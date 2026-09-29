USCIS duplica tarifas EB-5

I-526 costará $7,615

I-526E subirá a $7,850

Tarifas EB-5 de USCIS aumentan más del 100%

El camino hacia una Green Card mediante inversión será considerablemente más costoso: USCIS anunció nuevas tarifas para trámites del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, con aumentos que superan el 100% en peticiones clave. El cambio impactará especialmente a extranjeros que utilizan los formularios I-526 e I-526E para solicitar clasificación migratoria como inversionistas, tanto mediante inversiones independientes como a través de centros regionales. USCIS sostiene que la actualización permitirá recuperar los costos de operación del programa, avanzar hacia los objetivos legales de procesamiento y financiar controles de integridad, incluidas auditorías y visitas a sitios relacionados con las inversiones. El Programa EB-5 ofrece una vía hacia la residencia permanente para inversionistas extranjeros que cumplen los requisitos de inversión y creación de empleos establecidos por la legislación estadounidense.[caption id="attachment_1674254" align="alignnone" width="1200"]USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE[/caption] La tarifa de presentación inicial del Formulario I-526 para un inversionista independiente pasará de $3,675 a $7,615, incluidos $75 destinados a tecnología, lo que representa un incremento aproximado del 107%. Para quienes invierten mediante un centro regional, la presentación inicial del Formulario I-526E aumentará de $3,675 a $7,850, también con la tarifa tecnológica incluida, equivalente a un salto aproximado del 114%. Además, la tarifa del Formulario I-829, utilizado para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente obtenida mediante EB-5, aumentará de $3,750 a $5,000. Los inversionistas de centros regionales también deberán considerar por separado el cargo del EB-5 Integrity Fund: la regla final eleva esa cantidad de $1,000 a $1,100 para las presentaciones correspondientes.