Trump defiende las deportaciones mientras crecen las dudas entre votantes latinos

El presidente asegura que mantiene el apoyo hispano y que su política migratoria está enfocada en criminales. Nuevos datos de ICE y una encuesta entre votantes latinos de Texas muestran un panorama más complejo.

Por qué importa

Donald Trump dejó claro este jueves que no planea cambiar el rumbo de su política migratoria, incluso mientras aparecen señales de desgaste entre algunos de los votantes latinos que ayudaron a ampliar su coalición electoral en 2024.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente al defender las deportaciones, según declaraciones recogidas por EFE.

Trump también aseguró que sigue contando con el respaldo de los votantes latinos y argumentó que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

Los datos disponibles cuentan una historia más amplia.

Lo que dijo Trump

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, afirmó Trump, según EFE.

El presidente fue aún más lejos y aseguró que, si se celebraran elecciones ahora, ganaría por 25 puntos.

Esa afirmación es una declaración política del presidente, no una medición electoral. Las encuestas disponibles muestran diferencias importantes dependiendo del estado, la elección y el grupo de votantes analizado.