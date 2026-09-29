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USCIS encarece la visa EB-5: inversionistas pagarán más del doble por trámites clave
USCIS aumenta las tarifas del programa EB-5: los formularios I-526 e I-526E costarán más del doble con la nueva regla migratoria.
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USCIS , tarifas, inversión MundoNOW
Foto USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE

Publicado el29/09/2026 a las 19:18

  • USCIS duplica tarifas EB-5
  • I-526 costará $7,615
  • I-526E subirá a $7,850
El camino hacia una Green Card mediante inversión será considerablemente más costoso: USCIS anunció nuevas tarifas para trámites del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, con aumentos que superan el 100% en peticiones clave. El cambio impactará especialmente a extranjeros que utilizan los formularios I-526 e I-526E para solicitar clasificación migratoria como inversionistas, tanto mediante inversiones independientes como a través de centros regionales. USCIS sostiene que la actualización permitirá recuperar los costos de operación del programa, avanzar hacia los objetivos legales de procesamiento y financiar controles de integridad, incluidas auditorías y visitas a sitios relacionados con las inversiones. El Programa EB-5 ofrece una vía hacia la residencia permanente para inversionistas extranjeros que cumplen los requisitos de inversión y creación de empleos establecidos por la legislación estadounidense.

Tarifas EB-5 de USCIS aumentan más del 100%

[caption id="attachment_1674254" align="alignnone" width="1200"]USCIS , tarifas, inversión MundoNOW USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE[/caption] La tarifa de presentación inicial del Formulario I-526 para un inversionista independiente pasará de $3,675 a $7,615, incluidos $75 destinados a tecnología, lo que representa un incremento aproximado del 107%. Para quienes invierten mediante un centro regional, la presentación inicial del Formulario I-526E aumentará de $3,675 a $7,850, también con la tarifa tecnológica incluida, equivalente a un salto aproximado del 114%. Además, la tarifa del Formulario I-829, utilizado para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente obtenida mediante EB-5, aumentará de $3,750 a $5,000. Los inversionistas de centros regionales también deberán considerar por separado el cargo del EB-5 Integrity Fund: la regla final eleva esa cantidad de $1,000 a $1,100 para las presentaciones correspondientes.

Cuándo entrarán en vigor las nuevas tarifas EB-5

[caption id="attachment_1674256" align="alignnone" width="1200"]USCIS , tarifas, inversión MundoNOW USCIS aumenta tarifas de visa EB-5 para inversionistas FOTO: EFE[/caption] La regla final fue dada a conocer el 29 de septiembre y está prevista para publicarse en el Federal Register el 30 de septiembre de 2026, con entrada en vigor 60 días después de su publicación. Esto significa que los nuevos costos están programados para comenzar a aplicarse el 30 de noviembre de 2026, por lo que la fecha de presentación puede convertirse en un factor económico importante para quienes ya preparan una petición. Los incrementos, sin embargo, corresponden a tarifas gubernamentales de presentación y no sustituyen el capital que el solicitante debe invertir para cumplir con los requisitos del programa EB-5.
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Antes de presentar documentos, los interesados deben verificar directamente las instrucciones y tarifas vigentes de USCIS, ya que el monto aplicable dependerá del formulario, el tipo de petición y la fecha en que sea presentada.

Lo que deben saber los inversionistas antes de solicitar la EB-5

El aumento cambia de manera significativa el presupuesto inicial para una solicitud: solamente la tarifa I-526 de un inversionista independiente crecerá $3,940 respecto al costo actual. En el caso de la petición inicial I-526E, el incremento será de $4,175, sin contar otros gastos que pueden acompañar el proceso migratorio y la inversión. USCIS también mantiene tiempos de procesamiento distintos según el tipo de petición. Datos del año fiscal 2026 muestran una mediana histórica de 26.3 meses para I-526 y alrededor de 11 meses para I-526E, aunque los tiempos individuales pueden variar. Para potenciales inversionistas, el nuevo escenario obliga a calcular no solo el capital destinado al proyecto, sino también tarifas gubernamentales, costos profesionales y otros gastos relacionados antes de iniciar el proceso migratorio. FUENTE: telemundochicago
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