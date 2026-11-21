La Green Card por empleo podría tardar más: qué cambios impulsa Trump
Publicado el 20/11/2026 a las 19:58
- Reclutamiento digital de 90 días.
- Restricción tras ciertos despidos.
- Enfermería perdería una vía abreviada.
La administración de Donald Trump busca endurecer el trámite que siguen muchas empresas para patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros en Estados Unidos.
El Departamento de Trabajo publicó la propuesta el 17 de noviembre de 2026. Los cambios siguen en discusión y aún deben pasar por una regla final.
La reforma se centra en la certificación laboral PERM, un paso habitual en los casos patrocinados por empresas bajo las categorías EB-2 y EB-3.
Hoy, el empleador debe acreditar que faltan candidatos estadounidenses disponibles y calificados, y que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de puestos similares.
Cómo cambiaría el reclutamiento para patrocinar una Green Card
EE.UU. propone endurecer las reglas para empresas que patrocinan green cards laborales. Los cambios buscan reforzar la protección de trabajadores estadounidenses afectados por despidos. https://t.co/z5sh1S07Ev
— Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) November 16, 2026
El gobierno propone que las empresas recluten candidatos por internet durante al menos 90 días antes de presentar la solicitud de certificación laboral.
Los anuncios impresos darían paso a varios canales digitales para ampliar el alcance de la búsqueda entre trabajadores estadounidenses.
Las empresas también tendrían que entregar el informe de reclutamiento y sus documentos de respaldo junto con la solicitud PERM.
Para quienes esperan el patrocinio, el cambio podría alargar el trámite desde su primera etapa, incluso antes de que el caso llegue a inmigración.
Qué pasaría con las empresas que hayan hecho despidos[caption id="attachment_1701385" align="alignnone" width="1200"] Green Card por empleo: Trump propone endurecer el trámite FOTO: depositphotos[/caption]
La propuesta impediría a una empresa presentar solicitudes PERM durante dos años después de ciertos despidos de trabajadores estadounidenses.
La restricción se aplicaría cuando los despidos correspondan a puestos iguales o similares al que se busca cubrir y ocurran en la misma zona de empleo.
El Departamento de Trabajo también plantea reforzar la vigilancia de los despidos cuando las empresas recurran a agencias de personal.
Así, el historial reciente de despidos en una ocupación podría determinar cuándo una empresa puede iniciar el trámite para patrocinar a un trabajador extranjero.
Por qué la propuesta afecta a enfermeros y fisioterapeutas
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El Departamento de Trabajo también propone eliminar el Schedule A, una lista que permite omitir el reclutamiento habitual para determinadas ocupaciones.
La lista incluye a profesionales de enfermería y fisioterapia, además de ciertas personas con habilidades excepcionales en las ciencias o las artes.
Si se aprueba la medida, los hospitales y otros empleadores que usan esa vía tendrían que realizar la búsqueda de candidatos antes de solicitar la certificación.
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La propuesta obligaría a esos empleadores a incorporar el reclutamiento y su documentación al calendario de contratación de profesionales extranjeros.
Qué pueden hacer quienes esperan su Green Card por empleo
Al 30 de junio de 2026, USCIS tenía 203,204 peticiones I-140 pendientes. El total abarca distintas categorías de inmigración laboral.
Cuando se exige una certificación PERM, este paso precede a la presentación del formulario I-140 ante los servicios de inmigración.
Quienes ya cuentan con patrocinio pueden pedir a su empleador que confirme si el caso sigue en reclutamiento, en certificación laboral o en la etapa del I-140.
Trabajadores, empresas y otros interesados pueden enviar comentarios hasta el 19 de enero de 2027 mediante el expediente
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