KPRC Click2Houston. Abbott calcula que costaría unos $10,000 millones; expertos citados por ese canal advierten que el dinero tendría que salir de fondos estatales u otros impuestos. También propone límites más estrictos a la subida de los avalúos. Gina Hinojosa (demócrata, gobernadora) : propone acabar con subsidios estatales a corporaciones y usar ese dinero para bajar los impuestos a la propiedad, con la meta de eliminar algún día el impuesto residencial sin recortar a las escuelas. No ha detallado cómo, según el Tribune.

: propone acabar con subsidios estatales a corporaciones y usar ese dinero para bajar los impuestos a la propiedad, con la meta de eliminar algún día el impuesto residencial sin recortar a las escuelas. No ha detallado cómo, según el Tribune. Dan Patrick (republicano, vicegobernador) : quiere subir la exención de vivienda principal (homestead) para el impuesto escolar de $140,000 a $180,000 y bajar de 65 a 55 años la edad para la exención adicional de mayores.

: quiere subir la exención de vivienda principal (homestead) para el impuesto escolar de $140,000 a y bajar de 65 a 55 años la edad para la exención adicional de mayores. Vikki Goodwin (demócrata, vicegobernadora): más fondos estatales para escuelas para bajar el impuesto local, exención homestead automática al comprar casa y límites al aumento del valor de propiedades de alquiler a cambio de rentas más bajas.

Vivienda y renta

Abbott : facilitar casitas en el patio (ADU), acelerar permisos y un programa de $400 millones para reforzar techos y bajar el costo del seguro de vivienda.

: facilitar casitas en el patio (ADU), acelerar permisos y un programa de $400 millones para reforzar techos y bajar el costo del seguro de vivienda. Hinojosa : impedir que fondos de inversión compren casas unifamiliares y enviar un pago único de $1,500 a cada hogar , que saldría del fondo de reserva del estado (rainy day fund), según The Texas Tribune.

: impedir que fondos de inversión compren casas unifamiliares y enviar un , que saldría del fondo de reserva del estado (rainy day fund), según The Texas Tribune. Ken Paxton (republicano, Senado) : deducción de impuestos federales de $50,000 para quien compre su primera casa y prohibir que corporaciones compren casas unifamiliares.

: deducción de impuestos federales de $50,000 para quien compre su primera casa y prohibir que corporaciones compren casas unifamiliares. James Talarico (demócrata, Senado): ampliar el crédito fiscal federal para vivienda de bajos ingresos, ayuda para el pago inicial y prohibir compras de casas por Wall Street.

Según el Tribune, ningún candidato propone ayuda directa a inquilinos ni medidas para evitar desalojos.

Luz, agua y gasolina