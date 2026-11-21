Senado de EEUU aprueba polémica ley energética: centros de datos pagarán más por electricidad
Publicado el 20/11/2026 a las 20:27
El Senado de Estados Unidos aprobó el 19 de noviembre una reforma energética que promete reducir costos y acelerar proyectos, pero genera preocupación por sus consecuencias ambientales.
La iniciativa bipartidista recibió 62 votos a favor y 33 en contra, tras meses de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas.
El proyecto busca facilitar la construcción de infraestructura energética, impulsar fuentes renovables y exigir que los desarrolladores de centros de datos asuman mayores costos eléctricos.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas advierten que la reforma podría debilitar protecciones federales y afectar territorios considerados sagrados.
¿Qué cambiaría la nueva ley energética de Estados Unidos?
Senate OKs bill to speed energy projects, make data centers pay their way https://t.co/e2v63YKBbS
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 20, 2026
La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo en Estados Unidos plantea reducir los tiempos de revisión ambiental para facilitar proyectos de energía e infraestructura.
También contempla mecanismos para que las empresas que construyan centros de datos paguen las mejoras necesarias para conectarse a la red eléctrica.
TE PUEDE INTERESAR: La Green Card por empleo podría tardar más: qué cambios impulsa Trump
Sus promotores sostienen que esta disposición evitaría trasladar determinados costos de expansión de infraestructura a los consumidores residenciales.
El líder republicano del Senado, John Thune, defendió la propuesta y aseguró que podría generar empleos, modernizar infraestructura y ahorrar cientos de dólares anuales a los hogares.
Centros de datos e inteligencia artificial: ¿quién pagará la electricidad?[caption id="attachment_1701409" align="alignnone" width="1233"] ¿Qué cambiaría la nueva ley energética de Estados Unidos? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El crecimiento de la inteligencia artificial ha incrementado la atención sobre el consumo eléctrico de los centros de datos y su impacto en las comunidades.
La legislación facilitaría su acceso a infraestructura energética, pero establecería obligaciones económicas adicionales para los desarrolladores que requieran nuevas conexiones.
Los defensores consideran que esta combinación permitiría ampliar la capacidad eléctrica sin imponer todos los gastos de expansión a los usuarios existentes.
No obstante, la aprobación no garantiza una reducción inmediata en las facturas de electricidad, ya que los posibles beneficios dependerían de su implementación.
Ambientalistas e indígenas cuestionan la reforma energética
El senador demócrata Jeff Merkley cuestionó que la iniciativa pueda acelerar proyectos sin suficientes garantías para proteger los derechos de las comunidades indígenas.
Organizaciones tribales también expresaron preocupación por posibles afectaciones a sitios sagrados y por el debilitamiento de mecanismos de consulta.
Por su parte, Oil Change International criticó la propuesta al considerar que podría favorecer nuevas inversiones vinculadas con combustibles fósiles.
En contraste, el senador demócrata Sheldon Whitehouse defendió sus beneficios climáticos y sostuvo que permitiría reducir hasta 1,5 gigatoneladas de emisiones para 2040.
¿Cuándo entraría en vigor la ley energética aprobada por el Senado?
La iniciativa todavía necesita superar su trámite en la Cámara de Representantes, donde enfrenta un escenario legislativo incierto.
Además, 17 fiscales generales demócratas solicitaron modificaciones para proteger disposiciones ambientales federales que consideran amenazadas por la reforma.
El debate enfrenta dos objetivos: acelerar la construcción de infraestructura energética y mantener las garantías ambientales durante la autorización de nuevos proyectos.
Fuente: USA Today