El Senado de Estados Unidos aprobó el 19 de noviembre una reforma energética que promete reducir costos y acelerar proyectos, pero genera preocupación por sus consecuencias ambientales.

La iniciativa bipartidista recibió 62 votos a favor y 33 en contra, tras meses de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas.

El proyecto busca facilitar la construcción de infraestructura energética, impulsar fuentes renovables y exigir que los desarrolladores de centros de datos asuman mayores costos eléctricos.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas advierten que la reforma podría debilitar protecciones federales y afectar territorios considerados sagrados.

¿Qué cambiaría la nueva ley energética de Estados Unidos?

Senate OKs bill to speed energy projects, make data centers pay their way https://t.co/e2v63YKBbS — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 20, 2026

La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo en Estados Unidos plantea reducir los tiempos de revisión ambiental para facilitar proyectos de energía e infraestructura.

También contempla mecanismos para que las empresas que construyan centros de datos paguen las mejoras necesarias para conectarse a la red eléctrica.

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Sus promotores sostienen que esta disposición evitaría trasladar determinados costos de expansión de infraestructura a los consumidores residenciales.

El líder republicano del Senado, John Thune, defendió la propuesta y aseguró que podría generar empleos, modernizar infraestructura y ahorrar cientos de dólares anuales a los hogares.