Trump defiende las deportaciones mientras crecen las dudas entre votantes latinos
Publicado el 03/10/2026 a las 11:48
El presidente asegura que mantiene el apoyo hispano y que su política migratoria está enfocada en criminales. Nuevos datos de ICE y una encuesta entre votantes latinos de Texas muestran un panorama más complejo.
Por qué importa
Donald Trump dejó claro este jueves que no planea cambiar el rumbo de su política migratoria, incluso mientras aparecen señales de desgaste entre algunos de los votantes latinos que ayudaron a ampliar su coalición electoral en 2024.
“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente al defender las deportaciones, según declaraciones recogidas por EFE.
Trump también aseguró que sigue contando con el respaldo de los votantes latinos y argumentó que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.
Los datos disponibles cuentan una historia más amplia.
Lo que dijo Trump
“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, afirmó Trump, según EFE.
El presidente fue aún más lejos y aseguró que, si se celebraran elecciones ahora, ganaría por 25 puntos.
Esa afirmación es una declaración política del presidente, no una medición electoral. Las encuestas disponibles muestran diferencias importantes dependiendo del estado, la elección y el grupo de votantes analizado.
En Texas, por ejemplo, una encuesta de The Cook Political Report y TelevisaUnivision realizada entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre encontró que solo 33% de los votantes hispanos probables aprobaba el desempeño de Trump.
Entre los hispanos de Texas que dijeron haber votado por Trump en 2024, 18% ahora desaprueba su gestión.
El dato que hay que mirar
La inmigración parece ser parte de ese cambio.
Casi dos de cada tres votantes hispanos de Texas encuestados dijeron que sería menos probable que apoyaran a un candidato que respalde la política de deportaciones de Trump.
Pero hay una distinción importante: eso no significa que los votantes latinos rechacen necesariamente una mayor aplicación de las leyes migratorias.
Como hemos explicado en nuestra cobertura sobre ICE y deportaciones, una de las preguntas centrales es quién está siendo detenido y hasta dónde debe extenderse la aplicación de la ley.
Trump sostiene que su Gobierno está sacando del país a criminales.
Los registros de ICE muestran que las operaciones también están alcanzando a un número significativo de inmigrantes sin condenas penales.
En julio, ICE realizó cerca de 50,000 arrestos, el mayor total mensual del segundo mandato de Trump. Más de la mitad de los detenidos no tenía condenas ni cargos criminales pendientes, y menos de una cuarta parte tenía una condena penal, según datos federales analizados por AP, CBS News y otros medios.
La diferencia que puede importar al votante
Aquí está el debate que probablemente continuará hasta noviembre.
La administración Trump presenta su estrategia como una cuestión de seguridad, cumplimiento de la ley y control migratorio.
Sus críticos cuestionan que las operaciones se hayan ampliado más allá de inmigrantes condenados por delitos y señalan las detenciones de personas cuya principal infracción es migratoria.
Para los votantes —y especialmente para muchas familias latinas— la pregunta ya no es simplemente si Estados Unidos debe hacer cumplir sus leyes migratorias.
También es hasta dónde debe llegar esa aplicación y quién debe ser prioridad.
Pero inmigración no es todo
Hay otro dato importante en la encuesta de Texas.
A pesar de la atención política sobre ICE y las deportaciones, la economía sigue siendo la principal preocupación de los votantes hispanos, con aproximadamente el doble de peso que inmigración e ICE combinados.
Eso refuerza algo que venimos observando en esta serie: el voto latino no se mueve como un bloque ni alrededor de un solo tema.
Economía, costo de vida, inmigración, seguridad y la experiencia personal de cada familia pueden empujar a distintos votantes en direcciones diferentes.
Lo que hay que observar rumbo a noviembre
La gran pregunta es si el cambio registrado entre algunos votantes hispanos que apoyaron a Trump en 2024 será suficientemente grande para influir en las elecciones de medio término.
Texas ofrece una primera señal, pero una encuesta estatal no representa automáticamente a los casi 39 millones de hispanos elegibles para votar en Estados Unidos.
Lo que sí muestra es una tensión política que vale la pena seguir: Trump no está retrocediendo en deportaciones, mientras una parte del electorado latino que contribuyó a sus avances de 2024 parece estar reconsiderando su apoyo.
Y en elecciones cerradas, incluso movimientos relativamente pequeños dentro de ese grupo pueden importar.
Fuentes: EFE; The Cook Political Report/TelevisaUnivision; datos de ICE analizados por Associated Press y CBS News.