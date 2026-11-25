Demócratas conquistan territorio republicano.

Broderick derrota a DesJarlais.

Demócratas alcanzan 259 escaños.

La demócrata Victoria Broderick protagonizó una de las mayores sorpresas de las elecciones de medio mandato de 2026 al conquistar el cuarto distrito congresional de Tennessee.

La candidata derrotó al republicano Scott DesJarlais, quien llevaba ocho mandatos consecutivos como integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El resultado fue anunciado el martes 24 de noviembre, después de una ajustada contienda que terminó con una diferencia inferior a los 400 votos.

La victoria resulta especialmente significativa porque Donald Trump había ganado ese mismo territorio por más de 20 puntos porcentuales durante las elecciones presidenciales de 2024.

Demócratas amplían su mayoría en la Cámara de Representantes

Democrat Victoria Broderick has defeated Republican Rep. Scott DesJarlais in Tennessee’s 4th District, giving her party its 259th seat in the next Congress. https://t.co/XGEToSVnUc — Roll Call (@rollcall) November 24, 2026



Con el triunfo de Broderick, el Partido Demócrata alcanza los 259 escaños en la Cámara de Representantes del 120.º Congreso.

Esta cifra representa la mayor ventaja legislativa conseguida por los demócratas en aproximadamente tres décadas y fortalece su capacidad para impulsar iniciativas.

El distrito había sido considerado un territorio firmemente republicano, incluso después de una redistribución electoral realizada antes de los comicios de 2026.

Broderick se convertirá en la única representante demócrata de Tennessee en el Congreso federal, reflejando la magnitud del revés electoral republicano.