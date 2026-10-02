Trump dice que lamenta haber elegido a jueces para la Corte Suprema
Publicado el01/10/2026 a las 21:57
El presidente criticó a sus tres nominados por votar contra su Gobierno y habló de “lealtad”, aunque después aseguró que busca “buenas decisiones”.
Donald Trump afirmó que lamenta haber nominado a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett para la Corte Suprema durante su primer mandato.
Por qué importa: Los tres jueces ayudaron a consolidar la mayoría conservadora del tribunal, pero su cargo vitalicio les permite decidir independientemente del presidente que los nominó.
Trump lamenta sus nominaciones a la Corte Suprema
TRUMP REGRETS SCOTUS PICKS: President Donald Trump says he regrets nominating Justices Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett to the Supreme Court, arguing they have ruled against him too often. pic.twitter.com/UX0gOeNDUb
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 2, 2026
Trump hizo la declaración durante una entrevista con Time, cuyo contenido fue publicado este 1 de octubre. La transcripción confirma el intercambio sobre sus nominados.
Cuando le preguntaron directamente si lamentaba haberlos escogido, Trump respondió afirmativamente y argumentó que los magistrados han votado contra su Gobierno repetidamente.
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“Yo los puse. Votaron en mi contra demasiadas veces”, dijo Trump, quien también reconoció que en otras decisiones los jueces han respaldado sus posiciones.
El dato: Gorsuch llegó a la Corte en 2017, Kavanaugh en 2018 y Barrett en 2020, todos nominados durante el primer mandato de Trump.
Trump habla de lealtad y después matiza su respuesta
The Hill: Trump says he regrets nominating Gorsuch, Kavanaugh and Barrett
President Trump revealed in an interview published Thursday that he regrets nominating conservative Justices Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, and Amy Coney Barrett to the Supreme Court.
“Yeah. Yeah. What…
— Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) October 1, 2026
Durante la entrevista, Trump contrastó a sus nominados con Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, integrantes del ala liberal del tribunal.
El presidente sostuvo que las tres suelen mantenerse unidas y vinculó esa conducta con la “lealtad” hacia los presidentes demócratas que las nominaron.
Cuando Time le preguntó si esperaba lealtad de sus propios jueces, Trump contestó inicialmente: “Sí, me gusta la lealtad”.
La diferencia: Al ser presionado nuevamente, Trump rectificó: “No, no quiero lealtad. Quiero buenas decisiones”, y mencionó específicamente el caso de los aranceles.
El voto por correo profundizó el choque con la Corte
🚨 UPDATE: President Trump reveals he REGRETS his appointment of Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh to the Supreme Court — TIME interview
47 says the 3 liberals stick together “LIKE GLUE”
“I put them in. They voted against me too often... I gave them the… pic.twitter.com/iOWZBtxBaN
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 1, 2026
La ruptura volvió a quedar expuesta el 14 de septiembre, cuando la Corte rechazó una petición de emergencia relacionada con nuevas reglas del Servicio Postal para correspondencia electoral.
La orden determinó que el Gobierno probablemente no tendría éxito en su impugnación y que tampoco cumplía los factores necesarios para suspender la decisión inferior.
Kavanaugh incluso escribió una opinión concurrente explicando que aplicar la regla durante las elecciones de 2026 dejaría tiempo insuficiente para que funcionarios estatales y locales pudieran implementarla razonablemente.
El proceso: La Corte Suprema tiene nueve magistrados. Sus integrantes reciben nombramientos vitalicios tras ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado.
Los jueces conservan independencia después de ser confirmados
Las críticas de Trump muestran una tensión entre las expectativas políticas sobre una nominación y la función institucional que adquiere un magistrado después de su confirmación.
Un presidente puede seleccionar a un candidato por su trayectoria judicial, pero no controla cómo votará posteriormente en casos que involucren a su Gobierno.
El episodio también ocurre después de otros desacuerdos de Trump con la Corte sobre políticas centrales de su segundo mandato, incluidos litigios relacionados con los aranceles.
Qué sigue: Gorsuch, Kavanaugh y Barrett continúan formando parte de la mayoría conservadora de la Corte y no dependen de Trump para permanecer en sus cargos.