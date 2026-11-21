Reclutamiento digital de 90 días.

Restricción tras ciertos despidos.

Enfermería perdería una vía abreviada.

La administración de Donald Trump busca endurecer el trámite que siguen muchas empresas para patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros en Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo publicó la propuesta el 17 de noviembre de 2026. Los cambios siguen en discusión y aún deben pasar por una regla final.

La reforma se centra en la certificación laboral PERM, un paso habitual en los casos patrocinados por empresas bajo las categorías EB-2 y EB-3.

Hoy, el empleador debe acreditar que faltan candidatos estadounidenses disponibles y calificados, y que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de puestos similares.

Cómo cambiaría el reclutamiento para patrocinar una Green Card

EE.UU. propone endurecer las reglas para empresas que patrocinan green cards laborales. Los cambios buscan reforzar la protección de trabajadores estadounidenses afectados por despidos. https://t.co/z5sh1S07Ev — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) November 16, 2026



El gobierno propone que las empresas recluten candidatos por internet durante al menos 90 días antes de presentar la solicitud de certificación laboral.

Los anuncios impresos darían paso a varios canales digitales para ampliar el alcance de la búsqueda entre trabajadores estadounidenses.

Las empresas también tendrían que entregar el informe de reclutamiento y sus documentos de respaldo junto con la solicitud PERM.

Para quienes esperan el patrocinio, el cambio podría alargar el trámite desde su primera etapa, incluso antes de que el caso llegue a inmigración.