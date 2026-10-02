ICE sin fianza: la política de Trump llega a la Corte Suprema y pone en alerta a los cubanos
Publicado el 02/10/2026 a las 18:51
- Corte Suprema revisará detención obligatoria.
- Cubanos enfrentan distintas categorías migratorias.
- Audiencia no garantiza libertad automática.
La Corte Suprema aceptó el 1 de octubre revisar una política de la administración Trump que impide a determinados inmigrantes solicitar una audiencia de fianza durante sus procesos de deportación.
El caso, Rhoney v. Barbosa da Cunha, plantea si la ley exige mantener detenidas a personas presentes en Estados Unidos que ingresaron sin haber sido formalmente admitidas.
Aceptar la revisión no equivale a respaldar al Gobierno: todavía no existe una sentencia de la Corte Suprema sobre el fondo de esta controversia.
Para las familias afectadas, está en juego la posibilidad de solicitar una evaluación individual de la detención mientras continúa el proceso migratorio, que puede extenderse durante meses.
Detención obligatoria de ICE: dos interpretaciones enfrentadas
La Corte Suprema analizará las detenciones indefinidas de inmigrantes con órdenes de deportación.
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 1, 2026
La administración cambió en julio de 2025 una interpretación aplicada durante décadas y sostiene que ciertos inmigrantes detenidos dentro del país deben permanecer bajo custodia sin audiencia de fianza.
La disputa enfrenta dos disposiciones: la sección 1225, invocada para exigir detención obligatoria, y la 1226(a), que contempla la posibilidad de liberación bajo fianza en determinados casos.
Los demandantes cuestionan que vivir durante años en territorio estadounidense permita recibir el mismo tratamiento de detención que alguien que está buscando entrar al país.
La mayoría de los tribunales de apelaciones que examinó el asunto rechazó la interpretación gubernamental; los circuitos Quinto y Octavo la respaldaron. Esa división explica la intervención del máximo tribunal.
Cubanos detenidos en Florida: qué significa la revisión judicial
El debate resulta especialmente relevante en Florida, donde el Undécimo Circuito reconoció acceso a audiencias de fianza para determinados inmigrantes arrestados cuando ya estaban dentro del país.
Ese circuito también comprende Georgia y Alabama. La aceptación del recurso por la Corte Suprema no constituye, por sí sola, una anulación del precedente regional.
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Para los cubanos, la nacionalidad no determina automáticamente el acceso a fianza: importan la forma de ingreso, la clasificación migratoria y el fundamento legal de la detención.
Tampoco debe confundirse una audiencia con una liberación garantizada. El juez evalúa el caso; obtener fianza no concede residencia, cancela una deportación ni resuelve una solicitud migratoria pendiente.
FUENTE: cibercuba