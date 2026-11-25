Victoria Broderick da la sorpresa electoral y eleva a 259 los escaños demócratas en la Cámara de Representantes
Publicado el 24/11/2026 a las 19:55
- Demócratas conquistan territorio republicano.
- Broderick derrota a DesJarlais.
- Demócratas alcanzan 259 escaños.
La demócrata Victoria Broderick protagonizó una de las mayores sorpresas de las elecciones de medio mandato de 2026 al conquistar el cuarto distrito congresional de Tennessee.
La candidata derrotó al republicano Scott DesJarlais, quien llevaba ocho mandatos consecutivos como integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El resultado fue anunciado el martes 24 de noviembre, después de una ajustada contienda que terminó con una diferencia inferior a los 400 votos.
La victoria resulta especialmente significativa porque Donald Trump había ganado ese mismo territorio por más de 20 puntos porcentuales durante las elecciones presidenciales de 2024.
Demócratas amplían su mayoría en la Cámara de Representantes
Democrat Victoria Broderick has defeated Republican Rep. Scott DesJarlais in Tennessee’s 4th District, giving her party its 259th seat in the next Congress. https://t.co/XGEToSVnUc
— Roll Call (@rollcall) November 24, 2026
Con el triunfo de Broderick, el Partido Demócrata alcanza los 259 escaños en la Cámara de Representantes del 120.º Congreso.
Esta cifra representa la mayor ventaja legislativa conseguida por los demócratas en aproximadamente tres décadas y fortalece su capacidad para impulsar iniciativas.
El distrito había sido considerado un territorio firmemente republicano, incluso después de una redistribución electoral realizada antes de los comicios de 2026.
Broderick se convertirá en la única representante demócrata de Tennessee en el Congreso federal, reflejando la magnitud del revés electoral republicano.
Quién es Victoria Broderick y cómo consiguió ganar
IT’S OFFICIAL: Democrats just flipped a +24 Trump district in Tennessee by 361 votes!
Victoria Broderick didn’t air a single television ad.
This makes a 259-seat Democratic majority.
#BlueTsunami https://t.co/zKPug6Jqjr
— Grant Stern (@grantstern) November 24, 2026
Broderick, de 34 años, cuenta con experiencia profesional en los sectores tecnológico y logístico, además de haber competido por un escaño legislativo en 2024.
Durante una entrevista con The Guardian, explicó que su campaña consiguió movilizar a ciudadanos que llevaban años sin participar en procesos electorales.
También logró acercarse a votantes republicanos preocupados por el encarecimiento de productos esenciales, los combustibles y otros gastos cotidianos.
La demócrata centró su mensaje en las dificultades económicas de las familias y en la necesidad de contar con representantes cercanos a sus comunidades.
Victoria Broderick ganó sin el respaldo nacional demócrata
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La congresista electa aseguró que su candidatura recibió escasa atención por parte de la estructura nacional del Partido Demócrata.
Su campaña enfrentó una importante desventaja financiera frente a DesJarlais, quien obtuvo mayores recursos durante la etapa final de la contienda.
Pese a estas dificultades, Broderick se declaró vencedora el 4 de noviembre y atribuyó sus resultados al respaldo ciudadano.
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La estrategia permitió a la candidata conquistar un distrito que numerosos analistas electorales consideraban prácticamente asegurado para los republicanos.
Scott DesJarlais reconoce su derrota tras ocho mandatos
DesJarlais, de 62 años y médico de profesión, mantuvo una estrecha relación política con Donald Trump durante su trayectoria legislativa.
El republicano reconoció su derrota antes del anuncio oficial y manifestó su deseo de que Broderick atienda las necesidades del distrito.
Su carrera también estuvo marcada por controversias personales relacionadas con revelaciones sobre abortos y relaciones sexuales con pacientes.
La derrota pone fin a sus ocho mandatos y supone un importante retroceso republicano en un territorio históricamente favorable al partido.
FUENTE: theguardian