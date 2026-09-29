Corte Suprema da luz verde a Trump: vuelven las deportaciones a países que no son de origen

Corte reactiva polémicas deportaciones

Más de 25,000 expulsados

México concentra miles de casos

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió nuevamente la puerta a una de las políticas migratorias más controvertidas del gobierno de Donald Trump: enviar a migrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.

La decisión del 29 de septiembre permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar temporalmente las llamadas deportaciones a “terceros países”, mientras continúa la disputa judicial sobre su legalidad.

El fallo suspende por ahora una decisión del juez federal Brian Murphy, quien había considerado ilegal la política del DHS que permitía estas expulsiones sin garantizar una oportunidad suficiente para plantear temores de persecución o tortura.

La medida no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad del programa. La Corte Suprema acordó revisar el caso y se espera que los magistrados escuchen argumentos en diciembre.

Más de 25,000 migrantes enviados a terceros países

Supreme Court lets Trump resume deporting migrants to countries not their own https://t.co/6CwlvALeRu https://t.co/6CwlvALeRu — Reuters (@Reuters) September 29, 2026



Desde enero de 2025, más de 25,000 migrantes han sido deportados a países distintos de los suyos, de acuerdo con datos recopilados por una investigación coordinada por Forbidden Stories.

México se ha convertido en el principal destino: cerca de 20,000 personas de otras nacionalidades fueron enviadas allí entre enero de 2025 y mediados de agosto de 2026.

La política también ha permitido traslados hacia países como Sudán del Sur, Uganda, Liberia, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana, entre otras naciones que han aceptado personas sin ciudadanía en esos territorios.

El gobierno sostiene que este mecanismo resulta necesario cuando determinados migrantes no pueden ser enviados a su país de origen, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan las garantías de seguridad y debido proceso.