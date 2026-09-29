Corte Suprema da luz verde a Trump: vuelven las deportaciones a países que no son de origen
Publicado el29/09/2026 a las 19:52
- Corte reactiva polémicas deportaciones
- Más de 25,000 expulsados
- México concentra miles de casos
La Corte Suprema de Estados Unidos abrió nuevamente la puerta a una de las políticas migratorias más controvertidas del gobierno de Donald Trump: enviar a migrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
La decisión del 29 de septiembre permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar temporalmente las llamadas deportaciones a “terceros países”, mientras continúa la disputa judicial sobre su legalidad.
El fallo suspende por ahora una decisión del juez federal Brian Murphy, quien había considerado ilegal la política del DHS que permitía estas expulsiones sin garantizar una oportunidad suficiente para plantear temores de persecución o tortura.
La medida no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad del programa. La Corte Suprema acordó revisar el caso y se espera que los magistrados escuchen argumentos en diciembre.
Más de 25,000 migrantes enviados a terceros países
Supreme Court lets Trump resume deporting migrants to countries not their own https://t.co/6CwlvALeRu https://t.co/6CwlvALeRu
— Reuters (@Reuters) September 29, 2026
Desde enero de 2025, más de 25,000 migrantes han sido deportados a países distintos de los suyos, de acuerdo con datos recopilados por una investigación coordinada por Forbidden Stories.
México se ha convertido en el principal destino: cerca de 20,000 personas de otras nacionalidades fueron enviadas allí entre enero de 2025 y mediados de agosto de 2026.
La política también ha permitido traslados hacia países como Sudán del Sur, Uganda, Liberia, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana, entre otras naciones que han aceptado personas sin ciudadanía en esos territorios.
El gobierno sostiene que este mecanismo resulta necesario cuando determinados migrantes no pueden ser enviados a su país de origen, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan las garantías de seguridad y debido proceso.
Qué cambia para los migrantes con la decisión de la Corte
La orden permite que el gobierno continúe aplicando las expulsiones mientras los jueces analizan el fondo del caso, una diferencia importante frente a interpretar la decisión como una aprobación definitiva de la política.
Las reglas utilizadas por ICE contemplan que, cuando existen garantías diplomáticas consideradas creíbles de que una persona no será perseguida o torturada en el destino, la expulsión puede realizarse sin procedimientos adicionales.
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En otras circunstancias, las directrices establecen un aviso sobre el país de destino y generalmente un periodo mínimo de 24 horas antes de ejecutar la expulsión, aunque existen excepciones para situaciones consideradas urgentes.
La batalla legal continuará ahora ante la Corte Suprema, donde estará en juego hasta qué punto el gobierno puede recurrir a terceros países para ejecutar órdenes de deportación y qué protecciones deben recibir los afectados.
Lo que deben saber los inmigrantes ante las nuevas deportaciones
La decisión adquiere especial importancia para personas con órdenes finales de deportación que no pueden ser retornadas a su nación de origen y podrían ser consideradas para traslado hacia otro país.
El litigio se centra precisamente en las garantías que deben existir antes de ejecutar esas expulsiones, especialmente cuando una persona sostiene que podría enfrentar persecución, tortura u otros peligros graves en el territorio receptor.
Por ello, quienes tengan una orden de deportación deben prestar especial atención a cualquier notificación que identifique un nuevo país de destino y buscar orientación jurídica sobre las opciones disponibles en su situación particular.
La resolución del martes modifica nuevamente el escenario inmediato, pero no termina la disputa: el futuro de la política dependerá de lo que decida la Corte Suprema después de estudiar el caso en profundidad.
FUENTE: eleconomista , grupoanimal