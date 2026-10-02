Trump dice que lamenta haber elegido a jueces para la Corte Suprema

El presidente criticó a sus tres nominados por votar contra su Gobierno y habló de “lealtad”, aunque después aseguró que busca “buenas decisiones”.

Donald Trump afirmó que lamenta haber nominado a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett para la Corte Suprema durante su primer mandato.

Por qué importa: Los tres jueces ayudaron a consolidar la mayoría conservadora del tribunal, pero su cargo vitalicio les permite decidir independientemente del presidente que los nominó.

Trump lamenta sus nominaciones a la Corte Suprema

TRUMP REGRETS SCOTUS PICKS: President Donald Trump says he regrets nominating Justices Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett to the Supreme Court, arguing they have ruled against him too often. pic.twitter.com/UX0gOeNDUb — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 2, 2026

Trump hizo la declaración durante una entrevista con Time, cuyo contenido fue publicado este 1 de octubre. La transcripción confirma el intercambio sobre sus nominados.

Cuando le preguntaron directamente si lamentaba haberlos escogido, Trump respondió afirmativamente y argumentó que los magistrados han votado contra su Gobierno repetidamente.

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“Yo los puse. Votaron en mi contra demasiadas veces”, dijo Trump, quien también reconoció que en otras decisiones los jueces han respaldado sus posiciones.

El dato: Gorsuch llegó a la Corte en 2017, Kavanaugh en 2018 y Barrett en 2020, todos nominados durante el primer mandato de Trump.