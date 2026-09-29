USCIS encarece la visa EB-5: inversionistas pagarán más del doble por trámites clave
USCIS aumenta las tarifas del programa EB-5: los formularios I-526 e I-526E costarán más del doble con la nueva regla migratoria.
Publicado el29/09/2026 a las 19:18
- USCIS duplica tarifas EB-5
- I-526 costará $7,615
- I-526E subirá a $7,850
Tarifas EB-5 de USCIS aumentan más del 100%[caption id="attachment_1674254" align="alignnone" width="1200"] USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE[/caption] La tarifa de presentación inicial del Formulario I-526 para un inversionista independiente pasará de $3,675 a $7,615, incluidos $75 destinados a tecnología, lo que representa un incremento aproximado del 107%. Para quienes invierten mediante un centro regional, la presentación inicial del Formulario I-526E aumentará de $3,675 a $7,850, también con la tarifa tecnológica incluida, equivalente a un salto aproximado del 114%. Además, la tarifa del Formulario I-829, utilizado para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente obtenida mediante EB-5, aumentará de $3,750 a $5,000. Los inversionistas de centros regionales también deberán considerar por separado el cargo del EB-5 Integrity Fund: la regla final eleva esa cantidad de $1,000 a $1,100 para las presentaciones correspondientes.
Cuándo entrarán en vigor las nuevas tarifas EB-5[caption id="attachment_1674256" align="alignnone" width="1200"] USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE[/caption] La regla final fue dada a conocer el 29 de septiembre y está prevista para publicarse en el Federal Register el 30 de septiembre de 2026, con entrada en vigor 60 días después de su publicación. Esto significa que los nuevos costos están programados para comenzar a aplicarse el 30 de noviembre de 2026, por lo que la fecha de presentación puede convertirse en un factor económico importante para quienes ya preparan una petición. Los incrementos, sin embargo, corresponden a tarifas gubernamentales de presentación y no sustituyen el capital que el solicitante debe invertir para cumplir con los requisitos del programa EB-5.
TE PUEDE INTERESAR: Caravana avanza hacia EE.UU. y Departamento de Seguridad Nacional lanza fuerte advertenciaAntes de presentar documentos, los interesados deben verificar directamente las instrucciones y tarifas vigentes de USCIS, ya que el monto aplicable dependerá del formulario, el tipo de petición y la fecha en que sea presentada.